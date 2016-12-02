Пересечь Петербург с севера на юг или с юга на север теперь можно всего за 20 минут — и пока недорого. Президент России Владимир Путин 2 декабря торжественно открыл движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра — проекта, который потребовал вложения 210 млрд рублей и 11 лет работы.

Nch-spb.ru Трасса ЗСД

По словам главы государства, «это сооружение свяжет деловые центры города, позволит обойти исторический центр огромному количеству транспортных средств». Как отметил Владимир Путин, после ввода центральной части магистраль сможет пропускать по 6−7 миллионов автомобилей в месяц. «Представляете, какой огромный поток пойдёт мимо центра города. Это будет сохранять исторический центр города и, безусловно, будет улучшать экологическую ситуацию, чтобы полегче в центре было дышать людям», — сказал президент на церемонии открытия Центрального участка.

ЗСД — это платная скоростная многополосная автомагистраль длиной более 46 километров, которая тянется от развязки с Кольцевой автодорогой на юге через Большой порт Санкт-Петербург до трассы «Скандинавия», что делает ее сквозным порталом в Европу из Москвы и Центральной России через Санкт-Петербург. «Летать» по трассе можно со скоростью до 110 км/ч.

Nch-spb.com Карта ЗСД

Южный участок ЗСД простирается от КАД до набережной реки Екатерингофки, Центральный — от набережной реки Екатерингофки до набережной Большой Невки, Северный — от Большой Невки до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе Белоострова.

Платите за комфорт

Чтобы воспользоваться ранее введенными в эксплуатацию Северным и Южным участками, автомобилисты сейчас должны заплатить порядка 300 рублей. Таким образом, проезд по всему диаметру автоматически не может стоить меньше этой суммы. По мнению генерального директора компании-концессионера «Магистраль Северной столицы» (МСС) Алексея Бнатова, трехсот рублей совершенно недостаточно. «За такой комфорт и проезд через весь город тариф может быть значительно выше», — говорит Бнатов. Более того, «как автомобилист» он считает, что каждый владелец машины, который может себе позволить ее заправить, будет в состоянии заплатить и за проезд по ЗСД.

В городе уже зрело недовольство цифрами, которые периодически муссируются в качестве возможной стоимости проезда по всему ЗСД. «Это чушь. На мой взгляд, такие суммы вообще недопустимы. Учитывая, что две трети дороги построены на бюджетные деньги, то есть всё нами уже заплачено, стоимость проезда уж точно не должна превышать 100 рублей», — заявил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Активист «Комитета по защите прав автовладельцев» Александр Холодов уверен, что высокими ценами концессионер лишь отпугнет своего основного потребителя — водителей легковых автомобилей, так как транзит грузовиков по магистрали будет существенно ниже.

«Ездить будут те люди, кому это сократит ежедневные затраты времени, например, живут они на юге, а работают в центре. Сумма должна быть такой, чтобы они могли пользоваться ЗСД в ежедневном режиме без серьезного ущерба для личного бюджета. Сумма в 300 рублей слишком завышена», — уверен Холодов.

В качестве примера он предложил изучить опыт Тверской области. «По обходу Вышнего Волочка нужно ехать час, но ты платишь 200 рублей за всю дорогу. Я, конечно, могу послушать сказки, что у нас строить дороже, но, извините, им (застройщикам ЗСД, — прим.ред.) при этом не пришлось вывозить строителей в лес и обустраивать их там», — сказал Холодов.

Кроме того, он недоволен и тем, что по скоростной дороге невозможно проехать, не останавливаясь без конца для оплаты очередного отрезка. Транспондеры, которые активно продвигает МСС, в других странах служат для того, чтобы оплата с них считывалась автоматически без всяких задержек и остановок, а не просто для облегчения безналичной оплаты у «окошка».

Турецкие тернии

Строителей можно понять: соединить север и юг Петербурга одной магистралью стоило не только времени и денег, но и нервов. В процесс возведения дороги вмешалась и геополитика.

Официально трассу стали строить еще в 2005 году, ЗСД стал проектом, рожденным в тучные годы губернаторства Валентины Матвиенко, и вполне подходил под ее амбиции. Как и было условлено, северный и южный участки построили за счет городского бюджета, после чего их передали в пользование специально созданному ООО «Магистраль Северной столицы», которое содержит дорогу и взимает плату с автомобилистов.

Nch-spb.com Карта Центрального участка ЗСД

В 2008 году было открыто движение на участке ЗСД от КАД до Автомобильной улицы, в 2010-м оно было продлено до съезда на Благодатную улицу, в 2012 году — до набережной реки Екатерингофки. В 2013 году введен в эксплуатацию Северный участок ЗСД — от Приморского проспекта до трассы «Скандинавия».

В первом квартале 2013 года начали возводить самый трудоёмкий и технически сложный Центральный участок — вдоль Васильевского острова. Участок длиной около 12 км пересекает Морской канал, Канонерский остров и, огибая остров Белый, переходит в мост через Корабельный фарватер и на намывные территории, где он опускается ниже уровня моря, а затем уходит в тоннель в районе реки Смоленки — на 11 метров под землю. Затем трасса снова поднимается на поверхность и переходит в эстакаду у набережной Макарова.

Но если в 2011 году казалось нормальным, что в консорциум МСС входят турецкие и итальянская компании, то к 2015 году, после введения антироссийских и ответных санкций, это уже выглядело «непатриотично». А сбитый турками российский Су-24 в ноябре 2015 года и гибель пилота и вовсе поставили под угрозу сдачу ЗСД в обозримом будущем.

На сбитый бомбардировщик президент России Владимир Путин нанес ответный удар: подписал указ, который запрещает и ограничивает для турецкого бизнеса некоторые виды работ в России. А депутат Госдумы Дмитрий Ушаков и вовсе потребовал тогда приостановить работу непосредственно турецкой компании IC Astaldi Ictas, которая и занимается возведением ЗСД. В этом случае консервация объекта потребовала бы дополнительных затрат, пока Петербург ожидал бы результатов нового конкурса.

Но этим проблемы ЗСД не исчерпывались. Со стройки регулярно приходили печальные известия о гибели рабочих и проверках следственных органов. А 25 ноября 2015 года там вообще задержали подозреваемого в терроризме — мужчину, объявленного Узбекистаном в международный розыск за «причастность к террористической деятельности, посягательству на конституционный строй» и прочий экстремизм. На оперативном видео было зафиксировано задержание на стройплощадке, мужчина был в форме итало-турецкой компании ICA.

В декабре прошлого года департамент Росприроднадзора по СЗФО оштрафовал ICA Асtaldi на 80 тыс. рублей, обвинив ее в нарушении правил водопользования. Компания не сообщила в госорганы, когда в августе 2015 года на участке строительной опоры ЗСД произошла авария — обрушилась опалубка, из-за чего бетон разлился на причале Большого порта и вылился в Морской канал Невской губы.

Однако стремление поскорее завершить начатое возобладало, и турецким строителям разрешили остаться на ЗСД. В конце декабря 2015 года правительство России одумалось и издало отдельное постановление №1458. Там содержится перечень компаний, которые могут привлекать на работу граждан Турции, несмотря на введенные против этой страны санкции. Туда попала, в том числе, и ICA. Диаметр был спасен, работы продолжились, как ни в чем не бывало, и уже в минувшем августе на ЗСД развешивали турецкие флаги — в честь прибытия в Петербург президента Реджепа Эрдогана с первым, после резкого осложнения отношений, визитом в Россию.

Васильевскому наступили на горлышко

При всем удобстве Западного скоростного диаметра для большинства жителей Петербурга, некоторые могут успеть «пострадать» за правое дело. Вместе с Центральным участком будет открыт только один съезд на набережную Макарова. Это приведет к заторам и транспортному коллапсу, считают жители Васильевского острова.

Пробивка продолжения набережной Макарова еще не закончена, кроме того, для нормального функционирования всей транспортной системы необходимо и срочное завершение моста через остров Серный. Согласно утвержденной схеме, потоки машин с ЗСД будут двигаться направо и налево по Морской набережной. Продолжение же набережной Макарова будет завершено лишь в 2018 году. Второй съезд с ЗСД на Васильевский остров, в районе Шкиперского протока, может возникнуть то ли в 2019-м, то ли аж в 2021 году.

Nch-spb.com Вантовый мост через Корабельный фарватер

«Нужно обеспечить нормальный съезд с ЗСД на севере, чтобы там все не закупорилось. Я серьезно опасаюсь, что будет очень большой транзитный поток. Людям с севера и северо-запада надо в центр, и они воспользуются ЗСД, затем — на Васильевский и на Дворцовый и Благовещенский мосты. И всё закупорится. Васильевский остров — сложная система сообщающихся сосудов, если в одном месте встало, то быстро заблокируется всё», — уверен житель острова и депутат парламента Петербурга Борис Вишневский. Он считает, что второй съезд необходимо возвести как можно скорее для разгрузки 8-й и 9-й линий, и он предусмотрен в Генеральном плане, но его даже не начали строить.

Сейчас в Смольном вынуждены прибегать к полумерам, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Машинам запретили останавливаться на одной стороне Морской набережной от Наличной улицы до Флагманской улицы и парковаться на Флагманской улице с обеих сторон вдоль кромки проезжей части. По Флагманской улице организовали одностороннее движение с выездом в боковой проезд улицы Кораблестроителей.

Основной поток транспорта с ЗСД пойдет в сторону Наличной улицы, так что там установили светофор у трамвайного кольца и Морской набережной.

«После открытия Центрального участка ЗСД в Василеостровском районе будет обеспечен постоянный мониторинг транспортной ситуации. В соответствии с получаемой оперативной информацией о перераспределении транспортных потоков режимы светофорных объектов, попадающих в зону тяготения съезда с ЗСД, при необходимости будут корректироваться», — успокаивают чиновники.

«Обеспечена тайна вкладов»

Бюджет проекта все еще вызывает вопросы у оппозиционно настроенных политических и общественных деятелей. Его оценивают примерно в 212 млрд рублей, из которых около 83 млрд вложил инвестор, около 55 млрд рублей — бюджет Петербурга, 50 млрд — федеральный бюджет, еще 25 млрд рублей поступили в результате размещения облигаций. Компания «Магистраль Северной столицы» будет эксплуатировать эту дорогу в течение 30 лет.

Концессионное соглашение, на которое ссылаются в Смольном при объяснении таких существенных затрат, пока укрыто от посторонних глаз. Например, депутат от «Партии роста» в ЗакСе Петербурга Оксана Дмитриева утверждает, что многократно запрашивала информацию у профильных ведомств, но ответы ее не удовлетворяют. Она не понимает, по какой причине в условиях дефицитного бюджета Петербург готов платить миллиарды рублей концессионеру в качестве возмещения недополученной выгоды.

То есть, даже если пользоваться ЗСД не захочет никто, город всё равно обязан обеспечить прибыль концессионеру. В комитете финансов неоднократно подчеркивали, что, если Петербург вдруг откажется платить, то Смольный вынужден будет возместить около 70 млрд рублей штрафных санкций по существующему договору.

«Нужно иметь на руках соглашение. Его никто не видел. Существует приоритет закона о бюджете над любыми гражданско-правовыми отношениями. Даже если будет вдруг судебное разбирательство, и суд примет сторону истца, всё равно со счета бюджета просто так списать ничего невозможно, поскольку существует иммунитет бюджета», — отмечает Дмитриева.

Nch-spb.com Участок магистрали

Заметим, в консорциум входят такие мощные финансовые организации, как ВТБ Капитал и Газпромбанк, а также упомянутые Astaldi, Içtaş Inşaat, Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret. Дмитриева намерена просить вице-губернатора Игоря Албина раскрыть для граждан и само соглашение, и весь ход инвестиций на северный и южный участки.

«В общем-то понятно, сколько было вложено за счет бюджетов всех уровней. А что еще? Если те астрономические цифры в 210 млрд рублей — правда, то возникают другие вопросы. Каким образом вообще можно было потратить столько денег на 46 километров дороги», — недоумевает она. Настолько же туманными ей кажутся и все прочие соглашения на основе ГЧП, заключенные городом. Аналогичное письмо по поводу ЗСД вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину будет писать и Борис Вишневский.

«Во всем мире есть некий опыт платных дорог. Все они подразумевают, что на каком-то этапе дорога станет государственной, то есть бесплатной, — поясняет Александр Холодов. — Есть три типа соглашений с разными условиями этой передачи. У нас же разные куски ЗСД под разные соглашения построены, и, такое ощущение, что как у Ильфа и Петрова — «гарантируется тайна вкладов».