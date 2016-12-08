Безвизовый режим и ассоциация Украины и ЕС

Саммит «Украина — ЕС», проходивший 24 ноября в Брюсселе, был крайне важной датой для Украины. Во второй половине октября президент Украины Пётр Порошенко, отвечая на вопрос российского корреспондента, неосторожно пообещал: «Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность».

Однако в ЕС торпедировали это обещание. Сначала, 31 октября, вопрос безвизового статуса для Украины не был включён в повестку дня пленарной сессии Европарламента, проходившей 21−24 ноября. В принципе, всё было ясно уже тогда. В тот же день Порошенко связался с главой Европарламента Мартином Шульцем и главой Европейского совета Дональдом Туском, и получил от них только обещания «…активизировать усилия по предоставлению украинцам безвизового режима». В дальнейшем же новостная лента, посвящённая теме, на три недели превратилась в микс обид и глумления. «Украину всё время призывают быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского Меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жёсткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от Европейского союза ответственной позиции и политики», — высказалась с парламентской трибуны замспикера Верховной рады Ирина Геращенко. А вот её коллега по парламенту, народный депутат Надежда Савченко обвинила в провале скорее самого Петра Порошенко: «Европа не была до конца честной, стране на грани войны давать безвиз так просто никто не собирался. Но при этом, если бы наш гарант выполнил свои широкие обещания закончить войну за две недели, сделать реформы, сделать сильную армию, то да, за два года мы уже должны были быть стабильно в Европе. Заврались чиновники». Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, один из активных «обещателей» Украине безвиза, передвинул срок на март 2017 года. Украинские СМИ, в свою очередь, подсчитали, что с момента первого обещания безвиза Петром Порошенко миновало уже 6 лет и 9 месяцев.

К середине ноября государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах распространило информацию, согласно которой среди активных противников предоставления безвизового статуса Украине — Франция, Германия и Бельгия. Если на минутку забыть сказку о единой Европе, можно вспомнить, что эти Франция и Германия — это по сути и есть ЕС, поскольку именно с Европейского объединения угля и стали стартовала экономическая интеграция, превратившаяся затем в политическую. И если экономическое и политическое ядро ЕС говорит «Нет!», то звонить европейским чиновникам, конечно же, можно, но лишь для самоуспокоения. Вот, к примеру, позиция президента Германии Иоахима Гаука, высказанная в интервью немецкой Die Welt: «Нам нужно взять паузу и задуматься о том, какие цели стоят перед нами и в каком темпе мы будем двигаться дальше».

Зато прояснились некоторые подробности относительно ETIAS — системы контроля безвизового въезда в страны ЕС, которую в Европе разрабатывали в последнее время. Во-первых, сообщается, что граждане, чьим странам будет предоставлен такой статус, перед поездкой в ЕС будут обязаны пройти авторизацию в системе, введя ряд параметров (срок действия авторизации — 5 лет, после него необходимо проходить процедуру заново). Если их сумма не будет удовлетворять некоему пороговому значению, система может оценить такую поездку как рискованную и во въезде может быть отказано. Для этого предусмотрена процедура повторной подачи заявки, которая уже будет рассматриваться в ручном режиме офисом ETIAS или посольствами стран, входящих в Шенгенскую зону. ETIAS начнёт работать с 1 января 2020 года, и эта дата, по всей видимости, сегодня является самым реалистичным рубежом получения безвизового статуса Украиной. Почему? Хотя бы потому, что с 1 января 2017 года ЕС предоставляет такой статус островным государствам Тувалу, Кирибати, Микронезии, Соломоновым и Маршаловым островам без всякой ETIAS, однозначно давая понять, что безвиз безвизу рознь.

Уже когда стало окончательно ясно, что никто в ЕС в этом году Украине безвизового режима не даёт, к теме неожиданно подключился замминистра юстиции Сергей Петухов: «А я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю, наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Конечно, мы нуждались бы в дополнительном финансировании от ЕС или отдельной страны, но это были бы значительно меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС». Чиновник то ли иронизировал, то ли действительно пытался найти решение. Предложение в течение нескольких часов стало одной из новостей дня. В итоге Петухову пришлось удалять запись и оправдываться, что это совсем не позиция министерства, а его собственные размышления на тему.

Чего боится Европа и почему не хочет поставить Украину на один уровень с Микронезией? Ответ на этот вопрос могут прояснить переговоры Украины с Нидерландами. Как ранее сообщалось, правительство этой страны, вопреки решению референдума об одобрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, движется к тому, чтобы утвердить ассоциацию. «В конце октября была критическая ситуация с ратификацией Соглашения об ассоциации. Премьер Голландии Марк Рютте позвонил Петру Порошенко и сказал, что отзывает подпись Голландии под Соглашением об ассоциации. Украина задействовала все международные каналы, в том числе и вице-президента США Джо Байдена, провели более 20 телефонных переговоров с нашими западными партнерами», — описал дипломатические перипетии источник в администрации президенту, на который ссылается «Сегодня».

Итак, чего же ещё потребовало правительство Нидерландов от Украины? Если отвлечься от того, чего соглашение и без того не предусматривало, останутся ключевые позиции: СА не будет предусматривать доступ Украины к структурным фондам ЕС (в Минагрополитики Украины осторожно высказывались, что неплохо было бы хоть частично распространить на украинских производителей систему дотаций); СА не означает доступа украинцев к рынку труда в ЕС.

Украина, конечно, радостно это подпишет, однако любопытно, понимает ли правительство Нидерландов, что теперь уже оно само занимается самоуспокоением? Слово руководителю секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Украины Андрею Забловскому: «Только Польша выдала в этом году 800 тысяч разрешений на трудоустройство. Не так давно начал работать специализированный портал с прямыми контактами польских работодателей. А со следующего года ставки для украинцев подтянут до общего польского уровня — 14 злотых вместо нынешних 8 злотых в час», — поведал он журналисту издания «Страна». Ставки, может, и не подтянут, однако остальное — это уже факт. Учитывая динамику, по итогам года количество разрешений может приблизиться к миллиону, а это уже не просто доступ к рынку труда, это немалые миграционные потоки на этот рынок, пускай и ограниченные Польшей. Хотя на самом деле аналогичные, пускай и не столь масштабные процессы происходят и в других граничащих с Украиной странах. По словам того же Забловского, Румыния, Венгрия и Болгария готовятся перенять опыт Польши и уже подписали с Украиной протоколы о намерениях организованного допуска украинцев к своему рынку труда: с выдачей разрешений и заявками от работодателей. Пускай эти процессы локализованы исключительно в странах Центральной Европы, тем не менее они идут, и вряд ли в силах Нидерландов их заблокировать.

Экономика и экспорт

Минэкономики Украины опубликовало статистику экспорта в ЕС за январь — сентябрь 2016 года. Согласно этим данным, за 9 месяцев Украина поставила в Европу товаров и услуг на 9,762 млрд долл. В министерстве отмечают, что это на 416 млн долл. больше, чем годом ранее, однако вместе с тем признают, что в 2014-м, без соглашения об ассоциации (подписано в 2015 году), за тот же период Украине удалось продать ощутимо больше — на 13,282 млрд долл. Кроме того, если в сравнении с 2015 годом наблюдается рост экспортных поступлений, то доля сырья в экспорте 2016 года выросла до 62% (с 60% в 2015-м). Иными словами, Украина больше получила в т.ч. потому, что продала больше необработанного сырья, нарастив экспорт за счёт сокращения внутреннего производства или за счёт отказа от его увеличения.

Пётр Порошенко на саммите «Украина — ЕС», проходившем 24 ноября, дал обещание президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в ближайшее время разблокировать экспорт украинской древесины на деревообрабатывающие предприятия ЕС. Как ранее сообщалось, мораторий на экспорт был принят Верховной радой Украины ещё в прошлом году и вступил в действие с 1 ноября 2015 года, после чего чиновники ЕС последовательно добивались его отмены. Дело в том, что мораторий или повышение экспортных пошлин на необработанный лес уже реализовали ещё несколько стран региона: Белоруссия, Россия, Молдавия (с 1 декабря), а также Албания.

Инициатива Порошенко вызвала негативную отповедь главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля: «Хочу сказать по этому поводу несколько слов как руководитель единственной области в Украине, лесистость которой занимает более половины территории… Так может, тогда вывезем из этой страны все, что имеет хоть какую-то ценность, продадим за копейки, а сами останемся голые и босые в центре Европы? О 600 миллионах евро помощи через полгода все забудут, а вырубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Поэтому пусть европейские партнеры не ставят нам ультиматумы и не превращают Украину в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за рубеж», — эмоционально комментирует чиновник.

Хотя резкое заявление закарпатского губернатора стало отнюдь не самой неожиданной реакцией на прогиб украинских властей под требования ЕС. Так, активисты гражданского корпуса «Азов», которые известны не только националистическими убеждениями, но и как язычники, провели акцию протеста у представительства ЕС на Украине. «Мы собрались здесь по гнусному поводу. Европа в очередной раз нас обманула, она воспринимает нас как страну третьего мира, требуя отменить запрет на вырубку нашего леса для поставки его в Европу в обмен на безвизовый режим! Вот вам, а не лес-кругляк!» — заявил у ограды представительства активист, известный под псевдонимом Сын Перуна. При этом он даже указал, что именно «вот вам» — «азовцы» принесли в подарок представительству ЕС деревянный фаллос высотой около 2 м.

«УкрАгроКонсалт» опубликовал довольно свежие (по 28 ноября) данные относительно продовольственного экспорта в ЕС и квот. По состоянию на конец ноября экспортёры полностью использовали квоты на мёд, овёс, свекловичный сахар, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, мясо птицы, пшеницу, кукурузную и ячменную крупу/муку, зерно. Также на 99,6% использована квота на ячмень. Неиспользованными остаются квоты на продукцию более высокого передела — сертифицировать их гораздо дольше и дороже. То есть, с одной стороны, дорога открыта, а с другой — украинских экспортёров мягко ориентируют на один сегмент: сырьевое производство. В котором они все начнут между собой конкурировать, сбивая цены к дополнительной выгоде европейских производителей. Доля экспорта продукции сельского хозяйства в общем украинском экспорте в ЕС составляет 30%, т. е. примерно 2,93 млрд долл.

Эти данные уточняются и другой статистикой. 277 украинских предприятий в настоящее время имеют право поставлять продукцию в ЕС, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 35% из них (97) специализируются на продуктах питания: 49 из них продают в ЕС пчелиный мед, 19 — рыбу и рыбопродукты, 7 — мясо птицы и продукты из него, 5 — лягушачьи лапки и улиток, 2 — яйца и яйцепродукты, 1 — коллаген и 1 — кишечное сырье.

«Доля Европейского союза в нашей внешней торговле составляет уже 41%. Рынок ЕС начинает понемногу компенсировать тот колосальный удар по нашей украинской экономике, социальной сфере, уровню жизни, который нанесла Россия тем, что начала войну, и тем, что в рамках гибридной войны закрыла доступ украинским товарам на свой рынок, заблокировав транзит к другим странам», — заявил Пётр Порошенко во время выступления на официальных торжествах по поводу т.н. «Дня достоинства и свободы» (учреждён в память об «оранжевой революции» и Евромайдане).

Оба тезиса нуждаются в пояснении. Рост доли ЕС в экспорте Украины объясняется его общим падением с 63,3 млрд долл (2013) до 38,1 млрд долл (2015). За счёт того, что экспорт в Россию упал в 4−4,5 раза, а в ЕС — всего в 1,4, Украина и имеет рост, которым хвалится президент. Что же касается компенсационного эффекта, то тут Порошенко сильно преувеличил. Как уже отмечалось, в этом году в Европу удалось продать на 416 млн долл больше, чем в 2015-м. При этом экспорт в Россию и страны СНГ за те же 9 месяцев просел на 2,8 млрд, сальдо от этой динамики подсчитать несложно (-2,384 млрд долл). О том же в комментарии «Голос.UA» говорит и экономист Александр Охрименко, который отмечает, что 3%-ный рост не может ничего компенсировать, а общую ситуацию спасает не он, а рынки Азии (Индия, Китай), которые в настоящий момент действительно серьёзно растут и суммарно принесли Украине 1,12 млрд долл прироста.

Однако чиновникам почему-то интереснее получать и считать миллионы от Европы, а не миллиарды от Азии. Торговый представитель Украины Наталья Микольская, вспомнив дополнительное соглашение между Украиной и ЕС и о дополнительных квотах (сентябрь 2016 года), оценила экономический эффект от них в 100−150 млн долл. Руководитель торгово-экономического отдела представительства ЕС на Украине Николас Бердж в свою очередь уточняет, что утверждения этого соглашения придётся подождать несколько месяцев и предметно о нём можно будет говорить в начале 2017 года.

Программы, гранты, целевое финансирование

В Черкасской области в конце ноября открылся Центр развития кооперативов, созданный на грант ЕС. «…Учреждение будет предоставлять юридическое, ветеринарное, зоотехническое, бухгалтерское, управленческое и другое сопровождение хозяйственной деятельности новых кооперативов во всей Черкасской области», — отметили в украинском представительстве ЕС. В основном речь идёт о сельскохозяйственных кооперативах.

Глава представительства ЕС Хьюго Мингарелли во время конференции «Отношения Украина — ЕС: тест на прочность» озвучил общую сумму финансовой помощи Европы Украине, оказанную за три последних года. По его словам, речь идёт о 7 млрд евро.

Безвизовый режим на саммите «Украина — ЕС» Порошенко не получил, однако и совсем уж с пустыми руками не уехал. По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на саммите было подписано соглашение о выделении Украине 15 млн евро для борьбы с коррупцией. Об этом чиновница сообщила в комментарии для «Вести-Украина».

Вблизи Львова открыли завод, построенный на грант ЕС. Профиль завода сразу даёт понять, с чего вдруг Европа вложилась в его создание: завод предназначен для переработки люминесцентных ламп, считающихся опасными отходами из-за содержания в них ртутных соединений. Оборудование, установленное на заводе, позволит переводить опасный металл в жидкое состояние и использовать повторно. ЕС инвестировал в переработку 1,3 млн евро, что составило 89% от всех инвестиций.

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