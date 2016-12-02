Согласно данным турецких СМИ, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит с рабочим визитом Азербайджан. Сообщается, что он проведет переговоры с официальными лицами этой страны, в ходе которых «состоится обмен мнениями по ситуации в регионе, включая Нагорно-Карабахское урегулирование». Обмен мнениями, конечно, всегда полезен, особенно в отношении бурных событий на соседнем Ближнем Востоке. Но дело в том, что ко многим из них Азербайджан не имеет прямого отношения, что выводит на первый план именно проблему урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Тем более что на встрече в Анталье она обсуждалась Чавушоглу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом глава МИД Турции заявил, что Анкара «с уважением относится к желанию России урегулировать Нагорно-Карабахскую проблему», что наводит на мысль о некоторых изменениях в позиции Турции в отношении к этому конфликту. Но каких?

Сергей Лавров

Раньше Турция выступала с резкой критикой в адрес Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), одним из сопредседателей которой является Россия, обвиняла ее в «бездействии», а в период апрельской войны называла Россию «сторонником одного из участников конфликта». Эта война была остановлена только в результате личных посреднических усилий президента России Владимира Путина. Возможно, Чавушоглу, приветствуя «желание России урегулировать Нагорно-Карабахскую проблему», имеет в виду именно этот аспект. Правда, потом в Ереване глава МИД России Лавров высказывал мнение, что Турция «может сыграть позитивную роль, обеспечивая разблокирование Нагорного Карабаха, обеспечивая нормальное экономическое взаимодействие в регионе — это такой важный фактор, который мы всегда учитываем». Но какую и что дальше?

Вот что заявил по этому поводу глава Администрации президента (АП) Азербайджана академик Национальной Академии наук Рамиз Мехдиев: «После апрельских событий на линии армяно-азербайджанского противостояния серьезных изменений во взрывоопасной напряженной ситуации не произошло. Ни встречи президентов двух стран, ни посредническая деятельность Минской группы ОБСЕ не дали результата. Но, никто не может гарантировать, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в ближайшем будущем завершится справедливым миром. Потому что, война не завершена ни на линии фронта (оккупированные территории Азербайджана не освобождены), ни на дипломатическом уровне, ни в медиа пространстве». В данном случае необходимо ввести уточнения принципиального свойства, о чем говорила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Прежде всего она напомнила, что автором идеи создания механизма расследования вооруженных инцидентов в зоне Нагорно-Карабахского конфликта является Россия, что еще в 2011 году на проведенной в Сочи трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Армении российская сторона предложила идею создать механизм расследования вооруженных инцидентов в зоне Карабахского конфликта. По ее словам, сопредседатели МГ ОБСЕ и помощник личного представителя председателя ОБСЕ совместно подготовили проект этого механизма. Затем эти механизмы были заново разработаны экспертами ОБСЕ. На саммите в Вене была достигнута договоренность о завершении этого дела за короткий срок. «Однако на проведенном в июне текущего года саммите с участием президентов трех стран в Санкт-Петербурге, к сожалению, договоренности в связи с этим вопросом достигнуто не было — уточнила Захарова. — Азербайджанская сторона настояла на том, что необходимости в расследовании военных инцидентов в зоне конфликта нет», и, «по нашему мнению, вопрос создания механизма остается актуальным».

Именно отказ Азербайджана от введения системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появления там международных наблюдателей срывает переговорный процесс под эгидой МГ ОБСЕ. Поэтому можно предполагать, что глава МИД Турции Чавушоглу, после беседы со своим российским коллегой Лавровым в Анталии, в Баку будет пытаться продвигать венский или санкт-петербургский «проект», хотя «выход» Москвы на Баку через Анкару выглядит несколько странным, даже алогичным. Другое дело, если Турция имеет на столе так называемый «пакетный проект»: подойти к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта через процесс нормализации своих отношений с Арменией.

Такая версия имеет право на существование, так как Анкара почему-то по поводу и без повода стала часто заявлять, что «никогда не пойдет на такие шаги, которые могут навредить интересам Азербайджана». Это первое. Второе: Анкара считает, что «Карабахский конфликт является проблемой не только Азербайджана, но и Турции», а министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что «Турция и Азербайджан — два государства, но один народ», что создает впечатление, будто Баку передал часть своего национального суверенитета Анкаре в переговорном процессе. Но и в данном случае трудно связать концы с концами. Когда в повестке дня лежали вопросы о нормализации отношений между Турцией и Арменией и открытия между ними границ, Турция была другой. В нынешней ситуации Армении, наоборот, необходимо не открывать, а укреплять свои границы. Тем не менее недавно в выступлении на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ глава МИД Турции Чавушоглу говорил, что Карабахский конфликт является довольно сложным, назвав сложным процессом и урегулирование армяно-турецких отношений: «Мы в Цюрихе подписали армяно-турецкие протоколы, которые, к сожалению, не имели успеха, — признал турецкий дипломат. — Россия выступила с довольно разумными предложениями: освобождение пяти оккупированных районов Азербайджана. Этот вариант сейчас обсуждается. Мы надеемся, что конфликт будет урегулирован, этого желает и Азербайджан тоже. Турция, в свою очередь желает нормализации отношений с Арменией».

В то же время Россия никогда публично не выступала с такими предложениями. Поэтому формат трехсторонних отношений Москва-Анкара-Баку в контексте этого конфликта приобретает интригующее значение, так как он развивается параллельно деятельности МГ ОБСЕ. Кстати, накануне в Баку с визитом побывал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, где провел консультации в МИД Азербайджана. Как сообщили бакинскому порталу Trend, «Карасин заявил, что усилия, направленные на скорейшее урегулирование армяно-азербайджанского конфликта продолжены и будет оказана поддержка действенным мерам по разрешению конфликта». Вместе с тем замминистра уточнил, что «вопросы региональной безопасности основываются на взаимном доверии на высоком уровне». Возможно, в форматах Москва-Баку и Москва-Ереван такой «уровень доверия» существует, но его не существует в форматах Баку-Ереван и Анкара-Ереван, а в формате Москва-Анкара политический диалог только налаживается в условиях устойчивого альянса Анкара-Баку. Так что для того, чтобы провести по существующему лабиринту процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта необходимо либо огромное политическое воображение, либо мало кому известный «путеводитель», выводящий Турцию на диалог с Арменией.

Наконец, существует еще одна позиция, изложенная в новой концепции внешней политики России: она «активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях президентов России, США и Франции, сделанных в 2009—2013 гг.». Правда, после отказа Азербайджана поддержать предложения России по введению в зону Нагорно-Карабахского конфликта системы мониторинга и международных наблюдателей, складывается устойчивое ощущение, что Баку пытается все начать «с чистого листа». В этой связи многие эксперты усматривают параллели в действиях Киева и Баку, которые настаивают на «освобождении оккупированных территорий» с откладыванием всех прочих вопросов на потом, исключая возможность рассматривать конфликт комплексно вместе с другими элементами урегулирования, включая решение статусных вопросов.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Баку по завершении встречи со своим коллегой из Боснии и Герцеговины Игорем Чрндаком сообщил, что официальный Ереван до сих пор не ответил на предложение французской стороны о проведении встречи в Гамбурге в формате 3+2 (главы МИД Азербайджана и Армении и три сопредседателя МГ ОБСЕ). Это не совсем так, но суть в другом: по всем признакам Баку пытается использовать возобновление переговорного процесса как дипломатическое прикрытие, поскольку совершено не проработана переговорная повестка, что возможно только на уровне предварительных двухсторонних контактов Баку-Ереван. Внесет ли визит Чавушоглу в позицию Азербайджана какие-либо изменения будет зависеть от того, что у него окажется в дипломатическим портфеле. Ясно, что очередное «обкатывание» по Нагорно-Карабахской проблематике старых и традиционных сюжетов ничего не даст. О новых практически ничего неизвестно, и если они есть, то рано или поздно к обозначенной интриге будут подключать и Ереван. Не ясно, удастся ли Чавушоглу дать старт новому многоходовому «дипломатическому марафону» на этом направлении, или речь идет всего лишь об обычном политическом эпизоде. Ясно пока только то, что Москва не заинтересована в сценарии, при котором на ее непосредственной границе еще раз обострится Нагорно-Карабахский конфликт, что может сказаться на ее отношениях с Анкарой в момент развития сложных событий в Ираке и в Сирии. Поэтому, если Анкара окажет давление на Баку с таких позиций, то визит Чаушоглу в Азербайджан можно только приветствовать. Так что, посмотрим. Во всяком случае, как считает известный российский эксперт Сергей Маркедонов, «за 22 года переговорного процесса по урегулированию этого конфликта все, что можно было, уже предложено».