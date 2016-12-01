Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) на 28 ноября, запасы газа в подземных хранилищах газа Украины составляют 13,657 млрд кубометров. Наполненность подземных хранилищ (ПХГ) — 44%, суточный расход на 26 ноября увеличился до 38,5 млн кубометров в сутки. Таким образом, с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона Украина «сожгла» примерно 1,050 млрд кубометров газа. По состоянию на 28 ноября газ на Украину импортировался по т.н. «реверсной» схеме из ЕС в суточном режиме около 52,3 млн кубометров (Словакия — 42,7 млн кубометров, Венгрия — 5,5 млн кубометров, Польша — 3,9 млн кубометров). Собственного газа 28 ноября Украина добыла 56,48 млн кубометров (40,38 млн — государственная «Укргаздобыча», 3,6 — «Укрнафта» (государство+Игорь Коломойский), 12,47 млн — остальные компании).

Потребление газа на Украине за январь-октябрь 2016 года снизилось на 2,136 млрд кубометров (до 23,65 млрд кубометров). Об этом сообщает Минэнерго страны.

«Падение уровня промышленности абсолютно коррелируется с уменьшением сокращения потребления газа, поэтому никаких достижений правительства, кроме развала промышленной отрасли, в снижении уровня потребления топлива нет. Сокращение идет путем разрушения промышленности», — заявил на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA экономист Всеволод Степанюк. Эксперт привел некоторые цифры: в сравнении с 2013 годом, в 2015 году производство селитры в Украине сократилось на 53%, аммиака — на 38%, карбамида — на 28%, выплавка чугуна уменьшилась на 25%, труб — на 45%, прокат черных металлов — на 32%, производство электроэнергии для тепловых электростанций сократилось на 30%.

Объяснение нежеланию «Нафтогаза Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) создавать дополнительные запасы природного газа может оказаться довольно неожиданным: желание заработать. Согласно сообщению пресс-службы компании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины), к настоящему времени Украина заключила уже 3 договора о хранении природного газа для европейских компаний. Кроме французской Engie, такие соглашения подписаны с DufEnergy Trading SA и TrailStone Energy LL. Президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив пояснил, что компания ожидает первых поставок в декабре текущего года. С какой целью это делается? Как рассказал эксперт, глава Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в интервью изданию «Фокус, таким образом Европа себя страхует: «Если европейцы хотят обезопасить себя, они могли бы сами купить газ у России и закачать его в украинские газохранилища». Именно этим они, вероятно, и заняты.

Глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук резко критикует последние действия руководства «Нафтогаза Украины». По его мнению, они «подставляют» президента Украины Петра Порошенко перед Европой и несут угрозы экономической безопасности страны. «Пока президент убеждает европейцев в нашей транзитной безальтернативности [вопросы транзита Порошенко обсуждал с председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером во время саммита «Украина-ЕС» 24 ноября — Ред.], подопечные главы «Нафтогаза» [Андрея] Коболева и сам председатель правления с большим рвением делают, абсолютно противоположные заявлениям президента, действия. Точнее — разваливают нашу газотранспортную систему своими политическими игрищами и мутными менеджерскими схемами.

В начале ноября этого года, а точнее 8 и 10 ноября, через открытые и конкурентные торги прошел тендер на реконструкцию компрессорных станций «Укртрансгаза» — «Заднепровская», «Ананьев» и «Южнобугский». Цена вопроса — 4 млрд гривен. Победу получают наши производители, которые к тому же предлагают цену на 500 млн гривен меньше, чем стоили аналогичные работы на КС «Бар», которые выполняли немцы.

…Но высокооплачиваемые менеджеры так не думают, если думают вообще.

Они пытаются зарубить результаты тендера по модернизации и ищут причины не подписывать его результаты.

Мотивы таких странных действий Коболева и его команды нефтегазовых реформаторов до конца не ясны, но точно ясно одно — «Нафтогаз» подставляет президента перед европейскими и мировыми партнерами», — комментирует эксперт.

Самого Коболева это возмущение экспертного сообщества волнует мало. У главы «Нафтогаза» есть более важные дела — 25 ноября исполнился ровно год с того момента, как Украина перестала покупать российский газ (имеется в виду покупка напрямую, а не реверсные поставки через европейских посредников). «Сегодня прошел первый год в истории независимой Украины, в течение которого мы не купили ни одного кубического метра газа в РФ. Событие еще символическое не только для украинского, но и для европейского рынка газа, поскольку многие наши зарубежные партнеры еще два года назад считали это невозможным», — заявил чиновник. Похоже, что мнение Корольчука справедливо, и Андрей Коболев, действительно, проводит какую-то собственную энергетическую политику, отличную от политики президента. Пока последний изо всех сил пытается сохранить за Украиной статус транзитёра, глава государственной нефтегазовой компании отмечает «год без российского газа».

Однако директор научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев полагает, что ничего из затеи президента не выйдет: «Все страны Европейского союза отказываются от использования российских энергоносителей, и снижают их ставку в своем балансе до 30%. Именно отсутствие спроса на российский газ в Европе и приводит к сокращению использования наших транзитных мощностей… Нам стоит забыть все заявления о якобы неиспользованном транзитном потенциале, его больше нет. Мы можем также забыть о всех доходах от транзита, поскольку газ никто в украинскую трубу больше не закачает. Мы можем только пристроить куда-то нашу газотранспортную систему, чем сейчас успешно и занимается наше правительство. Скорее всего, в ближайшее время, будут проведены все необходимые действия и приняты все подзаконные акты, которые передадут управление магистральными газопроводами Украины какой-то европейской компании, которая и будет получать прибыль с транзита вместо государственного бюджета Украины».

Между тем, по последним данным, переговоры о возобновлении поставок уже ведутся между руководством «Газпрома» и «Нафтогаза». Об этом сообщил журналистам глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Украина готова принять 500 млн евро кредита от МВФ, ранее обещанные правительству для прохождения отопительного сезона без лишних проблем. Кабмин на последнем заседании предоставил «Нафтогазу» госгарантии на такую сумму, сообщил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 27 ноября составляли 1,936 млн тонн, т. е. выросли за последнюю неделю на 65 тыс. тонн. При этом 940 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на дефицитный антрацит, 996 тыс. тонн — на угли газовых марок. Запасы антрацита в период 20−27 ноября практически не выросли (+8 тыс тонн — 2−3 часа работы тепловой генерации в зимний период).

В энергосистеме Украины работал 31 блок и 1 корпус ТЭС общей мощностью 6344 МВт (примерно 45% от общей мощности украинской тепловой генерации). Резкое повышение загрузки мощностей тепловой генерации (+1500 МВт в сравнении с 20 ноября, притом что среднесуточная температура почти не изменилась) объясняется просто: как раз на 27 ноября пришёлся простой одного из энергоблоков Южно-Украинской АЭС, из-за чего энергоблок №3 пришлось заместить блоками ТЭС. 8 энергоблоков и один корпус генерирующей компании «Центрэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы.

С началом отопительного сезона «Укрэнерго» установила и отслеживает граничные нормы потребления электроэнергии. По состоянию на 27 ноября 2 области Украины (Луганская, Одесская) допустили превышение этих норм более чем на 10%. В среднем же по Украине превышение составило 1,5% (267 МВт).

Напомним, что план на 1 декабря составлял 2,5 млн тонн, т. е. Украина выполнила его примерно на 71%, не добрав 564 тыс. тонн.

Также «Укрэнерго» предоставил данные хозяйственной деятельности за январь-октябрь 2016 года. Магистральные сети Украины передали 90,29 млрд кВт•ч электроэнергии (примерно на 10,5% меньше, чем за тот же период прошлого года). Однако при этом компания получила за свои услуги 5,51 млрд грн. (на 1,368 млрд грн. больше, чем за январь-октябрь 2015 года). Такого результата удалось достичь благодаря тому, что тариф за передачу электроэнергии вырос более чем на 47%.

Экспорт электроэнергии за январь-октябрь продолжил расти. Согласно данным Минэнерго он достиг 3,2 млрд кВт•ч, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уголь

В министерстве энергетики Украины не только перестали отрицать закупки угля у республик Донбасса, но даже предоставили некоторую информацию о них. Как выяснилось, за январь-октябрь 2016 года в ДНР и ЛНР Украина закупила 7,2 млн тонн. Вместе с тем в Минэнерго отказались уточнить, сколько было заплачено за этот уголь. По словам эксперта, на которых ссылается издание «Остров», примерная стоимость этого угля составляет 10,8 млрд грн.

Потребление угля на Украине в январе-октябре увеличилось на 9,5% и составило 25,55 млн тонн. Как ранее сообщалось, рост потребления вызван выбытием 6 энергоблоков АЭС Украины на плановые и аварийные ремонты летом этого года. Добыча собственного угля за тот же период составила 26,04 млн тонн (на 365 тыс. тонн меньше, чем в январе-октябре 2015 года). Впрочем, в октябре добыча минимально выросла (2,7 млн тонн, на 0,2% больше, чем в октябре 2015 года).

Нефть

Украина в январе-октябре 2016 года сократила транзит нефти в Европу на 12,3% (на 1,574 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 11,262 млн тонн. На украинские НПЗ за тот же период поступило всего 1,176 млн тонн нефти (на 191 тыс. тонн меньше, чем за 10 месяцев прошлого года).

Согласно оперативным данным Минэнерго, суммарное потребление нефтепродуктов на Украине в январе-октябре 2016 года выросло на 178 тыс. тонн — до 6,22 млн тонн. Из них 1,809 млн тонн приходится на бензины (потребление упало на 153 тыс. тонн), 3,858 — на дизтопливо (выросло на 65 тыс. тонн) 555 тыс. тонн — на мазут (выросло на 262 тыс. тонн).

Народный депутат Украины Юрий Чижмарь внёс в Верховную раду законопроект о снижении ренты на добычу нефти и конденсата с 45 до 29% (скважины до 5 км глубиной) и с 21% до 14% (скважины более 5 км глубиной).

Возможно, что законопроект лоббирует Игорь Коломойский — совладелец компании добывающей компании «Укрнафта», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Ранее в компании заявили, что в 2017 году добыча нефти упадёт на 15% из-за того, что высокие рентные ставки не дают вкладывать в расширение добычи достаточное количество инвестиций. Как утверждает исполнительный вице-президент по социальному и экологическому развитию компании Геннадия Радченко, дополнительные 100 млн долл. инвестиций позволяют компании поддерживать уровень производства на текущем уровне, 200 млн — нарастить производство. «Если продолжится снижение объемов добычи, можно ожидать, что отрасль прекратит свое существование… Страна станет полностью зависима от импорта нефтепродуктов. Это также будет сопровождаться сокращением рабочих мест», — добавляет к этому исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития «Укрнафты» Джонатан Поппер. Кстати, оба сотрудника «Укрнафты» давали комментарии информагентству УНИАН, которое входит в число медиа-активов олигарха.

Отопительный сезон

«Обычно в декабре мы используем до 3 миллиардов (кубов газа). Соответственно, к январю можем достичь критического уровня. Чтобы выполнить обязательства перед ЕС, «Нафтогаз» снизит подачу тепла — подобное мы уже проходили в январе прошлого года», — такое мнение высказал журналисту News Front Юрий Корольчук.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала «112.Украина» сообщил, что программа по установке счётчиков на тепло местными властями не выполнена: «Я могу сказать, что планы, которые были предоставлены местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго по установке счётчиков в каждом доме, провалены. Местные органы власти и теплокоммунэнерго провалили программу установки счетчиков в каждом доме. На сегодня около 60% домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками». После этого к теме установки счётчиков обратился также и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который посетовал, что из-за этого теперь правительству приходится устанавливать для домов без счётчиков тарифы, которые были бы не выше, чем у домов со счётчиками. «Для всех городов начислять оплату за тепло по счетчикам. Для всех. Если в домах нет счетчиков, то, пожалуйста, в городе есть счетчики? Берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте тем домам, в которых нет счетчиков. Это будет означать единственное — что средние начисления будут абсолютно объективными», — вот методика расчета главы правительства.

Как это ни печально, но не будет. Как минимум у старого жилого фонда теплопотери значительно выше, чем у новостроек (их оборудуют домовыми или даже поквартирными счётчиками в первую очередь). Затраты на обогрев таких домов выше, чем аналогичных по площади квартир в новых зданиях с внешним утеплением. По факту глава правительства своим решением перекладывает проблему на предприятия теплокоммунэнерго. Вначале у них образуется задолженность. Затем её либо спишет и погасит правительство, либо, что более вероятно, поднимет тариф так, чтобы ТКЭ смогли отбить свои потери.

Кроме того, Владимир Гройсман заявил, что украинцы совершенно зря апеллируют к правительству, поскольку тарифы — область полномочий местной власти. Однако это не совсем так. Во-первых, на Украине существует Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. И тарифы, в том числе на отопление — её сфера ответственности. До последнего времени комиссия подчинялась правительству, однако в самом конце ноября она перешла в подчинение Петру Порошенко. Так что теперь в удорожании коммунальных услуг украинцы смогут винить президента с полным на то основанием.

Долги населения за отопление домов за октябрь 2016 года увеличились на 1,27 млрд грн. и на начало ноября составили 6,12 млрд грн. В тройке лидеров по долгам — Днепропетровская, Харьковская области и Киев (3,28 млрд грн., т. е. более половины суммарной задолженности).

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