



Uainfo.org Дебальцево

1 декабря президент Украины удивил даже тех украинцев, кто успел смириться с мыслью о том, что при «европейской» власти раз и навсегда утратил способность удивляться. Кто при «майданных» жил, тот в цирке не смеется. П. Порошенко подписал указ с витиеватым, небезупречно сформулированным с языковой точки зрения, абсурдным по своему содержательному наполнению названием: «О приоритетных мерах по содействию укреплению национального единства и консолидации украинского общества, поддержку инициатив общественности в этой сфере». В сложившейся в настоящий момент на Украине ситуации подобные шаги главы государства напоминают действия врача, пытающегося поставить на ноги неизлечимо больного пациента, прописывая ему лошадиные дозы горчичников. Новая власть установила принципиально новый алгоритм общественно-политической жизни, не предполагающий единства нации в традиционном понимании этого термина. Остатки сохранявшейся к моменту ее прихода относительной национальной гармонии утрачены. Причем не только в масштабах всей страны, ее западной и восточной частей, отдельных регионов, городов и городков, сел и поселений, улиц и домов, но и многих семей (!). Внутри украинского общества пролегли настолько острые и болезненные разделительные линии, что остается только диву даваться, как оно еще удерживается на плаву. Как его до сих пор не разорвало изнутри разрушительной энергией, не имеющей ничего общего с тем, что можно было бы счесть за проявление национального единства. Или хотя бы внутри‑ и межнациональной толерантности, готовности мирно жить рядом с Другим.

На фоне появления все новых и новых линий раздела, по мере их перманентного углубления и обострения всячески способствовавшая такому развитию событий власть не уставала повторять тезис об Украине как о «единой стране». Декларативное «внутреннее единство» превратилось в один из наиболее часто упоминаемых, востребованных официальной пропагандой штампов. Всякому, кто рискнул бы публично усомниться в его справедливости, грозило обвинение в причастности к «пятой колонне» Кремля и пристальное внимание со стороны Службы безопасности. О каком единстве нации может идти речь, если она — нация, — как и страна в целом превращена в странное подобие лоскутного одеяла? Если в ней произошел «майдан», если третий год идет гражданская война, пускай и называемая то «антитеррористической операцией», то «агрессией», то «спасением Европы». Если граждане искусственно поделены на «правильных» и «неправильных», и в число этих последних только на основании места их проживания одним махом записаны десятки миллионов человек. Если часть украинцев ходит с оружием в руках, пуская его то и дело в ход, другая же — превосходящая первую по численности в сотни, если не тысячи, раз, — лишенная такой возможности, оказывается жертвой. Когда первая сознательно и целенаправленно реализует свои интересы за счет второй, государство же не обращает на это внимания? Когда одним можно все, а другие лишены всех прав, включая право не только на свободу слова, мысли, вероисповедания, но и на жизнь. Идея национального единения путем удушения огромной части нации, лишения ее исторически сформированной идентичности порочна. Единство «активистов» и «сепаратистов», господ и рабов — утопия. Даже если за согласие на него последним предлагается «Европа».

Власть то ли не хочет остановить страну на краю пропасти, то ли не знает, как это сделать. Чувствуя, что до краха осталось совсем немного, совсем чуть-чуть, правящий режим ищет способы для снятия напряжения в обществе или, по крайней мере, для ее ослабления. Впрочем, менять что-то по сути дела никто из представителей высших эшелонов не считает необходимым. Задуматься над тем, что первый, самый необходимый в нынешних условиях шаг к национальному единству и консолидации — это отмена «АТО», власть не пытается. Не делает этого и сам П.Порошенко. Хотя кому, как не ему, должно быть лучше всех остальных понятно, что только после прекращения братоубийственной бойни можно было бы браться за восстановление общенационального диалога, в котором различные слои и группы населения могли бы принимать участие на равноправных условиях.

Многие эксперты в Киеве полагают, что президент и рад бы закончить «АТО», да не может этого сделать. Ему, дескать, не позволяет встать на такой путь «партия войны», с которой ему пока что не справиться, и которую он справедливо опасается. Вполне вероятно, так оно и есть. Хотя возможно, что терпеть страх от мыслей о доморощенных «ястребах» президенту помогает осознание того, сколько дополнительных возможностей для его личного бизнеса и обогащения открывает продление «АТО».

Национальное единство предполагает повестку дня национального развития, вокруг которой могло бы объединиться большинство нации и национальной элиты. Не меньшинство, а именно большинство. Причем, как количественное, так и качественное. П. Порошенко предлагает эрзац-вариант единства, в рамках которого объединяется заведомое меньшинство, судьба же большинства перестает волновать и активную часть гражданского общества, и государство. Для того чтобы повестка была хотя бы относительно общей для большинства населения сегодня, в ее основу должны быть положены не менее общие для этого большинства представления о прошлом. Вокруг культа С. Бандеры объединить украинскую нацию никогда не удастся. Вокруг борьбы против вымышленного «сепаратизма» — тем более. П. Порошенко с его «майданными» друзьями пытаются делать именно это, предлагая «АТО» едва ли не в качестве новой национальной идеи. Кроме общей, способной объединить разных людей повестки дня общественного диалога, для решения задачи национального объединения, как воздух, нужны моральные и духовные авторитеты нации. Нужны лидеры, способные повести за собой нацию не на войну, не на «майдан», а на мирное решение общих проблем. Есть ли сегодня в Украине таковые? Думаю, что да, есть, еще остались с прежних времен, еще не всех из них затерли и затоптали новые хозяева жизни, пришедшие с «майдана» и из «АТО». Они однако выброшены на периферию общественно-политического процесса. Многие из них, к тому же, подвергнуты шельмованию и обструкции.

В документе, о котором идет речь, особый акцент сделан на участии в процессе национального единения институтов гражданского общества. Президент рассчитывает на инициативы граждан в этом вопросе, выражая готовность всячески эти инициативы поддерживать и развивать. Оправдаются ли его ожидания, поможет ли общество власти укреплять единство? Скорее, нет, чем да. Украинское общество в настоящий момент пассивно, как никогда прежде. От его имени выступает узкий круг лиц из числа «патриотов», «активистов», «волонтеров», «добровольцев». Если гражданское общество и является сейчас партнером власти, то, к сожалению, только в сфере нагнетания массового психоза, разрушения национального единства. О необходимости срочного отказа от ведения войны в Донбассе «майданное» гражданское общество сегодня даже не упоминает. А вот люди начинают на эту тему высказываться все более определенно. Следом за Запорожьем, Одессой, Харьковом, Днепром флэшмоб с хоровым исполнением советских песен состоялся на днях в Киеве. По уже установившейся традиции он прошел в здании железнодорожного вокзала. Молодые киевляне исполнили песню «Солнечный круг». После чего громко прокричали: «Мы за мир! Миру — мир!». Этот дружный, хоть и ограниченный пространством вокзального зала возглас прозвучал звонкой пощечиной для власти. Отнюдь не первой и далеко не последней.

Совет по вопросам национального единства при президенте есть, а результатов его деятельности — ноль целых, ноль десятых. Главная причина — тяжелейшая ситуация после «майдана» и вследствие тех разломов, которые он спровоцировал. Другая — состав Совета. Там исключительно представители одной стороны, того более чем узкого круга, кому «майдан» стал матерью родной. Из других — никого. О каком единстве может идти речь?