



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петухи — в ювенальную юстицию!

Либералы живут в аду. Это ад больного сознания — особый, крайне интересный психоз.

Их колбасит от ненависти. Они ненавидят страну, которая не хочет сгинуть, и историю, которая не хочет кончаться. Они ненавидят русскую классику, сказки, попов, военных, старые песни о главном, храмы, музеи, традиции, подвиги, нормы жизни. Их бесят военные парады, официальные праздники, георгиевские ленты, улыбки, свадьбы, перинатальные центры. Скромные успехи России вызывают у них сарказм, а крупные — ярость. Возвращение Крыма вообще вызвало бешенство. Они стали кусаться. Кое-кого стало опасно выпускать в эфир без намордника. Да и на улицу тоже.

Их злоба находит выход в специфическом творчестве. Они создали литературу ненависти, кинематограф ненависти, публицистику ненависти и живут во всём этом.

Либералы — это абсолютные чемпионы лжи. Они лгут себе: хамят и называют себя интеллигенцией, насаждают дикость и называют себя людьми культуры, повторяют вульгарные мантры и называют себя интеллектуалами.

Они лгут друг другу. Либералы прекрасно знают, что волчий капитализм, беззаконие и попрание норм — это их рук дело. Но винят во всём русский народ, который не понял, что такое свобода, а потому должен сгинуть вместе со своими крестами и панагиями, серпами и молотами. Они прекрасно понимают, что представляют собой оппозиционные звёзды. Но в их кругу правила таковы, что иностранную агентуру надо называть борцами с коррупцией, фашиствующих публицистов объявлять правдорубами, а о пляшущих в балаклавах б**дях отзываться как о милых, невинных девочках. Они прекрасно понимают, что художник, гоняющий перед распятием голых артистов, продаёт эпатаж и стриптиз. Но призывают собратьев приобщиться к «подлинному искусству».

И они запредельно, сверх всякой меры лгут обществу. Здесь ложь уже смыкается с технологией. Либералы в прессе поднимают шумок — либералы во власти принимают законы. Ещё недавно они пытались протащить «десоветизацию» — лишить общество памяти о советском мире, социальной справедливости и работающем законе. Сегодня они упёрто тащат к нам ювенальную юстицию.

Они орут про Большой семейный террор и выкатывают шокирующие цифры. Они сообщают, что в русских семьях ежегодно убивают четырнадцать тысяч женщин и насилие процветает в каждой третьей семье.

«Родительское Всероссийское Сопротивление» опубликовало отчёт, показывающий, что вся шокирующая статистика либералов лжива. Данные о «14 тысячах, убитых в семьях», относятся к 1999 году — временам ельцинизма, адскому десятилетию правления самих либералов (но даже и тогда — это статистика по стране в целом, а не по преступлениям в семьях). А данные о семейном насилии сфабрикованы лоббистами ювенальной юстиции из ПАСЕ и подхвачены здешними «европейцами».

«Новая газета», «Радио Свобода», «Дождь», «МК», «Правда.ру» и другие «европейские» СМИ отработали по теме дружно и не отягощая себя проверками. Они ужаснулись статистике и привычно заклеймили Мизулину. Последним страшную правду сообщил в «Лайф» публицист Мальцев. Его колонку стоит процитировать, чтобы ощутить технологию.

Сначала выкатывается шокирующая цифирь: «…Каждый год с кошмарной стабильностью в России в результате домашнего насилия погибает 14 000 (прописью для людей с плохим воображением — четырнадцать тысяч) женщин и детей…»

Затем раздаётся стенание: «То есть каждый день — от вашего первого кофе утром до сигареты на ночь — в стране убивают 38 человек. Причём это не нападение в ночи, не пьяные водители, не злобные менты и даже не террористы. 38 женщин и детей каждый день убивают собственные родственники — супруги, сожители, отцы и матери».

Далее говорится об иностранном опыте, который отсталая Россия не желает учитывать: «В странах, где человеческая жизнь — это ценность, законодательство борется с домашним насилием всеми возможными средствами. В странах, где человек — никто, убийство или насилие над первой, второй или третьей женой никого не волнует. Кто этих жён считает?

Но у России другой путь. Как всегда между. Только тут делаются попытки официально декриминализовать домашнее насилие».

После этого называется враг гуманизма: «Сначала infamous депутат Мизулина пыталась протащить законопроект о декриминализации домашнего насилия. То есть перевести преступление против личности в разряд административных нарушений.

Было бы глупо думать, что мадам Мизулина какой-то монстр. Она, как и всякий политик, просто внимательно слушала своего избирателя».

Наконец, когда враг определён (Мизулина и тёмный народ), называется друг гуманизма: «Но инициатива депутата Мизулиной («Справедливая Россия» — куда уж справедливей?) встретила непонимание со стороны нашего единственного европейца — правительства РФ».

Это типичная публикация, которая столь же правдива, как рассказы про сто миллионов жертв «Большого сталинского террора».

В отчёте МВД, висящем на официальном сайте, находим точную цифру. В 2015 году в России совершено 11 496 («прописью для людей с плохим воображением», как пишет коллега Мальцев — одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) убийств и покушений на убийства. Всего. Какие 14 тысяч убийств женщин и детей в семьях? Какие «38 убийств» «супругами, сожителями, отцами и матерями» «от первого кофе до сигареты на ночь»?

РВС нашло и проанализировало статистику МВД для служебного пользования. Из неё следует, что насилие «процветает» в семьях, составляющих не четверть, а чуть более одного процента от общего числа.

Такая статистика либералам, разумеется, не нужна. Она не позволяет шокировать общество и протащить законы, во исполнение которых будет создана спецструктура «по предотвращению семейно-бытового насилия и охране детей». С бюджетом и планами ювенальных пятилеток. С гимном и флагом.

Когда эта структура развернётся по полной программе, общество вздрогнет. Оно содрогнётся от крика детей и родителей, которых под дикими предлогами будут разлучать полиция и опека. Оно захочет избавиться от навязанных ему ювенальных технологий. Только сделать это будет практически невозможно, поскольку на бюджете будет сидеть куча народу — в основном либералы всех мастей (системные и внесистемные) и их семьи. И наш «единственный европеец» откажется понимать каждого, кто противится ювеналке.

Так это существует в Европе, где проходят демонстрации против ювенального беспредела, ничего в положении дел не меняющие. И это они готовят нам.

Когда-нибудь либеральный психоз будет изучен. В психиатрии возникнет целое направление. Особо продвинутых либералов будут приводить в аудитории, заполненные студентами, снимать с них намордники и предоставлять слово. И те будут орать про глобальный семейный террор, про то, что шлёпать детей нельзя, а пропагандировать среди них гомосексуализм можно. Они будут ржать над «скрепами», которых не должно быть. А студенты будут коситься на рукава и ремни смирительной рубашки и думать, достаточно ли скрепы надёжны?

Но это в будущем. А пока…