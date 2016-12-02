



Иван Айвазовский. Русская эскадра в Севастополе

Альминское сражение продемонстрировало невозможность защитить базу Черноморского флота. Более того, под угрозой оказалось русское владычество в Крыму. Как всегда, долгожданные события пришли внезапно. О реальном положении союзных армий и их возможности (или невозможности) отклониться от берега надёжных данных не было. Ясно было одно — Севастополь не готов к обороне с суши. А.С. Меншиков после сражения отступил в этот город, в возможность отстоять который он поначалу не верил. На вопрос Корнилова, что делать с флотом, он посоветовал ему: «Спрячьте его к себе в карман». Князь был храбрым человеком, он умел хранить внешнюю невозмутимость в самых тяжелых обстоятельствах своей жизни — под Бородино, Кульмом, Анапой, Варной, во время посольства в Персию, он слыл одним из самых блистательных шутников армии, но сейчас его остроумие было явно неуместно.

На какое-то время командующий утратил веру в себя и в свои войска. Кроме того, он не мог понять, что будут делать союзники. Придя в себя, он все же сумел принять единственно правильное решение и 11(23) сентября 1854 г. вывел свою армию к Бахчисараю. Решительную атаку северных укреплений Севастополя со стороны противника, при условии угрозы с тыла и фланга, князь тогда считал невозможной. Маневр Меншикова не был хорошо организован и поэтому носил несколько сумбурный характер. Более того, он совпал с движением противника. В то время как союзники пытались скрытно добраться до Балаклавы, русские таким же образом стремились попасть на Бахчисарайскую дорогу. Нахимов метко назвал это «игрой в жмурки». Тем не менее игра удалась. Заняв новые позиции, Меншиков сразу решал несколько задач. Прежде всего, он обеспечивал защиту связи и снабжения полуострова от угрозы со стороны союзников. Теперь они уже не могли рассчитывать на возможность взятия Симферополя или Перекопа, а русская армия сама превратилась в постоянную угрозу для союзнических коммуникаций в Крыму.

До последнего момента Меншиков колебался в правильности принятого им решения. «Самый важный вопрос здесь в настоящую минуту, — писал он 18(30) сентября Военному министру генерал-адъютанту князю В.А. Долгорукову, — состоит в том, чтобы знать, будут ли состоящие под моим начальством войска употреблены для защиты города, или должны быть готовыми к новым действиям. Числительное превосходство наших противников и их войска, приученные к войне, дают им значительный перевес, коего предвидение вероятно заставит меня следовать первому предположению. Я не приступлю однако же к этому, как по зрелом обсуждении положения дел: пока я в состоянии поддержать гарнизон». В любом случае, сомневаясь в возможности отстоять город, князь не сомневался в необходимости обеспечить оборону всего полуострова. Сделать это, не обеспечив сообщений с Симферополем и Перекопом, было невозможно.

Необходимо отметить, что в Петербурге сразу по достоинству оценили действия Меншикова. «Вы совершили бесподобное движение, любезный князь, направившись в Бахчисарай. — Писал ему 21 сентября (3 октября) Долгоруков. — Все в удивлении как от мысли, так и от исполнения этого смелого маневра. Дай Бог, чтобы оно сопровождалось еще большими успехами и чтобы, несмотря на численность наших неприятелей, они узнали, с кем имеют дело! Если Вы имеете возможность тревожить их казаками и, не атакуя прямо, угрожать их флангам и тылу, то я полагаю, они будут в большом затруднении». Император также был доволен. «Слава Богу, — отметил он, узнав о завершении маневра, — что мудреное и отважное это движение, спасительное однако для отряда, который, признаюсь, считал потерянным, могло столь неожиданно и благополучно совершиться».

Безусловно, Меншиковым было принято не просто правильное, но единственно верное в сложившихся условиях решение. Тем не менее, поступая так, он сознательно шел на значительный риск. Весьма тяжелое положение возникло в Севастополе, где, в первые дни после вывода армии, князя открыто обвиняли в предательстве. Как часто бывает, уверенность сменилась тревогой. Солдаты уходящих частей также были недовольны тем, что их заставляют покидать город и называли своего командующего Изменщиковым. Гарнизон Севастополя к моменту высадки союзного десанта состоял из 5 тыс. чел. сборных команд, на Северной стороне находилось еще 12 тыс. чел. В городе на момент ухода армии находилось несколько морских команд, гарнизоны постоянных укреплений приморского фронта крепости, 17 батальонов, сформированных из моряков, 9 батальонов сухопутных войск — всего около 18 тыс. чел., которых было совершенно недостаточно для отражения атаки 60-тысячной союзнической армии.

Николай I скептически относился к возможности десанта в Крыму и не верил в необходимость создания укреплений, нацеленных на отражение атаки Севастополя с суши. В результате состояние Севастопольской крепости на 11(23) сентября не позволяло надеяться на отражение атаки с суши. Проект укрепления города был утвержден императором в 1834 году — он предусматривал строительство 7 бастионов, замкнутых с горжи казармами и соединенными между собой оборонительными стенами. При этом особое внимание строителей, по приказу императора, было сосредоточено на укреплении берегового фронта крепости. Строительство береговых батарей было в основном закончено в 1845 году. Это были солидные для своего времени укрепления, имевшие по проекту на вооружении на момент сдачи в строй 533 орудия. К 1854 году из сухопутных укреплений крепости были готовы только Северное укрепление, бастион №7 и несколько оборонительных казарм на месте проектировавшихся бастионов. Достаточно отметить, что за период 1834—1844 гг. на береговой фронт крепости было израсходовано 2 484 тыс. рублей, в то время как на сухопутный — только 17 тыс. рублей. Строительство новых укреплений, к которому приступили с началом войны, шло крайне медленно.

Из проектной линии обороны сухопутного фронта крепости в 7 верст построенные укрепления прикрывали лишь ¼. К моменту высадки союзников на вооружении сухопутного фронта Южной стороны крепости находилось 145 орудий преимущественно средних и мелких калибров. К каждому имелся запас — 30 обыкновенных зарядов и 10 — картечных. Артиллерия была расположена за слабыми насыпями или вообще стояла без всякой защиты. На Малаховом кургане, ключевой позиции обороны города, стояла лишь каменная башня с пятью 18-ти фунтовыми орудиями. Северная сторона, откуда ожидали атаки неприятеля, была почти беззащитна. Как отмечал Тотлебен, несмотря на безостановочную работу над укреплениями и безусловное мужество войск, «положение обороняющихся было безнадежное». Укрепления морского фронта крепости состояли из 13 батарей и фортов, имевших на вооружении 611 орудий, из которых на 1 сентября 1854 г. было только 28 бомбических трехпудовых пушек и 166 пудовых единорогов. Таким образом, большинство орудий на береговых батареях было калибра от 36 до 12 фунтов. Этого было недостаточно для отражения атаки мощного союзного флота. В августе 1853 г. по приказу вице-адмирала В.А. Корнилова 8 линейных кораблей Черноморского флота двумя колоннами с десантом на баркасах провели примерную атаку Севастопольской бухты под холостым огнем береговых батарей. Маневры указали на недостатки укреплений и слабость их артиллерийского вооружения.

Визит «Ретрибьюшн» — формально нейтрального судна — 25 декабря 1853 г.(5 января 1854 г.) ускорил оборонительные работы и ужесточение мер по охране рейда. Иностранным военным кораблям был запрещен вход в Севастополь. В январе 1854 г. было завершено строительство еще нескольких береговых батарей, вооруженных 80 орудиями, увеличено количество бомбических орудий. Однако и этого оказалось недостаточно. В августе 1854 г. были проведены стрельбы по учебной мишени — старому бригу, потопить который при движении на внутренний рейд не удалось. Не был полностью укомплектован и состав рот крепостной артиллерии. На май 1853 г. они должны были иметь 3252 чел.(из расчета на 533 орудия), в то время как среднесписочный состав 4,5 рот артиллерийского гарнизона в 1852—1854 гг. колебался от 996 до 1018 чел. Уже в конце декабря 1853 г. артиллерийские расчеты пришлось пополнять матросами 37-го флотского экипажа, солдатами инженерной военно-рабочей роты, рабочих экипажей, солдат резервной бригады 13-й пехотной дивизии.

Таким образом, и береговая оборона крепости не была вполне надежной. Она вполне обеспечивала базу Черноморского флота от обстрелов с моря или демонстрации со стороны турецкой эскадры, но не гарантировала успеха в случае решительного штурма сильного союзнического флота с его опытными командирами и хорошо обученными экипажами. Между тем, адмиралы союзников, получив 9 апреля 1854 г. известие об объявлении войны, попытались активизировать свои действия. Союзные суда начали появляться перед русскими портами. До этого англо-французы в основном ограничивались конвоем турецких транспортов с войсками, боеприпасами и продовольствием. Угроза атаки нарастала. Летом в Севастополь приехал один из лучших русских фортификаторов того времени — подполковник Тотлебен. После осмотра имевшихся оборонительных сооружений, он, судя по всему, поначалу пришел в ужас. 15(27) августа, закончив объезд крепости, он заметил: «С сухопутной стороны Севастополь весьма доступен, если до появления неприятеля ограничиться существующими укреплениями; укрепления эти состоят из нескольких батарей, вооруженных орудиями весьма малого калибра, которые могли бы только оказать некоторое сопротивление татарам». Схожие идеи были изложены и в донесении Меншикова императору от 29 августа (10 сентября) 1854 г. Только Южная сторона признавалась удобной к защите.

По русским данным, 8(20) сентября 1854 г. вражеская эскадра у мыса Лукулл состояла из 21 линейного корабля (из них 8 винтовых), 13 фрегатов и 33 пароходов. Союзнические пароходофрегаты имели до 20 орудий и машины мощностью от 400 до 600 л.с. Русский флот имел 14 линейных кораблей, примерно половина из которых была старой постройки, 7 пароходофрегатов, имевших от 6 до 13 орудий и машины мощностью от 220 до 400 л.с., паровой корвет с машиной в 120 л.с. и 6 орудиями на борту и 3 бывших каботажных слабых парохода, имевших слабое вооружение. 9(21) сентября на военном совете из флагманов флота и командиров кораблей Корнилов предложил атаковать союзнический флот, но не был поддержан большинством командиров, предложивших затопить часть старых судов поперек входа в бухту и перевести экипажи и вооружение на укрепление берегового фронта крепости. Это решение, не смотря на сопротивление командующего флотом, было поддержано и князем Меншиковым.

«Если же придется умирать, — сказал он, — то не лучше ли тогда, когда будут истощены все средства к защите, от чего мы еще далеки. Геройскую решимость честных моряков я постараюсь употребить с большею пользою на защиту Севастополя». Корнилов, с самого начала считавший, что крепость нужно защищать до последнего и любой ценой, до конца отстаивал свой план, и окончательно согласился пойти на перекрытие фарватера Севастополя только после того, как Меншиков пригрозил ему отстранением от должности. В результате уже утром 9(21) сентября на входе в рейд были затоплены 5 старых линейных кораблей и 2 фрегата, создав, таким образом, препятствие для прорыва союзной эскадры в бухту. Это было сильнейшим потрясением для моряков. С части кораблей не успели снять артиллерию — до последнего момента опасались, что она может понадобиться в случае попытки прорыва противника на рейд. Кроме того, снятие тяжелых морских орудий и перевозка их на берег потребовала бы много времени. Большинство кораблей затопили без затруднений, но вот старый линкор «Три Святителя» никак не хотел идти на дно. Тогда к нему приблизился пароход «Громоносец», с борта которого в упор было сделано несколько выстрелов. Увидев это, стоявшие на берегу люди зарыдали.

Строительством новых укреплений руководил Тотлебен. Адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, возглавившие оборону города, мобилизовали все имевшиеся в их распоряжении силы, включая население (в 1854 г. в городе проживало 45 тыс. чел.), для строительства укреплений на подступах к Севастополю, созданных в течение нескольких дней и ночей — работы не останавливались ни на час. Орудия устанавливались при первой возможности их использовать, на недостроенных еще батареях, даже пороховые погреба старались сделать поскорее — иногда для них использовали корабельные металлические цистерны, зарывая их в землю за позицией каждого орудия — это давало возможность рассредоточить боеприпасы. Артиллерия и экипажи были направлены на сухопутный фронт. Свыше 10 тыс. матросов существенно укрепили оборону города. Остальные корабли Черноморского флота были расставлены таким образом, что они могли поддерживать своим огнем оборонительные позиции, и сохранялись вплоть до взятия противником Малахова кургана. Особенно активными в конце 1854 г. — начале 1855 г. были 10 русских пароходов (11-й — «Корнилов», бывший «Перваз-Бахри», находился в капитальном ремонте). Они постоянно обстреливали позиции противника, в том числе и новейшим для того времени способом — морские артиллеристы начали стрелять перекидным огнем по невидимым для них позициям. Для этого на берег направлялись офицеры и сигнальщики, корректировавшие стрельбу.

Несколько дней передышки, использованных для создания линии обороны, по общему мнению защитников Севастополя, спасли его от падения в сентябре 1854 г. И все же гарантии успеха не было. «Малочисленный гарнизон наш, растянутый на обширной семиверстной позиции, — отмечал Тотлебен, — был повсюду слаб». Положение было весьма тяжелым. «Должно быть, Бог не оставил еще России, — писал в эти дни в своем дневнике Корнилов. — Конечно, если бы неприятель прямо после Альминской битвы пошел на Севастополь, то легко бы завладел им». Союзники отказались от планов атаки Северной стороны, опасаясь серьезных потерь при штурме ее фортов. Южная сторона казалась им более доступной, так как, по их данным, она не имела укреплений, линия возможного фронта русской обороны была здесь более протяженной, и, следовательно, давала больше шансов на успех. Кроме того, к Южной стороне были более близки удобные для стоянок флота гавани, в то время как Северная таковых поблизости не имела. 13(25) сентября англо-французская армия появилась перед Южной стороной города. Союзникам сразу же стало ясно, что взять русскую военно-морскую базу с ходу не удастся.

Альминское сражение 8(20) сентября было выиграно союзниками, но передышкой в пять дней воспользовались русские. В результате Альма так и не стала стратегическим успехом англо-французов. Взять базу русского флота одним эффектным ударом не удалось, впереди была затяжная война, масштабы которой еще не осознавали ни в Петербурге, ни в Лондоне, ни в Париже.