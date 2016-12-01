Когда-то, сразу после объединения Германии в 1990 году, Франция с опаской относилась к ФРГ. Сегодня же ситуация изменилась кардинально, боится же Берлин не самой Франции, а того, что Французская Республика может пасть жертвой разрушительных популистских сил, если избиратели отдадут на следующих выборах президента предпочтение лидеру правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, пишет Доминик Муази в статье для The Strategist.

Foto-AG Gymnasium Melle Марин Ли Пен

Автор отмечает, что опасения немецких политиков подогреваются успехами сторонников выхода Великобритании из состава ЕС, а также избранием кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Гражданам Германии, может быть, и приятно, что в СМИ США канцлера их страны Ангелу Меркель называют не иначе как «последним поборником либерального Запада», а саму ФРГ — островом стабильности посреди океана хаоса. Однако есть разница между тем, чтобы быть лучшим учеником в классе, и тем, чтобы оказаться единственным, кто пришел на занятия.

С уходом США, в этом «классе» осталось не так много прилежных «учеников». Хотя Трамп и отказался от своей наиболее радикальной риторики, он вряд ли оставит свой лозунг «Америка прежде всего!». В результате этого, США, возможно, решительным образом откажутся от универсализма и глобального сотрудничества, которыми характеризовались последние 70 лет.

В ЕС же дела не лучше. Польша идет по нелиберальным стопам Венгрии. Австрия вот-вот выберет своим президентом крайне правого националиста Норберта Хофера, члена Партии свободы. При этом Соединенное Королевство направляется в сторону выхода из ЕС.

Однако ничего из этого не будет иметь столь же дестабилизирующего воздействия на Германию как победа Ле Пен. Такой поворот событий станет не только отказом Парижа от Германии, но и всех ценностей, принципов и норм, благодаря которым ФРГ смогла смириться с собой и со своими соседями, прежде всего с Францией. В случае триумфа Ле Пен стоит ожидать полное разрушение франко-немецкой оси, вокруг которой вращается весь ЕС.

Сейчас же нужна абсолютная противоположность этому — перезагрузка франко-немецких отношений. Реальность сегодня такова, что ФРГ и Франция уже давно не в одной лиге. Дело не в том, что Германия слишком сильно окрепла, это Франция стала слишком слабой, оставив ФРГ в одиночку справляться с мириадами кризисов ЕС.

Сегодня Германию, по большей части, считают гегемоном ЕС. Именно в руки Меркель Обама передал факел демократии после победы Трампа. Но она не может нести его в одиночку. Париж должен прийти ей на помощь. Для этого же Франция должна быть такой же сильной и уверенной в себе, как и Германия. В основе её обновленной политики должны лежать давние ценности, которые Ле Пен и ее «Национальный фронт» не разделяют.

Франции нет нужды обладать таким же экономическим потенциалом, как у ФРГ. Перед лицом хаоса на Ближнем Востоке, авантюризма России, внутренних вызовов, вроде доморощенного терроризма, Франции есть что предложить.

И с учетом рисков, стоящих перед ЕС, не говоря уже об изоляционистских наклонностях Трампа, франко-немецкие отношения будут играть более важную роль в регионе и по всему миру. Приди же Ле Пен к власти, по этим отношениям почти точно будет нанесен удар, что направит развитие событий по опасному пути.

Без сомнения, избирательная система Франции, в которой кандидатам нужно пройти два тура, гарантирует, что народный избранник получит большинство голосов избирателей. Поэтому вероятность победы Ле Пен крайне невелика.

Но если вспомнить электоральные неожиданности последнего времени, официальные лица Германии смогут вздохнуть с облегчением только после того, как во Франции будет подсчитан последний бюллетень. Несомненно, перед Германией стоят собственные вызовы, такие как федеральные выборы, которые пройдут в октябре 2017 года. Недавние выборы в федеральных землях показали, что общественность с подозрением относится к открытости, особенно к беженцам, тогда как немецкий вариант «национального фронта» партия «Альтернатива для Германии» добилась в некоторых регионах значительных успехов.

Чтобы ФРГ сохранить за собой положение столпа стабильности, ей необходимо перестать двигаться в этом направлении, а Меркель должна выиграть выборы в четвертый раз. Несмотря на то что такой сценарий вероятен, он не гарантирован.

В любом случае направление движения Франции будет понятно задолго до Германии. Для того чтобы сохранить безопасное и процветающее будущее, французским избирателям необходимо поддержать человека, обладающего авторитетом, мудростью и опытом, который будет готов проводить нужные реформы, не обостряя социального раскола. То есть не Ле Пен. Добившись этого, граждане Французской республики докажут, что волне правого популизма можно сопротивляться, дав шанс на сохранение европейского проекта.