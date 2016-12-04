В этом году ИА REGNUM предприняло журналистское расследование с целью раскрыть наконец тайну исчезновения Янтарной комнаты. Я могу помочь агентству в этом благородном деле. Каких только версий о местонахождении Янтарной комнаты не существует: Калининград и дно моря, Польша и Чехия, Австрия и Германия, Южная Америка и США, всего — более пятисот. Забавно, что многие версии являются надуманными и не подкреплены никакими доказательствами. Между тем, правдивая информация о сокрытии нацистами восьмого чуда света появилась ещё в 1960 — 1970-е годы и была дополнена в 2006 году нашим калининградским поисковым объединением «Белый поиск».

Янтарная комната. Фрагмент

При поиске нацистских тайников нам было важно отделить достоверные данные от многолетних наслоений вымысла, лжи и нацистской дезинформации. Ещё в сентябре 1944 года директор художественных собраний Кёнигсберга доктор Альфред Роде предложил своему берлинскому шефу, директору государственных собраний искусств Эрнсту Циммерману, разместить Янтарный кабинет в бункере особого качества под Кёнигсбергом, единственном бункере специального назначения в Восточной Пруссии. Понятно, что Роде не мог сделать данное предложение без указания гауляйтера провинции Эриха Коха. Сотрудник музея замка Кёнигсберг, ближайший коллега и друг Роде, доктор Герхард Штраус после войны рассказал, что в декабре и в январе Альфред говорил об упаковке янтарных панелей и подготовке ящиков к перевозке в секретный бункер. Об этом же свидетельствовали его сын Вольфганг и дочь Лотта, эвакуированные в середине января в имперскую часть Германии. Лотта также упомянула, что ящики с Янтарным кабинетом в это время находились на Главном вокзале города в ожидании отправки. На допросе в советской комендатуре доктор Роде дал показания о том, что приказ об упаковке он получил 1 января 1945 года, и о том, что янтарные панели были загружены в один из отсеков подземного сооружения. Эти слова подтверждены копией письма Роде в рейхсканцелярию о государственной гарантии сохранности Янтарного кабинета.

Известен свидетель (советский военнопленный В. Фёдоров), грузивший 21 января большие ящики с «янтарём из замка» в два последних вагона последнего санитарного поезда из Кёнигсберга, и пассажир поезда (раненый военнослужащий вермахта Фриц Дампфе из Киля), заметивший, что на станции Алленштайн (ныне — город Ольштын в Польше) двух последних вагонов уже не было. Должен сказать, что с конца мая 1944 года Янтарная комната уже не существовала, как единое целое. Её убранство было отделено от янтарных панелей и загружено в четыре бункера в Кёнигсберге и его окрестностях, о чём свидетельствовали после войны граждане ГДР бывший оберфенрих зенитной части Пауль Зонненшайн, бывший главный инспектор замка Фридрих Хенкензифкен и бывшая управляющая хозяйством того же замка Ида Крюгер. Эти бункеры нам достаточно хорошо известны.

В 1948 году житель Эльстерберга (ГДР) Рудольф Вист при разборке вещей в подвале обнаружил в угле планшет с бумагами своего покойного отца Густава, оберштурмбанфюрера СС, сотрудника зондергруппы отделения Главного управления имперской безопасности при Имперском министерстве авиации, начальника специальной команды по загрузке ценностей в Кёнигсберге. После окончания войны отец иногда рассказывал Руди о том, что был близким другом гауляйтера Эриха Коха и крайсляйтера Кёнигсберга Эрнста Вагнера, участвовал в операциях по сокрытию культурных ценностей, в том числе Янтарного кабинета. Среди найденных документов был план бункера с входом в виде длинной штольни, докладные и накладные о загрузке 27 ящиков с Янтарным кабинетом в подземный объект ВIII (по другим данным — BSCH), датированные концом января. В начале февраля разведками СССР и Великобритании была перехвачена радиограмма в Берлин об окончании «Акции Янтарная комната». Эрих Кох на последних допросах в тюрьме польского города Барчево подтверждал, что Янтарная комната была спрятана в районе Кёнигсберга.

Таким образом, нам оставалось только найти этот особый бункер. Обстоятельства сложились так, что достаточно случайно я буквально наткнулся на него весной 2006 года. Однако находка имела некоторую предысторию. Однажды, году в 1986, коллега по работе рассказал о странных особенностях местности, по которой мы проезжали. Здесь имелись тоннели, два немецких аэродрома, железная дорога, по которой приходил спецпоезд рейхсмаршала Германа Геринга. Впоследствии мы выяснили, что территория тщательно охранялась подразделением СС и была подготовлена к обороне. На ней имелась штольня глубиной 30 метров, защищённая от авиабомб. Объект строился под видом установки для производства синтетического топлива, работал под прикрытием завода по производству строительных материалов, числился также секретным командным пунктом Люфтваффе.

Ещё в 1965 году моя бабушка Иринархова Пелагея Григорьевна рассказывала мне о загадочной шахте глубиной 30 метров в Калининградской области. В США букинистом в старой немецкой книге была найдена записка немецкого инженера-строителя сыну, в которой говорилось о строительстве при его участии бункера особого назначения под Кёнигсбергом на глубинах 25−30 метров, в который загрузили самые лучшие культурные ценности провинции, в том числе «Золото Балтики» (так в Германии называли панели Янтарного кабинета). Описание нахождения места входа полностью совпало с результатом наших исследований. Был найден выход системы вентиляции бункера на поверхность земли. Геологический анализ вынутого грунта в отвалах подтвердил его происхождение с глубин около 25 метров. Кроме этого, в ФРГ был найден свидетель, участвовавший в прокладке телефонных кабелей в данный бункер. Итак, факты о местонахождении Янтарной комнаты уже давно собраны, осталось лишь выполнить работы по вскрытию нацистских бункеров. Пора уже раскрыть тайну века и вернуть России её национальное достояние.

Николай Шумилов — руководитель поискового объединения «Белый поиск» (Калининград), специально для ИА REGNUM