



Фидель Кастро Рус

Не успели ещё предать прах Фиделя Кастро Рус земле, а на его могилу уже понесли мусор. И жил он, на самом деле, в шикарном особняке, и наркотрафиком занимался, и ЦРУ, оказывается, использовало его в борьбе с Советским Союзом, и вся-то заслуга его в том, что в конце жизни образумился и стал налаживать отношения с США… Про банальные ярлыки типа «тиран» и «угнетатель» и говорить не стоит.

Эти попытки опорочить лидера кубинской революции будут продолжаться, становясь всё более настойчивыми. Как будут продолжаться попытки отвернуть лицо кубинцев от тех идеалов, верности которым команданте Фидель учил их всю свою жизнь, повернуть его к потребительскому корыту. Вполне возможно, что число тех, кто отвернётся, будет немалым.

У нас ведь тоже в 1970-е часть соотечественников отвратилась от идеалов и окунулась в буржуазность. Потом были 1980-е, когда таких стало ещё больше, потом — 1990-е, когда казалось, что мы в этом болоте полностью погрязли. Но нет, этого не произошло, всё больше людей понимают, что, как говорил Фидель, «жизнь без идей не стоит ничего, и нет большего счастья, чем бороться за них».

Однажды мне довелось услышать слова почтенного архиерея о том, что он за свою жизнь принял предсмертную исповедь у многих людей, и никто из них не сожалел на одре, что мало заработал денег, недостаточно сытно ел, имел мало любовниц… Люди на этом пороге жалеют о другом. И если однажды в жизни ты предал идеал, это то, в чём стоит покаяться.

Лидер кубинской революции учил свой народ любить идеалы. Возможно, это звучит слишком абстрактно, и поэтому я обращусь к истории из жизни. Вот что написал в своём письме один из моих друзей в ответ на мою статью памяти Фиделя, написанную сразу после известия о его уходе.

«В начале 1980-х годов мне довелось учиться с 24 студентами-кубинцами, каждый из которых нес в себе частицу возвышенного романтизма Фиделя и убежденность в правоте общего дела, общечеловеческого дела кубинской революции. И этим делом, без сомнения, было воспитание в человеке достоинства, пробуждение жажды творческого служения всеми своими талантами и способностями ближнему своему и неизвестному «дальнему», страдающему от унижения, бесправия и рабства.

Мне довелось вместе с кубинцами работать в стройотрядах. Удивительное впечатление производило их умение радоваться жизни и всецело вкладывать себя в работу.

Учились они очень по-разному. Кому-то учеба давалась с трудом, кому-то легко. Но прилагаемые усилия, мотивированные ответственностью, всегдашнее желание помочь друг другу и готовность просить помощи у более знающих, — все это давало свои плоды.

Было несколько ребят и девчат, которые живо напоминали о наших послереволюционных годах: дети неграмотных родителей, получившие возможность учиться как возможность дышать. Во многом для нас, уже не похожих на них, не чувствующих жизнь так остро, их пример был предметом удивления и размышления, был уроком возвышенным и своевременным.

Кубинцы, которых я знаю, любили и будут любить своего Фиделя. И это не поверхностное чувство, не восхищение кумиром, каким часто бывает отношение зрителя и актера. Отношение к Фиделю Кастро — это отношение к личности, к красоте убежденного и деятельного человека, который, как ни странно, близок евангельскому призыву.

Со смертью Фиделя Кастро завершается XX век. Вместе с тем, мне хочется в это верить, начинается путь к осознанию опыта Человечества, воплотившего в ушедшем веке дорогой ценой ряд своих идеалов. По видимости, эксперимент не удался. По существу, это не так. Множество людей вошло в двадцать первый век с жаждой справедливости и человеческого достоинства, с пониманием того, что мечта и идеал — не дар, но плод настойчивой и кропотливой работы, которая, тем не менее, осуществима.

Упокой, Господи, душу «твоего команданте» Фиделя Кастро Рус и прости ему его грехи и заблуждения!»

У каждого государственного руководителя всегда есть выбор, как построить отношения со своим народом. Размышляя об этом, я стал противником мысли о том, что «народ достоин того правителя, которого имеет». Всё обстоит с точностью до наоборот, и история России XX века это наглядно подтверждает: именно руководители «делают» свой народ, вытягивают или опускают его до уровня своего видения места и роли своей страны в мировом развитии.

Фидель Кастро сделал из маленького народа Кубы великий народ, и такими настоящие кубинцы останутся в истории.

Что же касается самого команданте, то он предупредил ниспровергателей по поводу бессмысленности их хлопот: «Приговорите меня. Это не имеет значения. История меня оправдает!»

Счастьем для любого лидера было бы умереть с такой уверенностью. Да и простому смертному она бы согрела душу.