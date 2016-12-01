Экономика Армении продолжает сокращать темпы роста — по итогам 10 месяцев этого года официальная статистика рапортует о росте экономической активности всего в 0,4%. Между тем, по итогам, к примеру, первых 8 месяцев этого года речь шла о росте в 2,4%.

Photolure Здание правительства Армении

Традиционно активная экономическая осень (если исходить из официальной статистики) в этом году не привнесла экономического «драйва». Наоборот — от месяца к месяцу идет серьезный спад. Месячный спад зафиксирован в сентябре. В октябре, по отношению к сентябрю, спад зафиксирован на уровне без малого 19%. В результате, в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года ВВП республики сократился на 2,6%.

Несмотря на рост промышленного производства в январе-октябре 2016 года на 6,5%, зафиксирован спад в сельхозпроизводстве, строительстве, торговле и производстве электроэнергии. На 6,1% возросла внешняя торговля, в том числе почти на 20% возрос экспорт, импорт несущественно сократился. Рост торговли со странами СНГ (статистика не ранжирует отдельно со странами Евразийского экономического союза) составил 9,8%, а со странами Евросоюза — 0,7%.

Впрочем, не исключено, что действующее с сентября новое правительство пересмотрело подходы к статистическим расчетам (грубо говоря, исключило приписки) для получения более реальной картины с ситуацией в экономике. Возможно, это и стало причиной «падения» рассчитанных в сентябре-октябре экономических показателей.

В свою очередь, Центральный банк приводит статистику с иностранными частными трансфертами, которые, как известно, являются одной из основных источников дохода республики. Несмотря на оптимистичный прогноз ЦБ по сокращению спада частных переводов от основного источника — России, последние данные не особо утешают. Собственно спад несколько сократился, но он все равно довольно ощутим. В 2015 году приток частных трансфертов из России в Армению сократился на 37,5%, а за первые 9 месяцев текущего года спад составил 14,7%.

В правительстве прогнозируют, что по итогам года, объем чистого притока внешних переводов не превысит $1 млрд. «Частные трансферты составляли порядка 18−19% от ВВП, поэтому их сокращение сказывается на экономике и гражданах», — заявил журналистам министр финансов Вардан Арамян. По итогам 9 месяцев текущего года чистый приток от частных трансфертов не дотягивает и до полумиллиарда долларов. А не считая оттока ($565 млн), переводы в Армению составили немногим более $1 млрд.

На это указывал весной текущего года и глава МВФ в Армении Хосейн Самиеи. «Последние данные показывают сокращение притока, и МВФ ожидает, что в этом же году частные трансферты достигнут дна, где останутся какое-то время. Конечно, трудно прогнозировать, но определенно, если экономика России восстановится, можно ожидать и восстановления трансфертов», — отмечал Самиеи.

Последний прогноз ЦБ утверждает, что по итогам года, ожидается экономический рост в 1,3−1,8% (ранее главный банк прогнозировал рост в 3,4%). Однако свежие официальные данные свидетельствуют, что и последний прогноз ЦБ может оказаться оптимистичным.

Публичные действия нового правительства, возглавляемого пополнившим ряды республиканцев Кареном Карапетяном, пока что в массе своей являются социально ориентированными и носят выраженный пропагандистский характер. Правительство решает задачу переизбрания правящей Республиканской партии Армении на предстоящих через пару месяцев парламентских выборах. Серьезных экономических решений пока нет.

Впрочем, для принятия серьезных решений отсутствуют и финансовые, и временные ресурсы. ВВП на конец 2015 года составлял порядка $10,6 млрд, а текущий государственный долг Армении составляет $5,6 млрд (внешний — $4,5 млрд).