Телефонный разговор, состоявшийся между избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь, потряс и сбил с толку всех. Центральные СМИ США указали на то, что вопрос островного государства является одним из наиболее деликатных в Восточной Азии, и любой просчет может привести к войне. В свете произошедшего Китай должен жестко ответить на действия администрации Цай, при этом пойдя на конструктивный диалог с Дональдом Трампом, сообщает Global Tiimes.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Создается впечатление, что Трамп по-прежнему пользуется преимуществом его кажущейся непостоянности и непредсказуемости для того, что прощупать регион на предмет позиций, которые можно будет использовать после инаугурации. США теряют своё преимущество в отношении Китая, не говоря уже о том, что они не могут найти какие-либо новые рычаги воздействия. Трамп, вероятно, ищет новые возможности для того, чтобы раскачать регион. Однако у него нулевые навыки дипломатии. Он не понимает, что может последовать за раскачкой китайско-американских отношений.

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Очевидно, что к конфронтации с Китаем Трамп не стремится, поскольку это не входит в его планы и не входило в его предвыборные обещания. Китаю нужно понимать, что у Трампа «два лица». С одной стороны, он блефует и ведет себя непредсказуемо, с другой — не стремится к тому, чтобы ставить международные отношения с ног на голову. Он сфокусируется на внутренних делах, чтобы «сделать Америку снова великой». Китаю стоит проявить умение и тактичность в ведении дел с администрацией Трампа.

Так, Китай выразил официальный протест против безрассудности Трампа, но Пекин должен сделать больше. КНР было бы неправильно обрушивать волну критики против Трампа, поскольку он является лишь избранным президентом. Поэтому Пекину стоит покарать администрацию Цай, тем самым послав Трампу сигнал. Китай может позволить Тайваню потерять одного или двух дипломатических союзников в качестве наказания, а также предупреждения. Пекин также может расширить развертывание войск на основе закона о борьбе с сепаратизмом в случае объявления Тайванем независимости.

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В худшем случае Трамп может пойти на ответные действия, обострив политическую и даже военную напряжённость с Китаем. Это даст Вашингтону рычаг воздействия на Пекин, с помощью которого он может потребовать уступок в области экономики. И КНР не должна позволять США получить дополнительные экономические преимущества такими нечестными средствами.

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Ответ Китая на затрагивание Трампом тайваньского вопроса должен стать республиканцу уроком. Однако, несмотря на такие меры в духе зуб за зуб, Пекину следует прежде всего пойти на конструктивную беседу с новым главой Белого дома. Китаю нужно помнить, что ведение дел с Трампом требует широкого набора инструментов во многих аспектах. Стране нужно сохранять ясность мышления.

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