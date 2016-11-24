Судьба леса в свете европейской интеграции волновала украинскую региональную прессу на неделе с 24 по 30 ноября.

Rivnepost.rv.ua В Ровно дурень думкой богатеет

Но вначале о детях. Ровненские школьники изготавливают игрушки с названием «Путину капец» для украинских военных, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Это идея учителя труда 14-й школы Александра Гомона. С учениками 5−8 классов, а также посетителями подросткового клуба «Юность» на улице Степана Бандеры, учитель уже второй год подряд делают игрушки для военных, воюющих на востоке страны. Первую партию отправили накануне Пасхи 2014 года. Теперь школьники мастерят деревянные изделия, чтобы поздравить украинских военных с рождественскими и новогодними праздниками. Игрушки в зону «АТО» повезут волонтеры «Воинов света». По словам учителя, за основу изделия «Путину капец» он взял классическую игрушку, где медведь и кузнец бьют молотами по наковальне. Указанное название решили дать, потому что украинские военные прикладами бьют по голове российского президента, который «начал войну против Украины». В конце концов, в этом есть и момент патриотического воспитания: мастеря такую игрушку, ребенок прекращает бояться Путина. И солдаты его не убивают, а лишь бьют. Гомон отмечает, что готов поделиться чертежами игрушки «Путину капец», чтобы ученики и других школ могли приобщиться к их изготовлению.

Евросоюз безвизовый режим не дал, а наш лес-кругляк требует отдать, возмущается «Сіверщина» (Чернигов). Евробюрократы признали, что Украина выполнила 144 их условия для безвизового режима, и отказали. Зато добились от Порошенко обещания снять запрет на вывоз из Украины необработанного леса-кругляка. То есть прямым текстом говорят: будем вас держать как подсобников, будем драть с вас ваш лес — и не дай Бог, вы его будете сами переделывать в мебель или там что. Наивные и они, и украинские политики — думают, что украинцы вышли на Майдан за безвизовым шастаньем в Европу! Да учителю с Новых Ярилович или врачу из Новгорода-Северского хотя бы до Чернигова доехать, а не в Париж, чтобы там олландам-саркози в морду дать за их поддакивание московским оккупантам. А лес пусть вывозят из Румынии необработанный или из Финляндии! И здесь мы наши партии проверим: они за украинские интересы или за выполнение требований брюссельского обкома. Ибо евробюрократы еще не поняли почему украинцы с кацапами воюют. Наш естественный путь — не к немцам и французам, от которых уходят британцы. Наш естественный путь — Балто-Черноморский союз. С Польшей, Литвой, Латвией, Белоруссией.

Деревообработчики Буковины довольны мораторием на экспорт лесо‑ и пиломатериалов и просят депутатов не отменять его, пишет «BukNews» (Черновцы). «Уважаемые депутаты, в 2015 году благодаря совместным усилиям нам с вами удалось добиться введения моратория на запрет вывоза леса-кругляка, — обращается глава Ассоциации деревообработчиков Буковины В.Дорош. — За это время объем реализации продукции в деревообрабатывающей отрасли вырос на 15%, в мебельной промышленности — на 12% по сравнению с 1 полугодием 2015 года, в бумажной промышленности — на 2%, объем экспорта обработанных лесоматериалов вырос на 12%. Эта положительная тенденция и в дальнейшем должна была повышаться. Но возникла угроза, что вышеупомянутый мораторий может быть отменен, снова встает угроза, что Украина превратится в сырьевой придаток для стран Европы, деревообрабатывающая отрасль рухнет, а десятки тысяч украинцев будут лишены рабочих мест, а следовательно, средств к существованию и вынуждены будут покидать Украину в поисках лучшей доли. И самое главное — что мы оставим будущим поколениям? Цветущие Карпатские горы — легкие не только Украины, но и Европы. Призываем вас принять обращение к администрации президента Украины, Верховной раде Украины, кабинету министров о необходимости сохранения моратория на экспорт лесо‑ и пиломатериалов в необработанном виде».

Лесные хозяйства Волыни продавали древесину заграницу по цене ниже экспортной через британскую оффшорную компанию, которая прекратила свое существование еще в 2014 году, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Налоговики доказали, что за несколько месяцев государство недополучило в бюджет более 3 миллионов гривен. Фискальная служба возбудила уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, однако Фемида приняла сторону волынских хозяйственников. Факт ликвидации британской компании не мешал лесным хозяйствам продавать лесоматериалы заграницу несуществующей фирме, еще и по «лояльной» цене. Между тем, когда налоговая начала проверку, контрагент «ZORTEX BUSINESS LLP» снова зарегистрировался за рубежом под тем же названием, только с другим идентификационным кодом и уже в Шотландии. Таким образом поставки согласно ранее подписанным договорам продолжились. Интересно, что во время следствия ни один из руководителей лесхозов так и не смог вспомнить, при каких обстоятельствах были заключены договоры с иностранным партнером. «Лесники даже не помнят имен иностранных бизнесменов, с которыми заключали долгосрочные обязательства», — говорят налоговики. К слову, на Украине активно используют схему продажи леса за границу через оффшорные фирмы. Например, кубический метр красного дерева в той же Великобритании стоит 300 евро, тогда как волынские лесхозы продают ее британскому партнеру за символические 63 евро. Но факт занижения экспортной цены доказать невозможно, поскольку на Украине нет государственной калькуляции определения цены на лесоматериалы, существует только рыночная цена. Так что суд согласился с доводами, приведенными представителями волынских лесных хозяйств, и не принял во внимание доводы фискалов при вынесении решения.

То, что происходит в последние годы в лесохозяйственной сфере Черниговщины, иначе как войной за ресурсы не назовешь, считает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). В созданной всего год назад Ассоциации деревообработчиков амбициозно обвинили гослесхозы в том, что они продают древесину за пределы области. Поэтому ее будто бы не хватает местным переработчикам. В областном управлении лесного и охотничьего хозяйства подобные обвинения считают абсурдными, поскольку из более чем 200 участников аукционов по продаже древесины почти 80% — местные. Государственные лесоводы считают, что на Черниговщине древесины достаточно. Но сейчас агролесхозы Черниговщины разрывают отношения с местными переработчиками и переориентируют рынки сбыта в Винницкую область, откуда и приехал новый руководитель «Черниговоблагролеса». Поэтому нужно только установить понятные и одинаковые для всех правила игры. Коротко говоря, заставить военные и аграрные лесхозы продавать древесину прозрачно. А население должно беспокоить то, что практически в каждом селе стоят пилорамы. Посчитать их невозможно. Хватит ли лесов при таком раскладе — неизвестно.

Из-за стремительной девальвации гривны украинцы перешли на секонд-хенд, утверждает «Провінція» (Черкассы). По словам основателя сети «Фуршет» Игоря Баленко, число бедных украинцев значительно увеличилось. «Я заметил, что сейчас на точках секонд-хенда людей больше, чем в традиционных продуктовых гипермаркетах, — говорит предприниматель. — Это говорит о том, что у людей среднего класса стало меньше денег. Пока не вырастут реальные зарплаты и пенсии, мы не получим прироста ни в доходах, ни в налогах, ни в чем. По его словам, люди живут в страхе и не знают, чего ждать завтра, поэтому стараются экономить. «Если говорить о супермаркетах — чек определенно вырос. Но вырос чек не за счет того, что люди стали богаче или стали больше покупать. Все дело в большой инфляции. И как итог, мы видим, что в единицах показатель реально стал меньше, а в денежном выражении больше», — объясняет Баленко. При этом он убежден, что инвесторы зайдут-таки на украинский рынок, поскольку сейчас он упал, а в будущем будет расти, однако единственное, что препятствует этому — отсутствие мира на Донбассе, поэтому никто не хочет рисковать.

Сейчас туберкулезом болеют не только зеки и бездомные, но и депутаты, и бизнесмены, сообщает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Только в прошлом году в Кировоградской области различными формами туберкулеза заболели до тысячи жителей! Более полутора сотен — умерли. Статистика шокирует! Кировоградщина занимает четвертое место по количеству заболеваний туберкулезом. В среднем в области ежегодно появляется 750 новых пациентов. Настораживает тот факт, что возросло количество случаев, когда врачи диагностируют формы, устойчивые к антибиотикам. Сегодня основной контингент больных — это трудоспособное население в возрасте от 17 до 55 лет. Тревожным сигналом является рост количества случаев заболеваний среди социально-адаптированных людей, то есть тех, кто имеет семью, работу, ведут хозяйство. Чаще всего болеют парикмахеры, учителя, повара, медицинские работники, пилоты, депутаты, бизнесмены, работники полиции.

Наркодилеры переходят на интернет-торговлю, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Чаще всего наркотические поставки в страну идут из России, Белоруссии и Западной Европы, встречают же их в США. В полиции говорят, что в наркотических делах мирового размаха Украина служит транзитом для наркотрафика. Распространители «кайфа» постоянно ищут новые пути сбыта своего товара. В последнее время, например, активно ищут покупателей через интернет — создают интернет-магазины, ищут покупателей на интернет-форумах, налаживая оплату через терминалы, в которых нет функции авторизации. Также организовывают так называемые «закладки» — прячут товар в укромных местах, предупреждая покупателя, где искать. Пока такие торги через интернет невозможно прекратить — на Украине на законодательном уровне не урегулирован механизм блокирования или ограничения доступа к интернет-ресурсам, благодаря которым совершаются криминальные правонарушения.

При поддержке министерства молодежи, спорта и туризма и министерства обороны ДНР 22 ноября состоялся визит в Донецк гостей из Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, информирует «Знамя Победы» (Донецкая Народная Республика). С целью расширения сотрудничества, налаживания культурных связей, активного взаимодействия в сфере физической культуры и спорта и обмена опытом по работе с инвалидами в столицу Республики прибыли председатель региональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов и заместитель по работе с инвалидами боевых действий, кавалер Ордена мужества, подполковник запаса Тахиржон Зайнутдинов. В ходе визита гости посетили Донецкое республиканское высшее училище олимпийского резерва им. С. Бубки, директор которого Андрей Середа провел для них экскурсию по корпусам и комнатам главного учебно-спортивного заведения ДНР. Как рассказал Логинов, организация «Содружество» является одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи в ДНР. Это взаимодействие берет начало еще с боев в Славянске. Сегодня же, учитывая заметное улучшение ситуации с продуктовым обеспечением по сравнению с периодом активных боевых действий, сотрудничество представителей Ханты-Мансийска с дончанами перешло из гуманитарной в спортивную плоскость. «Содружество» планирует привезти детей 10−12 лет для участия в соревнованиях по мини-футболу, плаванию и каратэ.

Молодежь возвращается обратно на Донбасс, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Карина Н. родом из Донецка, учится на 5 курсе КПИ. В столичный вуз она перевелась почти сразу после начала «оккупации» Донбасса. «Жить в одном городе с боевиками, террористами и убийцами я не смогла, — вспоминает она, но сейчас девушка думает совсем по-другому. — Я не хочу показаться сепаратисткой. Я — патриот Украины. Но вместе с этим я стараюсь мыслить реалистично. Через полгода я закончу университет, меня выселят из общежития, и я окажусь наедине со всеми проблемами и вызовами жизни переселенки. Но и это полбеды. Какая же я переселенка, если у меня в паспорте сейчас стоит прописка общежития в Киеве, а скоро и ее аннулируют? А куда мне идти жить? А работать? Всем нужен опыт работы, которого у меня по понятным причинам нет. Мама и брат остались жить в Донецке. С начала боевых действия я их звала сюда, а теперь мы поменялись местами. Мы часто созваниваемся, и они уговаривают меня вернуться. Говорят, что работа и жилье есть, поэтому не пропадем. Конечно, я для себя ничего не решила окончательно, все-таки хочется жить в свободной стране, иметь возможность выезжать заграницу и другие перспективы. Но мысль о переезде закралась, не буду скрывать». По словам Карины, она не одинока в таких мыслях, и отмечает, что она знает нескольких студентов-выпускников украинских вузов, которые вернулись обратно на «оккупированную» территорию Донбасса. В частной беседе ее знакомые рассказали, что и в Донецке «все несладко», но собственное жилье и «какой-никакой рынок труда» спасают ситуацию.

Бойцы «АТО» из Николаева обещают вернуть целостность Украины и выпить «Львовское» на Красной площади, информируют «НикВести» (Николаев). В зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств открылась масштабная выставка «Наши», авторами которой стали бойцы «АТО» и волонтеры. Перед ее открытием Владимир Семишкин, защищавший Донецкий аэропорт, дал для собравшихся маленький музыкальный концерт. «Киборг» исполнил несколько песен собственного сочинения о буднях на передовой, о лицемерии сильных мира сего и о крепкой мужской дружбе. Директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко, который стал инициатором проведения выставки, рассказал, что во время подготовки нашлись те, кто отнесся к его идее скептически. Правая рука мэра Николаева, его заместитель Юрий Степанец, знает о том, что такое война на Востоке не понаслышке. Он тоже участвовал в «АТО», получив позывной «Апостол». Как отметили организаторы выставки, украинская армия выстояла благодаря мощной поддержке волонтеров. «Кулинарная сотня», «Вязальная сотня», волонтерские посты на ж/д вокзале, на автовокзале, Народный проект «Крылья Феникса»: как оказалось, ребята тоже никогда раньше не собирали свои фото вместе.

Не секрет, что война в Донбассе является прекрасным прикрытием для обогащения чиновников и военного руководства нашего государства, пишет «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Рядовые военные, которые, собственно, больше всего озабочены идеей защиты Украины, часто бесправны и беззащитны. Большинство из них молчит, но есть и такие, которые прибегают к смелым шагам. Так, четверо наших земляков — Николай Сивирин из Тернополя, Виктор Лазарь, Петр Осадца и Руслан Старощук с Бережан — сейчас судятся с министерством обороны Украины. Исковое требование военнослужащих — разорвать контракт с 73-м морским центром специальных операций из-за невыполнения условий контракта. Впрочем, есть и конфликт с руководством. Когда наши земляки и еще восемь их собратьев начали разоблачать масштабные контрабандные действия командования части, поступила неофициальная «указивка с верхов» на уничтожение «непокорных». Военным однако, удалось вырваться из части, и сейчас они защищают себя в судах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с возмущением воспринял известие о том, что в Ужгороде неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста, сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). Как отмечают в канцелярии главы правительства Венгрии, следует с большим уважением и почтением относиться к людям, которые стали невинными жертвами перипетий XX-го века. «Для народов Центральной и Восточной Европы, которые имеют общую историческую судьбу, переживших нацистскую и советскую диктатуры, разных национальностей и разных вероисповеданий фундаментальными ценностями является мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которых и мы придерживаемся при любых обстоятельствах», — говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра Венгрии. Первый на Закарпатье мемориал жертвам Холокоста был открыт в октябре этого года при содействии правительства Венгрии. На днях неизвестные облили мемориал красной краской.