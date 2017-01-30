Алмазбек Атамбаев в четверг, 1 декабря, провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Встреча со 140 журналистами из 70 СМИ длилась около четырех часов. Глава государства рассказал о планах на будущее и взглядах на прошлое. Однако наибольшее внимание зарубежных СМИ привлекла фраза Атамбаева о судьбе российской военной базы в Киргизии.

Mil.ru Военная база

Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил: «Киргизия в будущем должна опираться только на свои силы. Это касается и российской базы. Вот меня все упрекают — Атамбаев выставил американскую базу, а российскую оставил. Имейте в виду, что о российской базе был договор, подписанный с нашей стороны Бакиевым (Курманбек Бакиев возглавлял страну с 2005 по 2010 год — прим. ИА REGNUM ), там сказано, с этого года действующий срок заканчивается, после этого военная база должна была остаться на 49 лет и продлеваться потом на 25. Мы оставили только на 15 лет.

Потому что мы всегда будем стратегическими партнерами с Россией, но Киргизия должна опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базу России, Америки или какой-либо другой страны. Мы должны строить свою армию. Конечно, это стоило мне очень много нервов в свое время, это очень не нравилось российским министрам. Но я нашел понимание у Владимира Владимировича Путина, я очень… (голос Атамбаева дрогнул) благодарен, конечно, ему за это».

Спустя несколько часов после пресс-конференции руководитель пресс-службы президента Киргизии Алмаз Усенов постарался сгладить впечатление, заявив агентству Sputnik, что «президент Алмазбек Атамбаев не собирается закрывать российскую авиабазу в Киргизии».

Какие военные объекты есть у России в Киргизии?

С 2017 года российские военные объекты юридически будут объединены в единую структуру — «объединенную российскую военную базу». В ее состав войдут действующие сейчас в стране:

1) 999-я авиационная база «Кант», 20 км от Бишкека (военный аэродром с ВПП длиной 2500 метров. Штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ми-8МТВ). Открыта 23 октября 2003 года;

2) 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Кой-Сары» ВМФ РФ в Караколе (испытание элементов торпедного вооружения без боевого снаряжения, поисково-водолазные работы);

3) 338-й узел дальней связи ВМФ РФ в Чалдоваре, Чуйская область (связь Главного штаба ВМФ России с флотом в Тихом и Индийском океанах. Узел ведет радиотехническую разведку);

4) 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу (мониторинг испытаний ядерного оружия).

Как отреагировали на слова Атамбаева СМИ?

Слова киргизского президента о судьбе российской военной базы мгновенно опубликовали десятки российских и зарубежных СМИ. Основной лейтмотив публикаций сводился к тезису «Киргизы выводят российскую базу прямо сейчас».

Наиболее недостоверно новость подали украинские СМИ. «Киргизия приказала ВС РФ убраться с территории страны <…> президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым было выдвинуто дипломатичное требование к правительству РФ — вывести всех своих военных с территории страны и, соответственно, забрать все имущество военных баз Кремля», — злорадствующе сообщил один из украинских сайтов.

По сути, СМИ уделили заявлению неоправданно много внимания. Алмазбек Атамбаев известен как человек, стремящийся дружить со всеми. В разное время нынешний глава Киргизии попеременно хвалил и ругал Россию, США, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Белоруссию, ОБСЕ, НАТО, ЕАЭС и т.п. Ни критика, ни комплименты на реальную ситуацию особо не влияли.

Атамбаев регулярно озвучивает заявления, содержащие «шпильки» в адрес Москвы. И каждый раз СМИ воспринимают это чуть ли не как разрыв отношений, «нож в спину» и т. п.

Насколько новыми являются слова Алмазбека Атамбаева?

Вынужден огорчить коллег — на самом деле в словах Алмазбека Атамбаева новости как таковой нет.

О том, что киргизская сторона сократила срок присутствия базы с 45 до 15 лет в августе 2012 года, рассказывал представитель аппарата президента Сапар Исаков.

Что касается вопроса — будет ли база выведена по окончании 15-летнего срока или нет, Атамбаев этого ни знать, ни решать не может.

Если предположить, что Киргизия в 2032 году решит указать авиабазе ОДКБ на дверь, — то маловероятно, что решение это будет как-то зависеть от мнения Алмазбека Атамбаева. Срок его полномочий истекает в конце следующего года. Удастся ли ему однажды вновь прийти к власти — большой вопрос.

Может ли следующий президент Киргизии изменить отношение к российскому военному присутствию?

Киргизия — независимая страна и вправе принимать любые решения. Однако надо отметить, что кто бы ни пришел на смену Атамбаеву — пророссийский, прокитайский, проамериканский политик… перед ним останутся те же проблемы.

Одна из важнейших — обеспечение безопасности. Страна, увы, недостаточно сильна для ответа на все потенциальные угрозы — экономическая слабость страны негативно отражается на боеспособности местной армии. Не хватает квалифицированных бойцов, средств связи, разведки, тяжелой техники, современных ракетных комплексов и т. п. Слаба авиационная составляющая — киргизские ВВС состоят из пары десятков вертолетов.

В случае масштабного вторжения извне (наиболее вероятным направлением угрозы является южное) местным силовикам будет трудно одержать победу. Понимая это, киргизские власти возложили часть оборонительных функций на военный союз — страна является членом ОДКБ с момента его создания в 1992 году. По прошествии 24 лет ситуация в регионе остается сложной — в Афганистане вновь набирает силу непобежденный США «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), наращивают силу региональные экстремистские организации.

Авиабаза в Канте предназначена для оказания военной поддержки киргизским сухопутным частям. Также, в случае кризиса и по запросу Бишкека, она сможет принять транспортники с союзными войсками сил ОДКБ.