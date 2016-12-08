Перед вами небольшой комикс: «Книга о депрессии». На мой взгляд, название не совсем удачное. Если настоящая книга о такой проблеме, то она должна быть серьезной и научной. Депрессия — это заболевание, внесенное в МКБ10 в раздел: расстройства аффективного спектра. От депрессии могут страдать разные люди, не только девушки 24 лет (как персонаж этого комикса). Депрессия может протекать с иными симптомами, не только с теми, которые проиллюстрированы на картинках ниже. В комиксе девушка, например, много спит, но депрессия может проявляться в отсутствии сна (человек хочет спать, но заснуть ему удается только на короткое время, если вообще удается). И так далее…

Саша Скочиленко «Книга о депрессии» Саши Скочиленко. Обложка

О депрессии написано много серьезных и научных книг, а комикс, скорее, не про научный термин, а про бытовые мифы вокруг проблемы, которые излечению могут не способствовать вовсе.

Так, например, о наличии депрессии привыкли судить по её причинам и как будто соизмерять и взвешивать их в каждом конкретном случае. С таким-то таким-то действительно приключилась беда, нечто серьёзное. Я понимаю, почему он в депрессии. А почему вот ты, лично ты, в депрессии не понимаю. Это просто блажь… В общем, об этой болезни иногда рассуждают так, как если бы её можно было бы заслужить. Люди убеждают себя и своих близких в том, что с ними не более, чем блажь. Надо только ещё чуть больше на себя взвалить, отдаться работе и иным обязанностям, не жаловаться, не показывать никому, что чувствуешь себя плохо. Всем плохо, и это — норма жизни.

Что-то во мне стало противиться этому подходу, и я нарисовала этот комикс два года назад. На скорую руку, просто чтобы поделиться с друзьями. Рисованные картинки с «Сашей» очень быстро и неожиданно для меня самой распространились по сети Интернет. Мне предложили издать книгу. Так что сейчас существует и печатный вариант — он сделан чище, в нём больше страниц, его можно купить в Интернет-магазине («Свои книги»)

* антидепрессанты необходимо принимать только по рецепту, выписанному врачом, который будет консультировать вас в течение всего приема. Пожалуйста, не выписывайте себе лекарства самостоятельно.