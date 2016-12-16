Игорь Додон был избран президентом Молдавии всего две недели назад, и за это время из его уст уже успело прозвучать несколько заявлений, противоположных тому, что он говорил во время избирательной кампании. Большинство заявлений касались прояснения его позиции по ряду политических вопросов. Так, Додон заявил, что не является пророссийским кандидатом, что не намерен денонсировать Соглашение об ассоциации РМ с ЕС, что не является антирумыном, и что он против присутствия иностранных войск на территории страны (имея в виду российских миротворцев в Приднестровье; на территории собственно Молдавии иностранных войск нет).

Dodon.md Игорь Додон

Все эти заявления вызывают удивление по двум причинам: во-первых, как было сказано, они противоречат тому, что говорилось социалистами перед выборами и, во-вторых, сама по себе презентация идеологического портрета политического лидера происходит на самом старте предвыборной гонки, а на данном этапе она выглядит неуместной. Но это на первый взгляд.

Уточнять свою идеологическую ориентацию для молдавского избирателя Додону действительно нет нужды. В действительности, он это делает не для внутреннего потребления, а для внешнего. Перед выборами, когда тогдашний лидер ПСРМ вовсю продвигал среди населения свой образ «партнёра Кремля» и пророссийского политика, больше всего этот крен в сторону Москвы напрягал западные силы. Теперь, чтобы легитимизировать себя в глазах Запада (ЕС и США), доказать, что с ним тоже можно работать, Додон решил «внести ясность» в те моменты, которые смущают Брюссель, Бухарест и Вашингтон. Поскольку европейская идея в Молдавии дискредитирована на много лет вперёд, по форме это исполняется, как «позиция государственника».

Эта манера идеологически перекрашиваться в угоду внешним силам нам до боли знакома по правлению Владимира Воронина. На самом деле, сравнение Додона с Ворониным немного некорректное. Воронин, придя к власти в 2001 году, завёл песню про «евроинтеграцию» года примерно через полтора, к 2003-му. Додон начал переобуваться даже не дождавшись инаугурации.

Но избранный президент подстраивается не просто под разные страны, но даже под аудиторию. Даёт интервью российским СМИ — говорит, что РФ должна быть стратегическим партнёром, беседует с румынскими журналистами — уже говорит про «братьев-румын» и высказывается за «сбалансированное сотрудничество со всеми».

Скорее всего, усилия Додона не пропадут даром, и Запад примет его как президента. Если коммуниста Воронина в своё время приняли, то и с конъюнктурщиком Додоном сработаются, не подавятся.

Сложности у президента будут возникать не с внешними партнёрами, а с собственным населением. Молдавское общество действительно требует взвешенной политики. Но взвешенной — не в смысле «по четным дням я прозападный, а по нечетным — пророссийский», а в смысле выработки общей государственной политики, отражающей интересы всех категорий граждан и не акцентирующей внимание на моментах, раскалывающих общество. Пока же люди видят политику «и нашим, и вашим», что добром может не закончиться. Как говорят в народе: невозможно ходить одним, извините, задом на два базара.