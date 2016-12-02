Добившись начала пересчета голосов в штате Висконсин и опоздав с подачей заявки в штате Пенсильвания, кандидат от партии «зеленых» на выборах 2016 года Джилл Стайн теперь будет пытаться осуществить проверку в штате Мичиган. Если подобных действий можно было ожидать от главной соперницы победившего Трампа Хиллари Клинтон, то не совсем понятно, что пытается доказать Стайн, пишет В. Джеймс Энтл — третий в статье для National Interest.

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Для бывшей первой леди в этом есть логика, поскольку именно эти три штата стоили ей победы. Но для кардинального изменения ситуации Клинтон нужно, чтобы все три штата изменили результаты. Только тогда можно ожидать, что коллегия выборщиков отдаст предпочтение именно ей.

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Более того, многие члены Демократической партии готовы опустить руки и признать победу Трампа. Предвыборный штаб Клинтон хоть и поддержал действия Стайн там, где ей удалось добиться пересчета, но создается впечатление, что они не верят в какие-либо ощутимые результаты.

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Так чего же пытается добиться кандидат от «зеленых» Стайн своим поступком в духе Дон Кихота, пускаясь в бой с ветряными мельницами? Если не принимать во внимание то, что этим кандидаты от «зеленых» занимаются постоянно, то причин идти на этот шаг у Стайн не так много. Тем не менее, чтобы что-то понять, нужно учесть, что Стайн собрала на пересчет голосов средств в два раза больше, чем ей удалось собрать на её предвыборную кампанию.

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Да, технически она не может использовать эти деньги для других целей, кроме как пересчета голосов. Однако она может сделать очень многое для продвижения себя и своей партии, не преступая при этом черты законности. Что важнее, возможно, такой шаг расширяет список её спонсоров на будущее.

Автор отмечает, что на фоне того, как Клинтон сдалась и отдала победу Трампу, подтверждаются худшие опасения центристских демократов. Если Клинтон в действительности победила, то её капитуляция перед республиканцем означает акт предательства. Если же победа Трампа заслужена, значит, к ней привело нежелание демократов бороться до конца. Стайн, таким образом, позиционирует себя как бравый защитник левой идеи.

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Нужно еще напомнить, считает автор, о Ральфе Нейдере, который стал козлом отпущения в 2000 году, отобрав голоса у кандидата Демократической партии Альберта Гора. Тогда из-за победы Джорджа Буша — младшего, в которой и стали обвинять кандидата от «зеленых», позиции партии в левой части политического спектра США значительно пошатнулись.

Хотя Стайн сложнее обвинить в том, что именно её кандидатура стала причиной победы Трампа, не таким уж и безосновательным будет утверждение, что она по меньшей мере в столь же малой степени помогла демократам.

Быть может, благодаря пересчету голосов, в который ввязалась Стайн, демократам будет сложнее сделать из неё очередного козла отпущения? Несомненно, заключает автор, нельзя отказать Стайн и её сторонникам в идеализме, однако даже идеалисты могут проявлять оппортунизм время от времени.