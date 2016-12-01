Власти Санкт-Петербурга продолжают победно рапортовать, что графики работ на стройплощадке стадиона на Крестовском острове соблюдаются, проблемы решаются, к 26 декабря все строительные работы будут выполнены, а еще через месяц стадион благополучно передадут футбольному клубу «Зенит».

Piterarena.com Эскизный вид стадиона. Иллюстрация компании «Трансстрой»

В каком же состоянии менее чем за месяц до сдачи находится многострадальная арена? Попробуем разобраться. Будем двигаться сверху вниз — от крыши к полю и примыкающей территории.

Крыша «на руках»

Как сообщало ИА REGNUM ровно месяц назад, на раздвижной крыше, об успешных испытаниях которой заявлялось минувшей осенью, оставался нерешенным вопрос с автоматическим управлением составными частями кровли. По данным источников агентства, эта проблема до сих пор не решена, а кое в чем даже усугубилась.

Для штатного закрывания и открывания крыши обе ее половинки должны двигаться синхронно, и автоматика должна управлять каждым из более чем двух дюжин двигателей, ускоряя или замедляя работу каждого агрегата, чтобы не было перекосов и других неожиданностей. Пока этой автоматики нет, и крышу во время испытаний двигали «вручную»: то есть, на каждый привод был замкнут свой пульт, и управлявшие ими люди при помощи множества ухищрений сдвигали половинки крыши.

Из-за этого, или по каким-то другим причинам, по крайней мере один привод… отвалился. К 15 декабря высокое начальство, в лице вице-губернатора Игоря Албина, потребовало, чтобы крыша работала, как часы. Осталось ждать недолго…

«Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля…»

Про вибрацию выкатного поля «Зенит-Арены» знают уже не только во всей России, но и за ее пределами. Поиски инженерного решения, позволяющего ее убрать, в самом разгаре. К 10 декабря комитет по строительству Санкт-Петербурга будет рассматривать варианты снижения вибрации, предлагаемые подрядными организациями. По данным близких к строительству стадиона специалистов, ни один из предлагаемых на сегодняшний день вариантов полностью не устраняет вибрацию.

Куратор стройки Игорь Албин на днях признал, что до конца года проблему с полем решить не удастся, однако обещал сделать это к концу января, до передачи стадиона «Зениту». Кстати, о полном устранении вибрации речь уже не идет, ставится цель лишь снизить частоту колебаний выкатного поля, чтобы они были незаметны футболистам и судьям. Однако пока остается устойчивое сомнение в способности в указанные сроки ликвидировать недостатки, найденные инспекторами FIFA.

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У выкатного поля есть еще один нюанс, не менее важный, чем злополучная вибрация. Дело в том, что, когда поле закатывается в чашу стадиона и останавливается в проектном положении, между полем и трибунами остается зазор шириной в несколько метров. По первоначальной задумке, этот зазор должен был закрываться некоей конструкцией. На ней должны были во время игры размещаться скамейки запасных, фотокорреспонденты, по ней должен проходить маршрут в раздевалку, там же должны разминаться запасные игроки перед выходом на поле и так далее. Кто хоть один раз смотрел футбольный матч, понимает, что это должно быть за пространство.

Это понимают и строители стадиона, и проектировщики, и даже в комитете по строительству. Понимают — но до сих пор нет не только контракта на создание и поставку этого примыкания к полю, но даже и утвержденного проекта.

То есть, если вдруг каким-то чудом доблестные строители героически устранят вибрацию поля, и оно заедет к марту в чашу стадиона, футболистам и судьям придется буквально влезать на возвышающуюся конструкцию поля, чтобы начать игру. И это только один из примеров, который, при своей кажущейся незначительности, показывает состояние готовности стадиона.

Вскрытие покажет…

А сколько таких примеров в подтрибунных помещениях «Зенит-Арены»… Отделочные работы не выполнены в полном объеме почти на всех уровнях, некоторые организации отказываются выполнять работы по устройству потолков, потому что по документам они сделаны еще во времена «Трансстроя» и за них кем-то получены деньги.

Остается на стадионе и множество недоделок, включая незавершенную протяжку кабелей практически по всем инженерным системам, без которых эти системы, конечно, не смогут работать.

Не обошлось на арене и без привычных российских «забав» по вскрытию только что уложенного асфальта. К примеру, входы на стадион были заасфальтированы одной из подрядных организаций, а потом проект вдруг внезапно поменялся. (Такое, кстати, происходит постоянно, и КБ «ВИПС», проектировщик стадиона, постоянно находит этому оправдание.) Асфальт пришлось вскрывать, а за выполненную ранее работу по его укладке никто платить не собирается.

Оплата «на слово»

Кстати, о деньгах. За месяц до официального окончания работ (как ясно из предыдущего описания, окончания только по бумагам) большинство подрядных организаций не получило оплаты за выполненные работы. У многих из них нет даже подписанных контрактов. Зачастую работы выполнялись под заверения генподрядчика — «Метростроя», комитета по строительству, и, в отдельных случаях, возможно, самого вице-губернатора Игоря Албина.

К началу декабря у некоторых подрядчиков появились сомнения, не повторится ли история с неплатежами, которые остались после ухода «Трансстроя». Учитывая, что подписанных контрактов нет, работы выполнены, а потребовать будет нечего и не с кого, такой вариант не исключен.

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…У тех, кто внимательно наблюдает за происходящим на Крестовском острове, создается впечатление, что ответственному за достройку стадиона вице-губернатору Албину уже не очень интересно само завершение строительства: главное — поскорее и без лишних скандалов передать стадион «Зениту».

Последние действия представителей Смольного на стадионе, такие, как ночные совещания, с раздачей штрафов подрядчикам, показывают, что создание информационного шума и оптимистические доклады высшему руководству страны становятся важнее выполнения сложных инженерных задач на стадионе, решение которых в ближайшее время не предвидится.