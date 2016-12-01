Украина 1 и 2 декабря планирует провести ракетные стрельбы в воздушном пространстве Крыма. Проанонсировал их глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов: Крым, мол, является территорией Украины, а поэтому ничего особенного не происходит. Российские ведомства пытались апеллировать сначала к здравому смыслу Киева, потом — к международным структурам. Пока — безуспешно.

Politnavigator.net Петр Порошенко и Александр Турчинов

Своими действиями Киев создает две проблемы. Во-первых, Крым входит в состав России, и как только какая-нибудь ракета появляется на ее территории, то атаковать нужно и саму ракету, и то, что ее запустило. Если Москва ответит со всей убедительностью, ее можно будет представить агрессором, «тактично» умолчав о том, кто создал провокацию.

Вторая проблема в том, что украинские ракеты абсолютно непредсказуемы. У тех, что сохранились с советских времен, давно истекли все сроки. Те, которые произведены во время независимости, мягко говоря, ненадежны. Украинская ракета может полететь в самолет с пассажирами, как это было в 2001 году, а может вылететь за пределы полигона, попасть в жилой дом, но, к счастью, не взорваться, как годом ранее.

Главный вопрос состоит в том, зачем Киеву вообще понадобились эти учения. Отчасти это аутотренинг: Крым, мол, принадлежит Украине, а украинская армия — сильнейшая во вселенной. Стрельбы, если бы они состоялись и если бы ракеты попали куда надо, могли бы «подтвердить» и то, и другое.

Вторая причина серьезнее: Киеву нужна масштабная провокация. Майданные власти теряют поддержку даже собственных радикалов, не говоря уже о большинстве сограждан. Уже не получается объяснять происками России катастрофический рост платежей за ЖКХ и задекларированные чиновниками и депутатами миллионы. Нужен масштабный повод для отвлечения внимания.

Другая проблема надвигается из-за океана. 20 января Барак Обама перестанет быть президентом США. Дональд Трамп дал понять, что не собирается воевать с Россией из-за Крыма. И он едва ли забыл, что говорили о нем и о членах его штаба недальновидные майданные чиновники, уверенные в победе Хиллари Клинтон. С большой долей вероятности до конца режима наибольшего благоприятствования осталось меньше двух месяцев. Администрация Трампа едва ли продолжит стратегию администрации Обамы на формирование из Украины государства-провокатора.

Большинство из прежних провокаций тоже так или иначе касались Крыма. Можно вспомнить блокирование движения автотранспорта или, к примеру, борьбу с линиями электропередач с материка на полуостров. Судьба как жителей Крыма, так и собственных сограждан киевских чиновников, разумеется, не волнует. Как не волнует их и безопасность пассажиров тех иностранных самолетов, что завтра будут лететь над Крымом. Нынешние украинские власти, организовавшие эти учения, а два года назад выведшие на зону боев малазийский «Боинг» — в полном смысле этого слова правопреемники тех, кто сбил в 2001 году российский лайнер.

У Москвы есть две возможные стратегии. Если то, что прилетит с территории Украины, будет сбито, ее обвинят в агрессии. Если оно не будет сбито — скажут про «украинский Крым» и победу над Россией.

Москва не первый год пытается достичь компромисса с новой киевской властью, ставшей таковой в результате государственного переворота 2014 года. Это объяснимо: худой мир, как говорит пословица, лучше доброй войны. Но если оппоненту не нужен компромисс, то точка невозврата рано или поздно все-таки наступит.

Компромисс им не нужен не потому, что они чего-то не понимают. Игрок, у которого кончились деньги, увеличивает ставки, надеясь отыграться. Майдан сделал ставку на провокацию и войну, потому что взвинченность ситуации всё спишет. Майдан, Одесса, Донбасс, кредиты, убийства, запугивания — они уже наговорили и наделали на много пожизненных сроков.

Вслед за сменой власти в Америке в следующем году, вероятно, она сменится также во Франции и Германии. Есть шанс, что новые лидеры окажутся адекватнее своих «папередников» ‑ и совместными силами, наконец, заткнут этот фонтан провокаций, не дожидаясь, пока украинские ракеты отправят на тот свет еще несколько сотен невинных людей.