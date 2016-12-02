Недавно так называемое Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило новое пропагандистское видео, в котором были показаны узнаваемые места австралийского Мельбурна вперемешку со сценами взрывов и боевиков, потрясающих оружием. На вопрос о том, что это значит, и должны ли граждане Австралии волноваться, отвечает Джасинта Кэрролл в статье для The Strategist.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Автор, являющийся главой Центра контртеррористической политики при Институте стратегической политики Австралии, отмечает, что важно помнить о том, что любое видео ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или любой другой группировки, является ничем иным, как актом пропаганды. Пропаганда составляет хлеб насущный для террористов. Поэтому анализ должен выходить за рамки пропаганды и того, что боевики хотят, чтобы зритель увидел. Необходимо понять, что они пытаются сделать и почему.

Террористы не впервые показывают или называют конкретные места. Еще в 2011 году «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынесла изображение Сиднейского оперного театра на обложку своего журнала. Затем в одном из сентябрьских номеров пропагандистского журнала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было стихотворение, в котором перечислялись названия городов и населенных пунктов Австралии. Такое же стихотворение было приведено и во французской, немецкой и индонезийской версиях журнала, однако австралийские названия были заменены местными топонимами. Любой маркетолог знает, что использование местных названий очень важно для создания контакта с аудиторией.

Австралия уже становилась целью террористов, которые планировали совершить теракты во время Олимпийских игр 2000 года. Был вскрыт ряд планов нападений на военную базу Холсворт и подобные цели в Мельбурне. За последние два года было сорвано десять терактов исламистов. Лишь в четырех случаях радикалам удалось добиться желаемого, но масштаб этих терактов был незначительным. Это говорит о том, что власти и представители бизнеса воспринимают угрозу терроризма серьезно.

Недавнее видео ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свидетельствует о двух вещах. Во-первых, что возможность террористической группировки осуществлять теракты ограничена, поэтому она старается вдохновить на это других. После чего боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возьмут на себя ответственность за нападение. За последние два года Австралия пережила два подобных теракта. Ни в одном из них ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не была замешена напрямую, но в обоих случаях они назвали их своими.

Во-вторых, целью видеозаписи является отвлечь как своих сторонников, так и широкую общественность от того, что в действительности происходит с их так называемым халифатом и «священной войной». По сути, халифата больше нет, вместо него остались отдельные города и позиции. Группировка также потерпела поражение в традиционной войне.

Провал государственного проекта ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) затрагивает еще один важный и интересный фактор, о котором можно говорить на основе нового видео. Боевики пытаются в очередной раз изменить свой образ для компенсации своих потерь.

Два с половиной года назад лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр Аль-Багдади объявил в Соборной мечети ан-Нури в Мосуле о создании так называемого государства. Затем на протяжении всего 2015 года пропаганда террористов показывала сцены райской жизни в «халифате», где новобранцам будет лучше, чем в рядах других группировок.

Недавнее видео крайне отличается от пропаганды прошлого года. Сцены уже не столь приветливы, а на видео боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь сражаются в пустыне или селениях, идут в атаки. Именно так исламисты и стремятся сменить нарратив.

Сейчас ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает сфокусировать на подготовке мелкомасштабных нападений, что также должны поступать и их последователи, где бы они ни находились. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет по-прежнему подталкивать — а там, где может, — и напрямую управлять терактами — вне Ближнего Востока для укрепления своих позиций. Поэтому важно продолжить уничтожение позиций группировки в регионе.