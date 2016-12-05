Будучи оторванным от территории России с 1991 года, анклав в Калининграде находится в окружении стран — членов НАТО, однако, несмотря на свою уязвимую позицию, он представляет собой и значительную угрозу для альянса. Разворачиваемые на территории Калининградской области ракетные системы, предназначенные для обороны региона, могут в то же самое время применяться для нанесения удара в самое сердце Североатлантического блока, пишет Роберт Фарли в статье для War is Boring.

Arampress.com С-400

Одной из таких систем является С-400, считающаяся западными экспертами одной из наиболее грозных систем ПРО в мире. Система оснащена всем необходимым для проведения эшелонированной ПВО, способной противостоять авиации, баллистическим, а также крылатым ракетам. Радары комплекса могут отслеживать десятки — возможно, и сотни — целей по всему спектру угроз.

Комплекс поставляется с большим набором различных ракет, от малого диапазона действия в 40 км до ракет крайне большой дальности в 400 км. Благодаря чему такие ракеты могут проникать глубоко на территорию НАТО, создавая большие сложности для оказания воздушной поддержки операциям в Прибалтике.

Присутствие С-400 также осложнит действия по ликвидации анклава, из-за чего НАТО будет вынужден полагаться на летательные аппараты-невидимки, точечное оружие или, возможно, на классическую дальнобойную артиллерию для уничтожения угрозы, которую представляют российские наземные войска и наступательные ракетные системы.

И хотя существуют сомнения относительно того, способен ли комплекс поражать самолеты-невидимки США, эксперты едины во мнении, что С-400 станет непреодолимой преградой для летательных аппаратов четвертого поколения, не говоря уже о гражданской авиации. Поэтому комплекс может полностью нарушить экономику воздушных перевозок по меньшей мере в течение любого конфликта.

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Озабоченное защитой Калининграда российское правительство также развернуло в области комплекс «Искандер-М». Точную информацию о его потенциале найти по-прежнему сложно, однако известно, что он может доставлять как обычные, так и ядерные боеголовки различных типов на расстояние до 400 км, а по некоторым оценкам, и до 500 км.

Ракеты комплекса могут маневрировать в ходе последней стадии, что дает им возможность уклоняться от ПРО противника. Они дают возможность Москве наносить удары по большому числу целей блока НАТО в очень сжатые сроки.

Вооруженные обычными или ядерными боеголовками комплексы могут нарушить проведение НАТО операций и мобилизации. НАТО может оказаться в заложниках ядерного потенциала «Искандеров», которые могут уничтожить системы ПРО США в Польше и открыть НАТО для удара из России.

Однако, несмотря на значительность угрозы со стороны Калининграда для НАТО, регион может оказать лишь временное воздействие, поскольку у России нет потенциала длительной обороны анклава. Его хватит только для того, чтобы создать коридор на территорию НАТО.

Хотя на стороне России и находится временное превосходство в Прибалтике и на востоке Польши, силы НАТО, без сомнения, сконцентрируют усилия на скорейшем уничтожении анклава. Блок окажет на регион беспрерывное и подавляющее электронное давление, а также прибегнет к точечным ударам для уничтожения любых наступательных сил прежде, чем они смогут сделать то же самое в отношении НАТО.

Тем не менее существование Калининграда и его доступность по морю дает возможность России оказывать давление на НАТО. Так, когда Москва захочет надавить на те или иные правительства стран — членов НАТО, она может показательно развернуть в регионе новые, устрашающие системы вооружения. Однако не так уж сложно представить себе, что НАТО может пойти на политические шаги для дестабилизации региона, что создаст ненужную Кремлю головную боль. Здесь, как и в большом числе других областей, НАТО и Россия играют деликатную игру взаимного давления.