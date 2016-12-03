Президент Украины Петр Порошенко посетил в минувшую пятницу, 2 декабря, с однодневным визитом Варшаву. У него состоялись протокольные встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, председателем Сената Станиславом Карчевским. По итогам переговоров Дуда заявил, что Варшава поддерживает Киев в проведении реформ децентрализации, укрепления местных органов власти, в борьбе с коррупцией, в модернизации украинской армии. Польский президент выразил надежду на то, что все страны Европейского союза ратифицируют Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Krzysztof Sitkowski / KPRP / prezydent.pl

По сообщению пресс-службы Порошенко, польский и украинский президенты приветствовали подписание Соглашения о сотрудничестве в области обороны. Порошенко отметил, что реализация совместного литовско-польско-украинского подразделения ЛитПолУкрбриг (Литва-Польша-Украина) является примером эффективного военного сотрудничества и координации действий в области безопасности. И поблагодарил поляков за то, что они «не продали душу за нефтедоллары и газодоллары». В свою очередь Дуда выразил надежду, что в ближайшее время, в частности благодаря сотрудничеству с министрами иностранных дел, будет возможным инициирование проекта создания совместного польско-украинского института добрососедства, который «будет строить настоящую атмосферу примирения и исторической правды между двумя народами». При этом на встрече с Карчевским украинский лидер «осудил проявления нетерпимости в отношении украинских памятных мест на территории» Польши.

Но главная интрига этого визита в другом. Пресс-секретарь парламентского клуба правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Беата Мазурек сообщила, что у Петра Порошенко состоялась встреча с «польским царем», главой PiS Ярославом Качиньским. В ходе переговоров были обсуждены отношения Польши и Украины. Президент «Права и Справедливости» — в изложении Мазурек — подчеркнул, что «независимость Украины и поддержка ее амбиций в отношении Евросоюза является польским государственным интересом». Вместе с тем Качиньский, по словам пресс-секретаря клуба PiS, «очень настойчиво ставил вопросы на исторические темы, признавая решительное отмежевание Украины от преступлений УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве предварительного условия для сближения ее как с Польшей, так и с Европой». Еще один нюанс: предполагалось, что беседа между президентом Украины и президентом «Права и Справедливости» займет 40 минут, однако в итоге переговоры продлились 2 часа.

Качиньский, самый могущественный польский политик, с иностранными государственными деятелями встречается крайне редко. Среди его немногочисленных собеседников можно вспомнить венгерского премьер-министра Виктора Орбана и уже бывшего председателя британского правительства Дэвида Кэмерона. Даже сообщения о возможной встрече президента PiS с лидером той или иной страны уже вызывают большой интерес в польских и иностранных средствах массовой информации, которые начинают строить различные прогнозы на сей счет. Поэтому переговоры Качиньского и Порошенко — серьезный знак того, что в польско-украинских отношениях намечается некий прорыв, причем или в лучшую сторону, или и в худшую. Особенно на фоне того, что формат их диалога значительно превысил запланированное время. Отметим и то, что информация о встречах президента PiS с зарубежными собеседниками обычно подается скупо и без подробностей. Отсюда внимание ко всем возможным нюансам и акцентам официальной коммуникации.

Варшава в последние месяцы активизировала сотрудничество с Украиной на региональном уровне. Польские политики и бизнесмены посещают области страны, предлагая не только проекты реформирования на уровне местного самоуправления, но и коммерческие решения. Есть и ответные ходы со стороны украинских региональных администраций, но преимущественно гуманитарного характера — в Житомире открывают памятную доску великому польскому пианисту и государственному деятелю времен II Республике Игнацию Падеревскому, а в Харькове увековечивают маршала Юзефа Пилсудского. Но можно заметить также, что польское проникновение на Украину носит точечный характер, ограничиваясь преимущественно Центральной и Восточной Украиной. В то время как оно затруднено на Западной Украине, где спорные вопросы общей исторической памяти до сих пор будоражат Галичину, Подолье и Волынь.

Одновременно эти же вопросы бьют по репутации политиков «Права и Справедливости». За прошедший год польское общество заметно радикализировалось по отношению к своему восточному соседу. Поляки не понимают, почему их страна должна делать ставку на Украину, что это дает самой Польше в условиях непрекращающегося процесса глорификации националистических организаций ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотрудничавших с нацистами и виновных в геноциде поляков во время Волынской резни, что в этом году на официальном уровне подтверждено решениями Сейма и Сената III Республики. Более того, поляков раздражает, что наплыв украинских трудовых — и не только — мигрантов сопровождается публичными проявлениями симпатий к бандеровцам в самой Польше, равно как демонстрацией этой ненавистной символики. В определенной степени раздражение адептами украинского национализма начинает трансформироваться в выдвижение претензий уже к самой власти в Польше и к правящей партии.

До недавнего времени Варшава могла позволить себе сохранять статус-кво сложившихся польско-украинских отношений, пока США и Евросоюз, ведомый канцлером Ангелой Меркель, использовали конфликт на Украине в качестве инструмента дипломатического и иного противодействия России. Но первый звонок прозвучал 8 ноября, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп, и теперь Варшава не может быть уверена в продолжении прежнего курса американской внешней политики. А на горизонте начинают просвечиваться новые контуры властной конфигурации в самом Европейском союзе, задувшие из Вашингтона ветра подталкивают на выход старую глобалистскую элиту, прикрывавшую польский тыл на восточном направлении. Эти вибрации чувствуются в европейских столицах, но для киевского политикума они грозят самым настоящим геополитическим землетрясением, что грозит нестабильностью на польско-украинских границах, и может затронуть саму Польшу. В этой ситуации Варшаве важно понять, насколько устойчива система власти на Украине, и на каких условиях можно иметь дело с ней. Однако надо понимать и то, что капитуляция перед Польшей по вопросам исторической политики для Киева грозит расколом Украины, способным перерасти в ее распад. Какое меньшее для себя зло выберет Варшава — покажет время.