



Александр Горбаруков ИА REGNUM Заговор

Уходящий с поста главы ЦРУ Джон Бреннан выдал откровенное интервью ВВС с явной целью повлиять на настрой в окружении Дональда Трампа. Он выразил свой скептицизм касательно возможности «детанта» («разрядки») с Россией, огнемётно заклеймил именующих исламистский террор исламистским, пролил слезы по страдающему от русских сирийскому населению и заклеймил позором недовольных сделкой с Ираном.

Это была беспрецедентно грубая попытка прямо оказать давление на избранного президента. Главный аналитик сверхдержавы и крупный государственный чиновник открыто занимается дезинформацией и продвижением собственной идеологии под прикрытием ЦРУ. Речь идет о порочном поведении госслужащего, не имеющем прецедента в новой американской истории. Джон Бреннан открыто бросает вызов избранному президенту от имени ЦРУ, беззастенчиво выпячивая свою русофобию и кичась потворством терроризму.

Главный разведчик и аналитик расписался в своем непрофессионализме еще раз. Бреннан возглавляет агентство, которое убедило администрацию Буша в наличии у Саддама Хуссейна оружия массового уничтожения и в присутствии «Аль Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Эти же люди не противились расформированию армии и спецслужб Ирака, из недр которых вышло потом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они же не усмотрели угрозы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и не предупреждали о преждевременности вывода войск. А главное: ЦРУ полностью поддержало и направляло американскую поддержку «арабской весны».

В своей книге «Великая война нашего времени» бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелль признает, что его организация занималась поощрением исламистов на Ближнем Востоке. Он пишет, что его коллеги полагали, что, придя к власти, «братья-мусульмане» покончат с «Аль Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Морелль признает, что получилось ровно наоборот.

В отличие от Бреннана, Морелль по заслугам считается утонченным интеллектуалом и углубленным аналитиком. Он честно признается во всех ошибках ЦРУ и политики США в целом. Морелль даже не защищает сделку с Ираном и прямо говорит, что его сердце неспокойно. Но как доходит дело до России, разум отказывает и ему. Он бесстеснительно пишет об имперских агрессивных замашках президента Путина. приводя в пример Украину. Это перекликается с обвинениями Бреннана в связи с действиями России и в Сирии. Морелль не замечает, что с начала процесса сближения с Западом, «империя» потеряла все страны восточного блока. Не обращает внимание на то, как «империя» утеряла влияние над соседями, а потом и вовсе позволила странам Прибалтики вступить в НАТО. И ни слова о героизации нацизма на Украине… Бреннан же забывает о четырехстах тысячах по вине американцев погибших иракцев и плачет по убиенным исламистам в Сирии, скромно замалчивая цифры.

Эти люди представляют угрозу не только для Трампа и его новой администрации, но и для всего мира. Речь идет об ответственных за информацию и аналитику крупнейшей державы, у которых искажена картина мира. Всякий раз, как мы уже показали, они расписываются в полной неспособности понимать происходящее. Это уже привело к гибели многих сотен тысяч людей.

Они добормотались до того, что российская разведка взламывала электронные адреса для поддержки Трампа. Доказательств нет, разумеется, но сказали и еще как. Бреннан говорит об этом в том же интервью ВВС. Надо отдать должное его коллеге, бывшему главе ЦРУ Джеймсу Вулси, признавшему, что все разговоры о сговоре Трампа с российскими спецслужбами не более, чем «теория заговора».

К сожалению, это ментальное пребывание в инаковом мире является заразной болезнью широких кругов внутри ЦРУ и Госдепа. Помесь куриной слепоты с конспирологической брехнёй не позволяет трезво смотреть на мир. Эта прослойка людей, мыслящих инерционно, запоздало, и представляет собой сложнейшую проблему для Трампа.

В свое время со схожей проблемой столкнулся и Рональд Рейган. Тот изменил атмосферу в стране, но шел во многом на поводу у прозаседавшихся и пересидевших. Покамест есть основания для оптимизма как у России, так и у Израиля: главными зодчими политики США назначены Стивен Бэннон и Майкл Флинн. Однако сумеют ли они направить в новое русло чиновников Госдепа и ЦРУ по вопросам Ирана, Ближнего Востока и России?

Похоже, что им придется в начале пути задействовать альтернативные структуры. Нечто типа Black Water в направлении аналитики международных контактов. Аналогия не в степени агрессивности, а в статусе по отношению к государству.

А нам важно учиться на примере ошибок американцев и не повторять их. Как легко пасть в бездну невежества конспирологии, предрассудков. Такие пороки свойственны малообразованным людям. Когда они проникают в спецслужбы, то тревога за будущее людей становится оправданной.