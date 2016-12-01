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Как и следовало ожидать, разрекламированные 8 пунктов экономического сотрудничества Японии с Россией в связи с приближением визита президента РФ Владимира Путина на Японские острова упаковываются в привычную «курильскую обёртку». Японский министр экономики, торговли и промышленности, и по совместительству министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики, Хиросигэ Сэко заявил 30 ноября, что развитие экономического сотрудничества с Россией рассматривается, как «толчок к разрешению многолетних споров вокруг Курильских островов». При этом было прямо заявлено, что прогресс в совместных экономических проектах может зависеть от прогресса в урегулировании так называемой территориальной проблемы.

Ранее этот приближенный к японскому лидеру Синдзо Абэ министр воздерживался от политических высказываний. Однако по мере снижения ожиданий в отношении уступки Москвой суверенных российских территорий — в настоящее время в такую возможность верят лишь 27 процентов японцев — в Токио, видимо, решили пояснить, что экономическое сотрудничество — это не филантропия и альтруизм, а составная часть политической сделки, предлагаемой Москве.

Как отмечается в СМИ, «Синдзо Абэ делает ставку на то, что его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и привлечение японских инвестиций в различные сферы, начиная с медицинских технологий и кончая энергетикой, могли бы облегчить прогресс в территориальных спорах по поводу четырех южных островов Курильского архипелага во время следующей встречи лидеров двух стран в декабре этого года».

Однако прагматичный японский крупный капитал усматривает в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией не просто «пряник», который должен-де подвигнуть российское руководство на территориальные уступки, но и весьма выгодную перспективу приложения в России накопленных в стране капиталов. Тем более что сфера крупного японского инвестирования, например, в странах Восточной Азии, сужается. В Японии признают, что расширение экономических связей двух соседних стран будет выгодно не только Москве, но и Японии. По словам министра, суть не в том, что Япония просто даст России денег. Все новые проекты обеспечат возможности для японского бизнеса, культивируя «новые точки роста» для японских компаний.

По словам министра, «реализация рассматриваемых проектов займет несколько лет. Всё будет зависеть от решений премьер-министра, но, так или иначе, можно будет принимать какие-либо решения, попутно наблюдая за прогрессом в ходе переговоров о заключении мирного договора». Другими словами, это означает лишь слегка модернизированный старый японский принцип «сэйкэй фукабун» — «неразрывности политики и экономики», предусматривающий дозированное развитие экономического сотрудничества с Россией в прямой зависимости от прогресса в реализации политических требований Токио в отношении Курильских островов.

Если так, то для России может создаться ситуация, когда она втянется в осуществление крупных дорогостоящих проектов без каких-либо гарантий того, что следующий японский премьер-министр продолжит политику сближения с нашей страной.

К тому же осложняющим моментом для широкого экономического сотрудничества двух стран является неудовлетворительная деловая среда в России. Согласно исследованиям японской «Федерации экономических организаций» (Кэйданрен), среди претензий — непрозрачная и переменчивая правовая система, бюрократические препоны и коррупция. Также японские компании опасаются последствий западных санкций, наложенных на Россию в 2014 году.

Однако рано или поздно в Японии поймут, а наиболее прозорливые политики и ученые понимают уже сейчас, что тесные экономические связи с нашей страной не должны быть заложниками хитроумных политических схем и ловушек. Сейчас много говорят о перспективе взаимного дополнения экономик двух стран. Но такое уже было в истории наших отношений. Еще во времена Советского Союза в разгар холодной войны и шумной кампании с требованиями «северных территорий» был продолжительный период, когда экономики наших стран не на словах, а на деле взаимно дополняли друг друга. Почему-то забывают тот факт, что в 70-е годы прошлого столетия Япония оспаривала у ФРГ первое-второе места по торгово-экономическому сотрудничеству СССР с капстранами. Так что опыт есть, нужна политическая воля и создание благоприятного инвестиционного климата, учитывающего интересы и привычные японскому бизнесу условия работы за рубежом. И тут не грех позаимствовать успешный опыт китайцев, корейцев, вьетнамцев, которые быстро приспособились к японским требованиям организации работ.

Именно созданием благоприятных и взаимовыгодных для бизнеса обеих стран условий надо заниматься, а не продолжать бесперспективные политические игры, с надеждой «переиграть» партнера, добиться от него уступок.