Совет Безопасности ООН 30 ноября единогласно принял резолюцию, в рамках которой против Северной Кореи вводятся новые санкции. Автором документа выступили США, отреагировавшие на пятое испытание ядерного оружия, которое состоялось в сентябре. В соответствии с документом Совбеза ежегодный экспорт угля КНДР сокращается до $400,9 млн или 7,5 млн тонн, что намного меньше, чем экспорт этого вида топлива в 2015 году.

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Резолюцией также вводится запрет на экспорт меди, никеля, серебра и цинка, а также ряд других ограничений. Но для их успеха необходима работа всех заинтересованных в решении вопроса ядерной программы сторон, а не только Китая, сообщает Global Times.

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За два месяца до принятия санкций между Вашингтоном и Пекином состоялся ряд переговоров, на которых обсуждали более жесткие санкции против Пхеньяна. Китай выступал за то, чтобы целью санкций была непосредственно ядерная программа КНДР, а не северокорейский народ, давление на который может привести к гуманитарной катастрофе.

Поскольку Китай является крупнейшим рынком сбыта северокорейского угля, в странах Запада и в Южной Корее можно часто слышать утверждение, что позиция Китая играет решающую роль в том, будет ли та или иная резолюция успешна. Однако такая логика несостоятельна.

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КНР осуществила на практике целый ряд санкционных резолюций ООН по Северной Корее, понеся тем самым больше экономических и дипломатических потерь, чем другие страны. Китаю сложнее — из-за связей с Пхеньяном — контролировать протяженную совместную границу, о чем свидетельствуют уголовные дела против граждан КНДР, преступивших закон на границе с Китаем.

Более того, санкции могут быть только частью международных попыток убедить Пхеньян оставить программу ядерного оружия. Вашингтону и Сеулу нужно присоединиться к инициативе по повышению безопасности КНДР, а также снизить обеспокоенность Пхеньяна относительно возможных угроз, стоящих перед ним. Они должны попытаться достичь соглашения с КНДР в области безопасности и доверия, иначе никакими санкциями Пхеньян не сломить.

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Вопрос ядерной программы зашел в тупик, потому что КНДР, США и Южная Корея не могут провести переговоры и построить доверительные отношения между собой. Это сказывается на всей Северо-Восточной Азии. Вашингтон и Сеул требуют от Пекина оказывать давление или выступить против Пхеньяна с тем, чтобы им не надо было прилагать больше усилий.

Несмотря на новые санкции, стороны по-прежнему очень по-разному мыслят. Китай придерживается мнения, что все стороны должны брать на себя ответственность, однако США и Южная Корея считают, что во всем правы и могут показывать пальцем на других из-за сложившейся ситуации на Корейском полуострове.

Если такие жесткие санкции не подействуют, Вашингтону и Сеулу стоит посмотреть на себя самих. США ввели санкции против большого числа стран по всему миру, однако кнутом без пряника многого не добьешься.

Издание заключает, выражая надежду, что КНДР сможет воспринять последние санкции спокойно и рационально, тогда как США и Южную Корею не обуяет стремление к власти и захватничеству. Единственным мирным решением ядерного вопроса КНДР является такое, при котором все три стороны могут сделать один шаг назад.