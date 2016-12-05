Главным событием завершившегося Международного аэрокосмического салона в Чжухае Airshow China-2016 стала презентация новейшего китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20. Несмотря на то, что демонстрационный полет новинки продлился менее минуты, мировая общественность уделила китайскому самолету пристальное внимание. Китайцы не спешат полностью раскрывать все свои секреты — сразу после показательного полета два J-20 приземлились на военном аэродроме и больше не демонстрировались.

ИА REGNUM Истребители пятого поколения

Китайские СМИ сразу же окрестили J-20 «Грозой авианосцев», а некоторые издания заявили, что новый китайский истребитель не оставит шансов американским F-22 и F-35. Однако так ли это на самом деле, или Китай в очередной раз подготовил хоть и качественную, но все же «копию»? В ближайшее время все станет понятно, однако уже сейчас с полной уверенностью можно констатировать факт того, что Китай все же обогнал Россию и уже в ближайшие месяцы станет второй страной в мире, на вооружении которой официально стоит истребитель пятого поколения.

Подробные тактико-технические характеристики российского Т-50, американского F-22 и китайского J-20 до сих пор держатся в секрете. Общественность располагает лишь теми скудными данными, которые предоставили оборонные ведомства стран. Однако кое-какие выводы сделать все же возможно.

Американский «хищник»

Разработка американского истребителя пятого поколения началась в середине 1980-х гг. Конкурс на разработку и создание новейшего истребителя выиграла корпорация Lockheed Martin Corporation, ряд узлов и деталей поставляли оборонные подразделения корпораций Boeing и General Dynamics.

Опытный образец F-22 Raptor впервые поднялся в небо осенью 1997 г. Спустя 4 года началось серийное производство истребителей. 14 января 2003 г. F-22 Raptor официально был принят на вооружение ВВС США. Первые истребители поступили на авиабазы Неллис и Лэнгли, где также расположена штаб-квартира Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Несмотря на то, что F-22 является одним из самых дорогих боевых самолетов в мире — производство одного «Раптора» обходится властям в $350 млн, а при условии стоимости программы разработки — более $411 млн, эксплуатация F-22 Raptor связана с многочисленными техническими проблемами. В частности в результате различных технических неисправностей ВВС США уже потеряли 3 самолета, в результате чего погибли 2 военных летчика. Вскоре после этого несколько пилотов выступили с открытыми заявлениями, в которых офицеры ВВС США отказывались летать на F-22 Raptor до полного устранения всех неисправностей.

В 2012 г. глава оборонного ведомства США Леон Панетта ввел ряд ограничений на эксплуатацию F-22 Raptor. Причиной ввода ограничительных мер стала нестабильная работа системы генерации кислорода (OBOGS). После ввода ограничений пилотам «Рапторов» запретили совершать длительные перелеты, кроме того, во время нахождения F-22 в воздухе пилот должен следить за расположением запасных аэродромов и, в случае возникновения любых технических неисправностей, немедленно совершать экстренную посадку.

Годом ранее Министерство обороны США запретило пилотам F-22 Raptor подниматься на высоту выше 7,6 тыс. метров. Данная мера направлена на предотвращение несчастных случаев в случае отказа OBOGS. 11 февраля 2007 г. сразу 12 американских истребителей пятого поколения не смогли совершить перелет в Японию из-за технических проблем с программным обеспечением. Сбой в работе компьютера F-22 вызвало пересечение линии смены дат.

Очевидно, что даже американские власти понимают, что F-22 является очень дорогой и ненадежной «игрушкой». Военные обозреватели неоднократно отмечали, что ограниченный запас топлива — объем баков «Раптора» составляет всего 8,2 тонны — делает самолет практически непригодным для применения в реальных боевых условиях. F-22 слишком зависят от дозаправки в воздухе и не могут выполнять боевые задачи в отдалении от аэродромов базирования.

Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что F-22 Raptor получился слишком дорогим и прихотливым в обслуживании, кроме того, выявленные проблемы в системе подачи кислорода практически не оставили шансов «пернатому хищнику» в реальном боевом применении. До сих пор главной «рабочей лошадкой» американцев остается F-16 Fighting Falcon, разработанный еще в начале 1970-х.

Российский Т-50

Еще в конце 1980-х гг. командование ВВС СССР представило ведущим конструкторским бюро требования к новому истребителю, который должен был заменить устаревающие Миг-29 и Су-27. За разработку нового истребителя взялись сразу два КБ — свои проекты представило бюро Микояна и Гуревича (МиГ) и ОКБ Сухого (Су). В силу известных исторических причин, разработка российского истребителя пятого поколения была заброшена вплоть до 2002 г., когда ОКБ Сухого было выбрано в качестве главного разработчика нового истребителя.

В основе Т-50, также известного как Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), лежат прототипы Миг 1.44 и Су-47, разработанные еще в советское время. Макет истребителя был продемонстрирован уже в 2004 г., а 29 января 2010 г. первый опытный образец поднялся в воздух. Спустя год и 40 летных испытаний Т-50 впервые преодолел звуковой барьер. В сентябре 2015 г. начался завершающий этап испытаний машины, к этому моменту опытные образцы Т-50 совершили более 600 вылетов. Передача первых серийных Т-50 ВВС РФ намечена на 2018 г.

На сегодняшний день общественности известны лишь 2 нештатные ситуации, произошедшие во время испытаний российского истребителя пятого поколения. В августе 2011 г. во время взлета Т-50 наблюдалась вспышка, после чего автоматика выпустила тормозной парашют. Самолет и летчик-испытатель не пострадали. Спустя 3 года в Жуковском при посадке Т-50 произошло локальное возгорание в районе правого воздухозаборника, которое удалось оперативно потушить. Летчик-испытатель не пострадал, а самолет вернулся в строй после полугодового капитального ремонта.

На разработку истребителя пятого поколения у российских инженеров ушло около 16 лет, что почти на 5 лет меньше, чем у их заокеанских коллег. Однако сможет ли российский истребитель противостоять передовым разработкам американского ВПК или Россия, стремясь догнать США, все же упустила ряд ключевых моментов? Исходя из того, что практически большинство доподлинных характеристик остаются засекреченными, аналитики могут лишь гипотетически предсказать исход воздушного боя между Т-50 и F-22. Многие международные эксперты в качестве главных соперников видели американский и российский истребитель, однако ситуация изменилась кардинальным образом после того, как в китайских СМИ появились первые упоминания и «шпионские» фото новинки китайского авиапрома — истребителя Chengdu J-20.

Китайский «черный орел»

В начале 2000-х гг. Центральный военный совет КНР назначил Шэньянскую авиастроительную корпорацию (Shenyang Aircraft Corporation) главным разработчиком перспективного истребителя. Первые сообщения о том, что Китай приступил к разработке собственного истребителя пятого поколения датируются 2002 г. Пекин официально не комментировал данную информацию вплоть до 2009 г., когда замкомандующего ВВС НОАК Чэнь Сяогун в ходе пресс-конференции подтвердил информацию о том, что в Китае действительно ведутся работы по созданию новейшего истребителя. В конце 2010 г. в сети появились первые снимки опытного образца, а также впервые было упомянуто официальное название самолета — Chengdu J-20.

Следующим этапом стал первый полет опытного образца J-20, который состоялся 11 января 2011 года — спустя год и 18 дней после первого полета российского Т-50. Кульминацией проекта стала его официальная презентация на полях международного авиашоу в Чжухае в ноябре 2016 г. 1 ноября два истребителя J-20 на глазах у публики совершили несколько маневров, после чего приземлились на закрытом военном аэродроме.

Если о Т-50 и F-22 доподлинно известно немного, то в отношении J-20 можно сказать, что никто, кроме китайцев, совсем ничего не знает. Несмотря на то, что военные эксперты и действующие офицеры ВВС НОАК не перестают восхвалять новинку китайского ВПК, его характеристики до сих пор неизвестны. В сети встречаются разрозненные данные, которые не поддаются проверке, а их источники не раскрываются.

Так, в сентябре 2016 г. авторитетное китайское издание «Жэньминь жибао» опубликовало статью, в которой неизвестные военные эксперты сравнивают J-20 с американскими F-22 и F-35, заявляя, что «в случае реального боя у американских машин не останется ни единого шанса». Несколькими неделями ранее в китайских СМИ появилась информация о том, что J-20 будет оснащен новейшими ракетами класса «воздух-вода», которые позволят китайскому истребителю стать «грозой всех авианосцев». Так ли это на самом деле мы не узнаем, по крайней мере, в ближайшие 10−15 лет. Китайцам свойственно чрезмерно хвалить характеристики своей боевой техники, даже если она не идет в сравнение с вооружением других стран. Главным слабым звеном J-20 как, впрочем, и всей остальной китайской авиатехники остается силовая установка. Несмотря на все усилия со стороны государства (создание объединенных предприятий, специализирующихся на производстве авиадвигателей и активное сотрудничество с Россией по данному вопросу), китайские двигатели по-прежнему уступают американским и российским по ряду характеристик.

Дороже, значит, лучше?

Остальные технические характеристики всех трех машин приблизительно схожи. Необходимо также сделать акцент на том, что эксперты и аналитики не имеют возможности их как-либо проверить, всецело доверяя открытой разработчиками информации. Авиация играет стратегическую роль в ходе любого конфликта еще со времен Корейской войны. Однако помимо постоянной модернизации техники и применения новых технологий крайне важным остается общая численность техники. При таком раскладе одним из ключевых моментов является себестоимость одной единицы.

В данном случае безусловным аутсайдером является американский истребитель, стоимость которого составляет более $411 млн. Себестоимость российского Т-50 по разным подсчетам составляет около $100 млн. Китай не опубликовывал даже приблизительную цифры, однако, по мнению западных экспертов, один J-20 обходится Пекину примерно в $175−202 млн. Учитывая военные бюджеты США, КНР и России, можно предположить, что спустя 10−20 лет все три державы будут обладать примерно одинаковым количеством истребителей пятого поколения.