Вопрос германизации Калининградской области — «кажется, надуманный», выразился на днях врио калининградского губернатора Антон Алиханов. Корреспондент ИА REGNUM предлагает изучить историю вопроса, совершив экскурсию в конец 80-х — начало 90-х годов, когда Германия — прежде всего, Западная — инициировала на калининградском направлении без преувеличения «Drang nach Osten — 2» (учитывая исторический опыт, в «мягком переплёте»).

В конце 80-х годов немецкая сторона сосредоточилась на Кафедральном соборе с могилой Канта (в центре снимка на острове)

Анализ газетных публикаций тех лет позволяет сделать вывод, что немецкая сторона весьма грамотно сработала по всем ключевым направлениям жизнедеятельности Калининградской области — от культуры и образования до экономики и политики. В результате, на мой взгляд, был заложен прочный фундамент под длящийся уже третий десяток лет процесс ментального погружения калининградцев во «всё немецкое», и как следствие, через одно-два поколения — эволюционного отрыва Калининграда от России.

Итак.

1988

Первые контакты Германии с Калининградом зафиксированы в 1988 году. Как писала «Калининградская правда» 4 февраля 1988 года, в регионе впервые побывала делегация немецких бизнесменов. Речь идёт о западногерманской фирме «Баадер». «Состоялись переговоры о возможностях научно-технического сотрудничества в области создания рыбоперерабатывающей техники», — уточняла газета.

В июне 1988 года в Калининграде прошёл первый антикварно-букинистический аукцион, на котором были представлены, как сообщал «Калининградский комсомолец», «довоенные вещи и книги». В советские годы торговля «кёнигсбергщиной» и «копаниной» шла нелегально, однако перестройка внесла свои коррективы.

В августе 1988 года в Калининград прибыли кинематографисты из Западного Берлина — супруги Ирмгарт и Бенгт фон Цур Мюлен. В 1988—1989 годах Цур Мюлен сняли серию документальных фильмов «Из Кёнигсберга в Калининград», «В Кранц и Раушен» (немецкие названия калининградских курортов Зеленоградска и Светлогорска. — ИА REGNUM), «По следам Восточной Пруссии в Калининградской области». В свой первый визит семья фон Цур Мюлен подарила Калининградскому государственному университету (ныне — Балтийскому федеральному университету им. Канта. — ИА REGNUM ) полуметровую гипсовую скульптуру философа, уроженца Кёнигсберга Иммануила Канта. Скульптура предназначалась для создаваемого в вузе «кабинета-музея Канта».

Как следствие, спустя два месяца после приезда фон Цур Мюлен в Калининград в КГУ состоялись «Кантовские чтения», посвящённые высосанной из пальца дате — 200-летию публикации «Критики практического разума». На чтениях было принято решение о создании Кантовского общества.

Через неделю в Калининграде был образовано местное отделение Всесоюзной ассоциации молодых историков, основная задача которого сформулирована так — изучение истории становления Калининградской области. Отделение возглавил преподаватель истории КГУ Юрий Костяшов, который затем совместно с немецким историком Экхардом Маттесом (автором тезиса: Калининградская область — «чужая для россиян земля») издал книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», во многом очерняющую первых участников становления Калининградской области (впервые книга была издана в 1999 году в Германии в немецком переводе).

Встреча Михаила Горбачёва с официальным представителем «Дойче банк» Вильгельмом Кристиансом (слева) стала первой встречей генсека с иностранными банкирами. Март 1985 год

В 1988 году официальный представитель правления «Дойче банка» Вильгельм Кристианс предложил председателю правительства СССР Николаю Рыжкову предоставить Калининградской области статус «самостоятельной, особой зоны». Комментируя это предложение, немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» написала пророческие строки: «Мы предвидим новые моменты истории. Получи прибалтийские государства независимость, кёнигсбергская территория будет отсечена от России». Поэтому, продолжила немецкая газета, «некогда самый восточный крупный немецкий город мог бы стать самым западным русским образцовым городом немецко-советского примирения».

1989

Наступил 1989 год, и уже в январе местные власти «пошли навстречу» новым немецким друзьям. 15 января городской совет Калининграда принял решение переименовать улицу Жданова в улицу немецкого композитора Брамса. Двумя неделями позже облисполком распорядился переименовать улицу Музейную в улицу немецкого астронома Бесселя. Но если Бессель хоть жил в Кёнигсберге, то гамбуржец Брамс даже не был в Восточной Пруссии. Зато в довоенном Кёнигсберге именно эта улица именовалась Брамсштрассе (впрочем, улица Музейная до войны называлась Бессельштрассе).

«Совет учёл пожелание инициативной группы молодёжи, выступившей с этим предложением, — писала «Калининградская правда». — Это свидетельствует о том, что в эпоху гласности начинает складываться новое отношение к немецкому прошлому края».

В апреле 1989 года на историческом факультете КГУ состоялась научно-практическая конференция «Проблемы исторического краеведения в Калининградской области», на которой, как отмечала пресса, «были затронуты проблемы бережного отношения к культурному наследию прошлого, охраны и использования памятников истории и культуры, а также топонимики Калининградской области».

В мае состоялась премьера документального фильма «Силуэты города Канта», созданного съёмочной группой «Леннаучфильма» и спровоцировавшего раскол в калининградском обществе. Краевед Авенир Овсянов вспоминал, что после фильма одни зрители кричали: «Перевёртыши!», другие: «Правильно сняли, давно пора!» В этой советской ленте впервые прозвучали слова, возмутившие ветеранов Великой Отечественной войны и участников становления Калининградской области.

Диктор «Силуэтов…» утверждал: «Уничтожить всё немецкое!» — таким был лозунг первых послевоенных лет. Именно тогда сровняли с землёй исторический центр города и взорвали руины орденского замка». Безусловно, «Леннаучфильм» исказил действительность, поскольку т.н. «исторический центр города» был разрушен на 90% ещё в 1944 году руками британских военных лётчиков, сбросивших на жилые кварталы Кёнигсберга тонны напалмовых бомб. По словам бывшего первого секретаря Калининградского горкома Михаила Нетребы, «пожар от бомбёжек английской авиации полностью выжег кварталы, дома в которых слишком плотно примыкали друг к другу; поэтому решили восстанавливать только здания поздней постройки, а на развалинах возводить новые дома».

Стоп-кадр «Силуэты города Канта» Бизнесмен из Гамбург, уроженец Кёнигсберга Юрген Лебун (слева) — один из первых немцев, посетивших Калининград

8 июня Государственный архив Калининградской области снял запреты с архивных документов о первых годах становления региона, в том числе о жизни в нём немецкого населения.

6 июля на новоиспечённой улице Бесселя была торжественно открыта мемориальная доска в честь немецкого астронома.

В октябре 1989 года ЮНЕСКО включила Кафедральный собор и могилу Канта в перечень памятников мировой культуры.

1990

Консолидация калининградского общества вокруг фигуры немецкого философа Канта приобретала порой комичные формы. Например, сразу после новогодних праздников — 4 января 1990 года — в университете марксизма-ленинизма обкома КПСС прошла конференция на тему «Этические искания Канта и нравственные проблемы современности».

В феврале 1990 года в Калининград прибыл потомок русских эмигрантов, живущий в Германии, барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Он подарил архив западно-германского исследователя Штайна, который профессионально занимался поиском награбленных в Советском Союзе фашистами произведений искусств.

5 июля горсовет Калининграда принял историческое решение — об открытии города для иностранцев. Как вспоминает председатель облисполкома Юрий Малинкин: «Решение президиума горсовета об открытии Калининграда стало полной неожиданностью». Начальник управления Генштаба Министерства обороны СССР генерал-полковник Владимир Денисов в интервью корреспонденту «Известий» так прокомментировал открытие Калининградской области: «Всё еще вернётся, товарищ! И вы ещё свои языки прижмёте!»

«Всё еще вернётся, товарищ!»: офицер Генштаба СССР об открытии Калининградской области для иностранцев. 1990 год

В июле же в Калининград прибыли банкиры из «Дойче банка», которые провели переговоры о перспективах сотрудничества, как писала «Калининградская правда», «с калининградскими финансовыми кругами».

К слову о банковско-топонимической теме. В августе 1990 года в Калининграде были созданы коммерческие банки под названиями «Эмба Кёниг банк» и «Альт-Кёнигсберг банк». Последний имел отношение к муниципалитету города Калининграда. (Вскоре волна переименований захлестнёт регион. Например, государственное предприятие «Калининградагропромхимия» переименуют в акционерное общество открытого типа «Модиттен» (от названия местечка в пригороде Кёнигсберга), пивоваренный завод «Калининградский» — в пивзавод «Остмарк» в честь одноимённой пивоварни в Кёнигсберге).

В августе 1990 года в обществе началась дискуссия о ключевом переименовании региона — города Калининграда. «Калининградская правда» писала: «Предложения были разные — вернуть прежнее название города — Кёнигсберг, назвать город именем философа — Кантск, Кантовск, перевести немецкое название на русский — Королевогорск, Королевоградск и т.д.».

«Возрождённая Всемирная Арийская церковь предлагает переименовать г. Калининград в достойное имя, а не называть город именем человека, который, кроме позора, ничего стране не принёс», — писал в газету некий Ю. Арутюнов, представившийся внуком черниговского казака.

«Калининградский комсомолец» разбавлял свои страницы такими вариантами — Западнороссийск, Земланд, Градомир, Континенталь и даже Блюхерград.

Через месяц состоялось заседание комиссии горсовета Калининграда по культуре, на котором в форме обзора писем и предложений впервые был вынесен вопрос о возможном изменении названия города. Планировалось также создать «комиссию по социальным исследованиям», которая детально бы занялась проработкой этого вопроса.

В августе в обкоме ВЛКСМ прошла пресс-конференция по итогам визита делегации из ФРГ. Главным вопросом являлся план создания в Калининграде международного молодёжного центра, названного, казалось бы, русским, «чеховским» именем «Вишнёвый сад». Однако эти была всего лишь уловка. Речь шла о родовом поместье немецкого рода фон Глазов, расположенном в пос. Московское в Багратионовском районе. Потомок Эрнст фон Глазов со временем построил в «Вишнёвом саду» новый особняк, а в 90-м году приехал в Калининград «наводить мосты». На той пресс-конференции фон Глазов признался: «Если бы мы могли приобрести (в Калининградской области) землю в собственность и уже тогда осуществлять на ней строительство, как это делается в мировой практике. Но советские законы, даже новые, самые радикальные, не разрешают этого».

11 августа в газете «Калининградский комсомолец» впервые было опубликовано стихотворение немецкой поэтессы, уроженки Кёнигсберга Агнес Мигель. Мало кто из читателей знал тогда, что она являлась идейным сторонником нацизма, сочиняя вместе со стихами о кёнигсбергской природе оды военному преступнику Гитлеру.

Стихи нацистской поэтессы Мигель в «Калининградском комсомольце». 1990 год

С 1 по 8 сентября в Калининградской области прошла Неделя российско-германской дружбы. Регион посетила группа немецких врачей и педагогов.

В сентябре 1990 года в Калининград прибыл президент отдела иностранных дел лютеранских церквей ФРГ Хайнц Хельда. Главный вопрос — судьба Кафедрального собора. К тому времени в Калининграде было создано общество «Собор», активисты которого очистили руины от мусора и завалов и призвали в печати переводить на счёт пожертвования.

11 сентября бизнесмен из Канады, уроженец Восточной Пруссии Зигфрид Коен провёл в Калининграде переговоры о возрождении производства по старым немецким рецептам сыра «Тильзитский» и пива «Понарт». Бизнесмена интересовал экспорт этой продукции в Германию.

18 сентября краеведы создали дискуссионный клуб на базе Государственного архива Калининградской области. Цель клуба — обмен информацией о довоенной истории края.

18 октября в Калининграде впервые издан календарь на 1991 год под названием «Старый город», в котором помещены фотографии памятников немецкой архитектуры Кёнигсберга.

5 декабря в Калининградской художественной галерее прошла выставка «Мост ФРГ — Калининград», на которой представили более 50 работ художников из Германии. Затем эти картины были переданы в дар галерее.

9 декабря в Калининград прибыл первый груз с пожертвованиями от граждан ФРГ.

1991

Наступил 1991 год — последний год существования Советского Союза. 30 января в Калининграде вышел первый номер еженедельника «Да!» — газеты, учреждённой калининградским обществом «СССР — ФРГ».

2 февраля между Калининградском драмтеатром и театром Диттхенбюне из города Эльмсхорн заключен договор о культурном сотрудничестве.

6 февраля в Краснознаменском районе впервые побывали представители германского землячества «Шлоссберг», объединяющего уроженцев бывшей Восточной Пруссии и их потомков.

9 февраля в общественно-политическом центре обкома КПСС открыт видеозал, названный в честь бывшего Кёнигсбергского университета — «Альбертина видео».

В марте 1991 года произошло знаковое расширение сотрудничества с Западом. 1 марта в Калининград прибыла делегация посольства США в СССР, а спустя три недели «Калининградская правда» сообщила, что впервые студенты Калининградского государственного университета «получили возможность продолжить учёбу за границей, в одном из вузов США». «Счастливчиками» оказались студенты А. Ахромеев и М. Наприенко.

28 апреля турфирма «Шнидер Райзен» доставила в Калининград первую группу немецких туристов. Они приехали из Гамбурга, посетив улицу имени их земляка Иоганнеса Брамса, ещё год назад носившую имя первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) во время немецко-фашистской блокады Ленинграда Андрея Жданова.

Весной 1991 года начинаются масштабные поездки калининградцев в Германию. 30 апреля члены общества «Собор» побывали в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. «В ходе поездки была образована советско-германская рабочая группа для решения проблем восстановления Кафедрального собора», — информирует «Калининградская правда». А 25 мая в Гамбурге и Любеке побывала делегация областного отделения Советского комитета защиты мира. Калининградские «защитники мира» познакомились с активистами католической общины.

19 июля в общественно-политическом центре обкома Компартии РСФСР состоялась встреча с группой немецких туристов, членов СДПГ.

28 июля первый рейс между Гамбургом и Калининградом совершил лайнер авиакомпании «Гамбург-Эйрлайнз».

30 июля в залах Калининградской художественной галерее открыты выставки из частных коллекций Германии: «Старый Кёнигсберг» и «Кёнигсберг — Калининград». В первой экспозиции представлены 145 произведений. Как писала «Калининградская правда», особое место в собрании занимают гравированные на металле и литографические виды Кёнигсберга — Королевский замок, замковый пруд, Кафедральный собор, здание биржи, а также места, связанные с именем Канта. Вторая выставка представлена коллекцией почтовых марок с видами старого города в сопоставлении с видами современного Калининграда.

10 августа в Калининградскую область из Берлина прибыл первый поезд с немецкими туристами. Немецкие газеты иллюстрировали эту новость фотографией таблички, не снятой с 1945 года на Берлинском вокзале: «Поезд Берлин — Кёнигсберг временно отменён».

5 октября калининградские пожарные побывали в Германии, договорившись о получении гуманитарной помощи в виде новых образцов пожарной техники.

5 ноября в Калининградской области побывала группа журналистов германской телекомпании ARD для съёмки документального фильма о Калининграде.

4 декабря из Германии в Калининград прибыл сухопутный караван с гуманитарной помощью на 2 млн марок.

Снова американский след — в декабре 1991 года в Калининградской области работала группа из 10 американских экспертов, которые, как писала пресса, «провели анализ экономической ситуации и потенциала Свободной экономической зоны «Янтарь»

17 декабря — органист из Германии Мартин Заднер дал концерт в Калининградской филармонии, весь сбор от которого отдал на восстановление Кафедрального собора.

P.S.

После разрушения Советского Союза процесс «мягкой германизации» Калининградской области стал тотальным. Перечислять факты и события уже нет смысла. Остановлюсь лишь на одном, который представляется очень важным.

Итак, 25 января 1992 года на съезде немцев СССР впервые прозвучало предложение создать на территории Калининградской области Автономную Республику Немцев (АРН) в составе Российской Федерации. Сторонниками такого шага выступили определённые политические круги Германии через видного немецкого журналиста, заведующего отделом экономики газеты советских немцев «Нойес Лебен» Курта Видмайера. Немцы мотивировали «калининградский вариант» тем, что восстановление немецкой республики на Волге не остановит массовую миграцию советских немцев в «Фатерлянд», а Калининградская область, как бывшая немецкая провинция, является прекрасным компромиссом — будто живёшь одновременно и в России, и в Германии. Однако заартачились живущие в СССР немцы, высказавшись на съезде за воссоздание республики только на Волге. «Мнение калининградцев в счет не принималось, так как немцы считали, что в Калининградской области нет коренного населения», — отмечали влиятельные в Германии журналы «Шпигель» и «Штерн».

В том же году, в символическую для России дату — 9 Мая — в городе Вайкерсхайм состоялась встреча немецких и российских политологов, историков и общественных деятелей, в том числе из Калининграда. На форуме открыто предлагали заселять Калининградскую область этническими немцами из России, Казахстана и других бывших советских республик.

Сегодня такая идея звучит абсурдно, однако разрозненные события, свершившиеся в 2015—2016 годах, при сложении их в пазл, свидетельствуют о том, что идея АРН на месте Калининградской области не такая уж и гипотетическая. Возможно, поэтому именно в уходящем 2016 году калининградцы стали свидетелем жёсткой реакции федерального центра на процесс онемечивания Калининграда, до сих пор не бравшийся в расчёт.

Но об этом поговорим в следующем материале.