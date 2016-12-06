Накануне визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Россию парламент Турции ратифицировал соглашение с российской стороной по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». За ратификацию проголосовали 210 депутатов, 7 выступили против и 6 воздержались. Турецкая газета Milliyet дополняет, что произошло это и после того, как Турцию выбрали председателем Энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На первом этапе будет заключен 30-летний контракт. Мощность трубы составит 31,5 млрд куб., часть из которых предназначена для внутреннего рынка Турции. В соответствии с соглашением, строительством и эксплуатацией двух ниток морской части трубопровода будет заниматься Россия. Одна нитка обеспечит обеспечения поставок природного газа в Турцию, вторая — пойдет в Европу. Строительством и эксплуатацией этой нитки займется новая компания, которую создадут две страны при равных долях участия по 50%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ввести в эксплуатацию все участки трубопровода и начать их использовать планируется до конца 2019 года. Голубое топливо будет поставляться напрямую из России в Турцию, минуя транзитные страны — Украину, Молдавию, Болгарию и Румынию. Это позволит сократить расходы на транзит, Анкара к тому же сможет избежать любых потрясений в случае возникновения газовых споров между Россией и Украиной или Румынией. По мнению турецкого политолога Айдына Сезера, которого цитирует DW, «Турецкий поток» может стать для Турции единственной возможностью продолжать закупать такое же количество российского газа, как и до сих пор», а сам «проект имеет стратегическое значение в плане безопасности поставок». Эту мысль развивает и бывший посол Турции в Катаре Митхат Ренде. По его словам, «если бы мы вовремя не построили «Голубой поток», то Турция столкнулась бы с серьезными проблемами, а если Анкара не примет необходимые меры сейчас, то после 2019 года стране грозит нехватка энергоресурсов».

На сегодняшний день Турция импортирует более 70 процентов потребляемых в стране энергоресурсов. Тем не менее политолог Сезер считает «Турецкий поток» во многом политизированным проектом, хотя он содержит в себе безусловную взаимовыгодную экономическую составляющую. Французское издание Le Figaro констатирует, что «решение Анкары принять участие в региональной энергетической игре представляет собой часть начатой в 2011 году глобальной стратегии по увеличению числа поставщиков и партнеров, а также желание занять ключевую позицию на пути между российскими и ближневосточными ресурсами углеводородов и европейским (а в перспективе и североафриканским) рынком». Иначе говоря, воспользоваться географическим положением, чтобы стянуть на себя все конкурирующие пути снабжения. Напомним, что в 2011 году Турция подписала соглашения по «Южному потоку» с Россией и ЕС, а также по TANAP с азербайджанской ГНКАР. Это стимулировало появление так называемых параллельных проектов. Первый — из Катара в Турцию через Саудовскую Аравию и Сирию. Второй — из Ирана в Турцию через Ирак и Сирию. На юге есть и конкурирующий проект, связанный с израильским месторождением «Левиафан».

ЕС понимает, что работа «Турецкого потока» ослабит его позиции на двух направлениях: украинском — в противостоянии с Россией (аргумент о необходимости транзита газа через Украину отпал бы) и турецком, так как Анкара получает дополнительные сильные аргументы в переговорах об интеграции с ЕС, особенно в случае, если Турция станет энергетическим транспортным узлом и транзитной страной. Проблема в том, сможет ли она осуществлять реэкспорт покупаемого газа в Европу. Ранее президент России Владимир Путин считал нужным, чтобы «Турецкий поток» — в случае поставок по нему газа из России в Европу — получил бы от Брюсселя в письменном виде приоритетный статус. Пока такого нет. В то же время «Нафтогаз Украины» не согласовал закупку с дочерним предприятием «Укртрансгаз» оборудования для реконструкции компрессорных станций «из-за риска реализации «Турецкого потока». Как следует из сообщения, в закупке было отказано, поскольку оборудование, которое планировал закупить «Укртрансгаз», предназначалось для реконструкции компрессорных станций, задействованных исключительно в транспортировке газа в направлении Турции, и не могло использоваться на других компрессорных станциях. «Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта «Турецкий поток», который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной», — говорится в сообщении компании.