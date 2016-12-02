В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность пересмотреть важные аспекты отношений с Россией, что могло бы стать прекрасной возможностью переосмыслить курс и самих США, а также дать новому главе Белого дома возможность четко и настойчиво высказывать свое мнение по вопросам внешней политики, пишет Тимоти Дж. Колтон в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что за последние десять с половиной лет с обеих сторон накопилось большое число взаимных обид, поэтому имеет смысл начать глубокий пересмотр со стороны США этих отношений, того, что пошло не так, и вариантов их улучшения в оставшуюся часть десятилетия.

Для этого необходимо собрать команду независимых специалистов из научных кругов и аналитического мира, а также официальных лиц правительства США. Очень важно будет добиться плюрализма взглядов и непредубежденности этой команды, которая должна предоставить соответствующий доклад к началу лета 2017 года.

Автор рекомендует новому президенту США провести встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным, где будут предложены одна или две совместные инициативы, которые могут продемонстрировать путь более близкого взаимодействия. По мнению автора, также следует воссоздать тот или иной вариант рабочей группы, созданной при уходящей администрации, работа которой была приостановлена в 2014 году. Группа может вполне сменить название, если это целесообразно с политической точки зрения.

Там, где затрагиваются ключевые интересы и принципы США, есть все основания твердо придерживаться занимаемых позиций. Однако твердость превратилась в ригидность по большинству вопросов. И это можно сказать и о внешнеполитическом истеблишменте многих друзей и союзников США. Например, давно устоявшаяся практика ставить бывшие советские республики перед выбором становиться другом либо Запада, либо России. Этот подход давно пора переоценить и модифицировать.

Велика вероятность того, что Россия продемонстрирует некоторую гибкость, если Трамп изучит возможные пути сотрудничества. Несмотря на то, что очень многое в действиях России можно и нужно критиковать и чему нужно сопротивляться, США слишком часто отказывались воспринимать серьезно обеспокоенность России относительно её безопасности. Поэтому пришло время свежего и реалистического мышления в отношениях с Россией, оставить которые в нынешнем состоянии США просто не могут.