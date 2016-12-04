Папская академия наук провела в Ватикане на днях научную конференцию «Сила и ограничения искусственного интеллекта». Католические богословы и ученые решили обсудить не только последние достижения в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации, но и то, как они сочетаются с достоинством человека. В интервью католическому телеканалу ROME REPORTS Демис Хассабис, соучредитель британской компании в области ИИ DeepMind, заявил, что его интересует широкая дискуссия по вопросу возможностей науки в сфере здравоохранения и медицины. В свою очередь швейцарский профессор Джон Донохью отмечает, что искусственный интеллект помогает людям с инсультами или повреждениями спинного мозга восстановить в некоторой степени утраченные возможности. «Когда вы на 80% человек и на 20% машина — это нормально, не так ли? Но что происходит, когда мы на 20% человек и на 80% машина? Вот дилемма, с которой нам предстоит столкнуться», — говорит Донахью.

Mic.com

В 2012 году в Париже произошла история, которую назвали первым преступлением против кибернетического человека на почве ненависти. Канадский профессор Стив Манн более тридцати лет носит различные варианты устройств собственной разработки. В первую очередь — специальные очки Digital Eye Glass, для которых он разработал алгоритмы компьютерного зрения High Dynamic Range. Когда в июле 2012 года вместе со своей семьей он зашел в Париже в ресторан Макдональдс, то несколько сотрудников местного McDonalds пытались сорвать с Манна его очки и в итоге выгнали из ресторана. Все это произошло несмотря на то, что профессор на входе в Макдональдс предъявил сотруднику документы на свои очки, а также письмо от доктора. Надо сказать, что это не первый случай, когда канадского профессора просили удалиться из общественных мест после того, как становилось известно о наличии у него кибернетических устройств, в том числе его задерживала полиция. Но инцидент в Париже заставил средства массовой информации задуматься над более глубокими вопросами, которые, несомненно, возникнут в ближайшее десятилетие. Как общество будет реагировать на людей с носимыми и встроенными имплантами? Являются ли киборги, а некоторые организации по соблюдению этических норм так уже считают, отдельным классом людей, которые должны быть защищены от пропаганды ненависти и совершения преступлений в отношении их? И как совместить существующие законы о неприкосновенности частной жизни с теми, кто постоянно записывает все, что они видят?

Сам Стивен Манн воспринимает любую технологию как расширение наших физических возможностей. Это касается всего — сапог, одежды, автомобилей, смартфонов. В каком-то смысле, мы все киборги. «Технологии — это неконтролируемый монстр. Мы можем думать о носимых компьютерах как о попытке укротить и приручить монстра», — говорит ученый. Но как к этому будет относиться общество? По мнению активиста Габриэля Ротблата, в будущем киборги столкнутся с агрессией против себя и ксенофобией. Это, правда, не останавливает сторонников дальнейшего использования развития кибернетических устройств путем соединения их с человеческим телом, которые представлены сегодня движением трансгуманистов. Они поддерживают идею широкого применения науки и технологий для физического и умственного развития человеческого вида.

Трансгуманисты объясняют, что машине не нужен воздух или еда. Для питания потребуется только солнечная энергия. При таких условиях на планете сейчас поместилось бы в тысячу раз больше людей. Это реальный сценарий «Матрицы» — люди становятся чистой энергией, соответственно, все человечество могло бы уместиться в серверах на базе нейронных сетей в одном небоскребе. А значит, так решились бы проблемы с перенаселением и ресурсами. В конце концов, считают трансгуманисты, человечество настолько сольется с машинами, и в то же время сами машины станут элементами полномасштабного и всеобъемлющего искусственного интеллекта, что каждый человек получит выбор — остаться «устаревшим» или стать единым с машинами. Получив право загрузить свой сознание в компьютерную сеть, любой индивидуум не только сохранит свою личность, но и при желании сможет объединить ее с другими сознаниями. Это один из способов для трансгуманистов обрести бессмертие, предотвратить уничтожение ума, воспоминаний, чувств, идентичности.

Один из активистов, Золтан Иштван — лидер Трансгуманистской партии США, претендует на то, чтобы когда-нибудь стать президентом этой страны. Его приоритетная цель — физическое бессмертие для граждан страны и жителей планеты. Будущее за тем, говорит Истван, как далеко мы готовы зайти в использовании науки и технологий для того, чтобы фундаментально изменить человеческое бытие. В интервью журналу Popular Science в 2015 году он заявил: «Если бы мы получили миллиард долларов, то вложили его в технологию создания роботизированных сердец. Мы считаем, самое главное, что можно было бы сделать для американского общества — это уничтожить болезни сердца. Преступлением является то, что, имея возможность разработать подобные технологии в течение 15 или 20 лет, никто не ведет эти работы всерьез. А ведь ликвидация сердечных заболеваний позволила бы помочь примерно одной трети американцев». Иштван выступает за максимально широкое развитие технологии кибернетических устройств. Имея специальный имплант в черепной коробке, который отслеживает местоположение, можно не переживать, что вас похитят или вовремя не придет помощь. Скажем, когда такой киборг будет тонуть или попадет в автомобильную аварию, чип подаст сигнал спасательным службам о нарушении функционирования его владельца и сообщит координаты, чтобы спасатели смогли вовремя прибыть на место происшествия.

Конечно, такое будущее понравится не всем. Как говорит лидер Трансгуманистской партии США, «я претендую на президентство США в 2016 году как атеист. Некоторые люди уверены, что у атеистов нет морального компаса. Это смешно. Атеисты ведомы разумом, а разум толкает нас на то, чтобы создавать искусственные глаза для слепых, вакцины для бездомных детей и новые формы дешевой энергии, чтобы у бедных были свет и электричество. Папа Римский Франциск каждый раз изображается в новостях как прогрессивный лидер. Честно говоря, это сбивает меня с толку. Никакой католический лидер не может быть прогрессивным. Простое перечисление всех архаических позиций, которых придерживаются папа Римский и католицизм, хватит на многие тома. Просто потому, что папа Франциск эффектно делает общие заявления гуманистического толка, мы забываем, что он и его церковь повинны в нарушении множества элементарных человеческих прав. Католики, как и остальные христиане с мусульманами, заперли себя в религиозных рамках сакральных текстов и их интерпретаций. И вскоре им всем придет конец, потому что ни один рациональный человек не сможет оправдать столь отсталые библейские правила и перспективы».

Так что в той версии будущего, которое рисуют американские трансгуманисты, преступления на почве ненависти и ксенофобии против людей-киборгов могут очень быстро развернуться и в другую сторону, когда придерживающие иного мировоззрения люди сами окажутся под угрозой преследования или даже просто выпадут из социума в силу того, что без кибернетических устройств они не смогут пользоваться услугами различных служб, банковской системы, медицины, торговли и так далее. Не факт, что такое будущее когда-нибудь наступит, но Ватикан думает на перспективу.