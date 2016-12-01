Несмотря на то, что избранный президент Дональд Трамп не знает ничего о террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда он говорит, что американские генералы не справились со своей задачей, он мыслит в правильном направлении, пишет Эндрю Басевич в статье для War is Boring.

Wallspaper.ru Шахматы

Так, отличившиеся на военной службе США мужчины и женщины, работающие усердно на благо вооруженных сил США, не смогли выполнить хотя бы одной задачи — добиться своевременного и успешного окончания войн, которые ведет Вашингтон.

Неутешительный вердикт избранного президента в высшей степени применим к двум основным конфликтам, последовавшим за 11 сентября, — войне в Афганистане, не утихающей уже 16-й год, а также войне в Ираке, начатой Белым домом еще в 2003 году. Но то же самое можно сказать и о вмешательствах США меньших масштабов, которые проходят по большей части мимо внимания общественности. Среди них конфликты в Ливии, Сомали, Сирии и Йемене.

Автор отмечает, что в том, что касается логистики, дислокации и передислокации войск, поставок оружия, а также количества уничтоженных с 2001 года боевиков и террористов, успех вооруженных сил США очевиден. Однако при оценке эффективности военных операций ошибкой будет путать то, сколько их было проведено, с тем, как успешно они проводились. В конечном счете единственным показателем успешности операции является достижение политических целей. Если судить по этому признаку, то победа требует не только поражения противника, но и достижения заявленных страной военных целей — и не частичных или временных, но определенных и решающих. Все, что меньше этого, считается провалом, не говоря о транжирстве денег налогоплательщиков.

Если применять такие стандарты, США, которые находились в состоянии войны почти весь XXI век, по-прежнему ждут своей первой победы. Вердикт же Трампа вызывает три вопроса. Во-первых, почему, за редким исключением Трампа, постоянные провалы руководства вооруженных сил США остались по большей части незамеченными? Во-вторых, до какой степени отсутствие победы объясняется недостатками генералитета? И в-третьих, какие недостатки верхушки военной иерархии сказываются столь плачевно на результатах военных вмешательств и что нужно сделать для решения проблемы?

Ответить на первый вопрос очень просто. В ходе затяжных войн традиционные стандарты для измерения эффективности генералитета потеряли свою очевидность. Без соответствующих стандартов не может быть и подотчетности в отношении результатов. Без такой подотчетности недостатки и слабость ускользают от внимания общественности. Кроме того, общественность США, давно привыкшая к затяжным конфликтам, давно забыла, что скорое и успешное окончание войн прежде считалось единственным стандартом эффективности генералов.

Сегодня же нахождение в пьяном виде на публике, мелкая коррупция или сексуальные скандалы могут вызывать проблемы у генералов. Но пока они избегают вызывающего поведения, высокопоставленные офицеры избавлены от любой критики.

На второй вопрос ответить сложнее. Даже если бы будущий Верховный главнокомандующий каким-либо образом смог отыскать выдающихся генералов для претворения его планов — тайных или нет — в жизнь, смогли бы они сделать это? Здесь, считает автор, нужно сохранять скептический настрой. Так, хотя нынешние военачальники и не покрыли себя славой за последние годы, это не означает, что именно их недостатки являются единственным или даже основным объяснением плачевных результатов вооруженных сил США.

Дело состоит в том, что некоторые войны просто невозможно выиграть. Иными словами, Трамп должен задавать вопрос не о том, кого он должен нанимать или увольнять, а о том, решит ли дальнейшая война его проблемы. Одним из качеств успешного бизнесмена является понимание того, когда нужно подвести черту под своим финансовыми потерями. Таким же качеством обладают хорошие государственные деятели.

Будучи кандидатом, Трамп, который называет себя хорошим бизнесменом, пообещал «победить терроризм исламского радикализма», уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, перекрыть финансирование «Хамас» и «Хезболлы». Это означает, что администрация Трампа может пойти по стопам команды Джорджа Буша — младшего в его борьбе с терроризмом. Он также может самым активным способом увеличить использование вооруженные силы. Его заявление о готовности «быстро и решительно разбомбить к чертям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» дает намек на будущие его действия.

Так же показательны и назначения Трампа. Назначения воплощения ястребов в политике США Майкла Флинна на пост советника по национальной безопасности США и бывшего генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса свидетельствуют о том, что он вряд ли пойдет на переоценку убежденности, что проблемы на Ближнем Востоке и в Африке можно будет решить с помощью военной силы. И эта убежденность будет укрепляться.

Если же Трамп хочет вытащить США из болота, ему надо вытащить страну из постоянных войн. Но сильно ожидать этого не стоит, потому что по всем признакам Трамп лишь закрепит положение США.

И наконец, на фоне всего вышесказанного можно ответить на вопрос о том, в какой степени недостатки военной иерархии сказываются на результатах войны и что можно сделать для решения этой проблемы.

Самым быстрым подходом может стать чистка всех действующих офицеров высшего ранга, за которой последует введение обязательного условия, что на эти должности будут продвигаться только те, кто прошел обучение в лагере реабилитации инвалидов войн в Афганистане и Ираке. Для успешного его окончания нужно будет написать сочинение-размышление о словах генерала США Гранта, который отметил, что «никогда не было времени, когда, по моему мнению, нельзя было найти способа избежать обнажения оружия».

Конечно, заключает автор, такой подход может показаться слишком драконовским, однако время полумер прошло, как, возможно, со временем поймет и сам Дональд Трамп.