Собственное производство

Динамика производства на автомобилестроительных предприятиях Украины в октябре 2016 года отличалась разнонаправленностью. Всего было произведено 496 автотранспортных средств. Это почти на сотню (20,7%) больше, чем месяцем ранее, однако примерно на 110 (22,4%) меньше, чем в октябре прошлого года. Т. е. ситуативно ситуация улучшилась, однако пока что это не тянет на общий тренд восстановления автомобилестроения. Следует отметить, что база сравнения (октябрь 2015 года) уже сама по себе — результат как минимум двухлетнего падения производства.

88% производства (436 штук) пришлось на легковые автомобили, которых произвели почти столько же, сколько и годом ранее в этот же месяц. Указанный объём производства обеспечили всего две компании: «Еврокар» (сборочное предприятие автомобилей марок Volkswagen, Audi, SEAT и Škoda, расположенное в Закарпатской области) — 377 автомобилей и УкрАВТО (собственник Запорожского автозавода, выпускает собственные автомобили, а также имеет сборочное производство) — 59 автомобилей.

Падение производства приходится на коммерческие автомобили (12 штук в октябре 2016 года, производство просело в 10 раз) и автобусы (48 штук в октябре 2016 года, производство просело на 37,7%). С начала 2016 года совокупный выпуск легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и автобусов составил 3709 штук (3023+496+190 соответственно). Также следует отметить, что статистика в отношении коммерческих авто может быть неточной, т.к. пресс-служба КрАЗ последний раз предоставляла данные ещё по итогам июля.

Близкая Петру Порошенко корпорация «Богдан Моторс» (принадлежит его куму и экс-партнёру Олегу Свинаренко) всё-таки получила контракт на поставку санитарных автомобилей «Богдан-2251» (на базе Great Wall Wingle 5) для Минобороны Украины. Общий размер госзаказа всё ещё остаётся неизвестным, однако до конца года военные получат 60 автомобилей.

Транзит и временный ввоз б/у автомобилей

Напомним о неоднозначной ситуации, которая сложилась на Украине с импортом б/у автомобилей из Европы. С конца июля на Украине резко снизились таможенные пошлины на ввоз б/у автомобилей (например, за автомобиль с объёмом двигателя до 1000 куб. сантиметров нужно заплатить всего 0,102 евро за каждый кубический сантиметр, что как минимум в 10,5 раз меньше, чем ранее). Однако есть ещё один сегмент — транзитные авто с иностранной регистрацией, которые не проходили регистрацию на Украине и не подвергались растаможиванию в установленном порядке. Это проблема характерна в основном для западных регионов Украины, где многие занимаются приграничным бизнесом и часто пересекают государственную границу. Закон устанавливает, что владельцам транзитных автомобилей можно не регистрировать автомобиль на срок от 5 до 60 дней. Однако есть общественный запрос: ездить на транзитных авто дольше и по прежнему ничего не платить — до ужесточения закона о транзите предприниматели, по данным Государственной фискальной службы, успели ввезти на Украину почти 1,5 млн таких авто. Теперь их собственники устраивают протесты, блокируя работу пограничных переходов на границе с Польшей, Словакией Румынией.

На конец ноября, по словам заместителя директора департамента организации таможенного контроля ГФС Евгения Сафонова, количество транзитных авто, нарушивших сроки транзита, выросло до 15,7 тыс. (11 тыс. в сентябре): «Всё фиксируется нашим программно-информационным комплексом, и мы знаем, сколько машин находятся под таможенным контролем, сколько автомобилей нарушили сроки временного ввоза и транзита». Это стало возможно после интеграции баз таможни и фискальной службы.

Законодатели пока что пробуют увещевать протестующих «скидками»: «Например, если стоимость такой иномарки как Audi А6 составляет 2000 евро (на рынке той страны, где автомобиль был приобретен), то стоимость растаможки обойдется в 163 евро в 2017 году, в 260 евро в 2018 году и 325 евро в 2019 году. Если же автомобиль стоит около 6000 евро, то в 2017 году растаможка обойдется в 195 евро, в 2018 году 312 евро, а в 2019 году 390 евро в год», — заявляют в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады. Проблема в том, что для регионов, о которых идёт речь, даже такие суммы могут составлять месячную зарплату.

Впрочем, портал autoconsulting.com.ua сообщает, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается легализировать не только уже ввезённые на Украину автомобили иностранной регистрации, но и превратить эту процедуру в постоянно действующую схему: позволить украинцам ввозить (для личного пользования) европейские авто не ниже стандарта Евро-2 для собственного пользования и без уплаты дополнительных пошлин. Владимир Парасюк, один из авторов законопроекта, активно отмахивается от протестов украинских автопроизводителей и автодилеров импортных авто: «Никого [в случае принятия этого закона — Ред.] сокращать не придется. Это всё — страшилки, которые распространяет монополия. Она сопротивляется изменениям. Мы специально предусмотрели, чтобы на таких условиях нельзя было ввезти автомобили стандарта Евро-5 и Евро-6. Тот, кто хотел купить новый автомобиль — он его купит. Кто хочет купить «свежую» иномарку, для них снизили акциз и они могут это сделать с автомобилями Евро-5 моложе 2010 года. А как быть тем, кто не может купить даже такой автомобиль? Я хочу, чтобы в каждой украинской семье был хоть какой-то автомобиль, а то и два-три. Но сейчас у людей нет денег покупать новые иномарки. И не одними автодилерами живет Украина. Я за то, чтобы в Украине ликвидировать монополию, чтобы было много комиссионных площадок с подержанными автомобилями, как в Польше или Словакии. Нужно, чтобы все могли купить автомобиль по своим средствам».

По некоторым данным, законопроект должны принять до конца 2016 года. Согласно информации autoconsulting.com.ua, которые, в свою очередь, ссылаются на форум владельцев транзитных авто, он уже согласован на уровне Кабмина. Пользоваться такими автомобилями будет разрешено на протяжении 2017 года после уплаты 8−30 евро в месяц, в зависимости от модели. Затем владельцам авто будет необходимо пересечь границу Украины, снова оформив временный ввоз на год.

Если говорить о динамике, то по словам аналитиков компании Pro-consulting, она такова: «В течение сентября номерные знаки в нашей стране получили 2738 ввезённых машин с пробегом. Лидером среди этой категории авто является марка Volkswagen (536 авто), на втором месте — Renault (508 авто), на третьем — Skoda (321 авто). Специалисты рынка отмечают, что подобный рост интереса украинцев к ввезенным авто обусловлен действием закона о временном снижении акцизов на транспортные средства с пробегом. Ожидается, что по состоянию на конец года, доля ввезенных б/у авто составит не менее 25% от общего количества регистраций», — прокомментировали они ситуацию на рынке для GolosUA.

Действительно ли ввоз подержанных авто влияет на продажи новых автомобилей? Однозначного мнения нет даже самих импортёров. Так, по словам директора по маркетингу группы компаний «АИС» (дилер 13 марок автомобилей, включая Renault, Opel, Chevrolet, автомобили российского производства) Сергея Боровика, «…б/у импорт оказал наибольшее влияние на low-cost сегмент. Он, по итогу 9 мес. практически не вырос на фоне двузначных цифр роста в других сегментах. В целом рынок соответствует ожиданиям, но успешным его назвать нельзя. Динамика роста по сравнению с 1-м полугодием снижается и в последнем квартале может упасть до нуля или очень скромных +5% — +10%». Иными словами, если законопроект о временном ввозе автомобилей превратится в постоянно действующую схему, импорт бюджетных моделей на Украину может сильно ужаться, а импортёры практически полностью мигрируют в средний и премиум сегменты.

Импорт

Рынок импортных автомобилей Украины за 9 месяцев этого года вырос примерно на треть: за январь-сентябрь на Украину было ввезено почти 57 тыс. авто (+32% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 988 млн долл. Среди импортёров лидирует ЕС (431 млн долл.), Япония (198 млн долл.), США (135 млн долл.). Таким образом, 3 импортёра занимают свыше 77% всего рынка.

Интересно, что активнее всего растёт сегмент авто премиум-класса. Если за январь октябрь дилерам удалось продать 49,5 тыс импортных автомобилей (+40%) к показателю января-октября 2015 года), то продажи премиум-класса росли вдвое быстрее рынка (+89%) и в конечном счёте заняли 16% рынка, т. е. почти 8 тыс. штук таких авто как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Land Rover и Lexus.

Одно из преимуществ временного ввоза в сравнении с покупкой импортного автомобиля — не нужно платить налог на добавленную стоимость, автоматически повышающий цену заграничного авто на 25−30% (стоимость, ввозная пошлина, акциз, на которые тоже начисляется НДС). Однако есть небольшой шанс, что со следующего года НДС может исчезнуть из налогового кодекса Украины — такой законопроект внесён в Верховную раду. Хотя глава Бюджетного комитета парламента Нина Южанина напоминает, что НДС является главным донором бюджета, поэтому слишком рассчитывать на его отмену не стоит. Впрочем, если это всё же произойдёт, стоимость новых импортных автомобилей на Украине всё равно будет превышать таковую на российском рынке. В частности это приводило к тому, что одним из источников завоза б/у автомобилей была РФ. Но Владимир Парасюк обещает, что нормы поданного им законопроекта не будут распространяться на подержанные российские авто.

Проблемы возникают не только у подержанных российских автомобилей. Ряд российских СМИ со ссылкой на источники в компании АвтоВАЗ сообщили о том, что поставки новых автомобилей на Украину (кроме Lada 4×4) прекращены.

В Мининфраструктуры оперативно отреагировали на ситуацию, усложнявшую импорт на Украину автомобилей американского производства. Напомним, заминка была вызвана переходом Украины на европейскую систему сертификации автомобилей. Теперь же, после разъяснения министерства, органы сертификации могут одобрять импорт авто даже без наличия европейских сертификатов. Ранее импортёрам в частности приходилось для соответствия требованиям заменять на автомобилях стёкла, ремни безопасности, светотехнику, чтобы вписаться в требования европейских норм.

Нужно отметить, что ощутимую долю в американском импорте составляют автомобили с электрической силовой установкой. 1,5 тыс. таких автомобилей ввезли с января по конец сентября и большая их часть — из США (всего из Америки за этот период импортировали около 4,5 тыс. авто). «Машина того же года выпуска и комплектации из Европы будет стоить на 3 тыс. евро больше. То есть получаешь то же самое, только дороже. Есть ли смысл тогда из Европы гонять электрокары?» — пояснил для uinp.info продавец одного из киевских автосалонов.

Спрос на кроссоверы

Генеральный директор АВТ Бавария (официальный дилер BMW, MINI, Alpina, Rolls-Royce, Aston Martin на Украине) Александр Тимофеев в интервью для издания «Новое время» озвучил довольно неожиданное объяснение такому феномену в стремительно нищающем государстве. На вопрос журналиста о том, почему у украинцев столь популярны кроссоверы, Тимофеев ответил так: «Это закономерно при таком качестве наших дорог, которое существует на Украине уже долгое время. При сложившихся обстоятельствах, кроссоверы выигрывают по ряду таких конструктивных особенностей, как повышенная проходимость благодаря большому дорожному просвету, универсальный кузов, что предусматривает большой объем багажника и салона. И это все при управляемости легкового автомобиля. Плюс, в большинстве своем, это полноприводные модели, которые можно приобрести по более низкой цене, чем те же полноценные внедорожники. Поэтому, благодаря этим факторам, сегмент кроссоверов пользуется такой популярностью и спросом среди украинцев».

В тему ему выступили эксперты автомобильного портала avtoblog.ua, которые перечислили свой топ-3 не самых лучших автомобилей для украинской зимы: Audi A1 Sportback, Citroёn DS3, MINI Cooper. Есть претензии также к Mercedes CLA, BMW 3, Cadillac ATS, Infiniti Q70 (Q50), Skoda Octavia. Марки и модели авторы материала отобрали по размеру клиренса, который (после установки защиты картера двигателя) колеблется у указанных авто в пределах 110−140 мм. Слишком мало для украинской зимы, ведь заносы на дорогах могут расчищаться до 5−7 дней.

Похоже, что популярность кроссовера заметил и отечественный производитель. АвтоЗАЗ (Запорожье) рассматривает возможность освоения выпуска Chery Tiggo 3X, поскольку, по словам представителей завода, его платформа совпадает с ZAZ Forza — собственной моделью запорожских автомобилестроителей. Останавливают их пока экономические соображения: «Для ЗАЗ было бы чрезвычайно заманчиво освоить производство этой модели. Однако освоение производства такого автомобиля — это серьезные инвестиции. И целесообразность их осуществления наступает при спросе на автомобиль не менее 30 тыс шт. в год», — сообщается в пресс-релизе УкрАВТО.

Разное

Что будет с НДС — станет известно в ближайшие недели. Однако ряд сюрпризов для автолюбителей авто в 2017 году появятся уже наверняка. Так, владельцы автомобилей с объёмом двигателей более 3 тыс. куб. см будут обязаны уплатить 25 тыс. грн. (чуть менее 1 тыс. долл.) транспортного налога. Вводятся новые акцизы на автобусы (0,003 евро за 1 куб. см для новых, 0,007 евро за 1 куб. см — для б/у, 0,06 евро за 1 куб. см — для б/у свыше 8 лет) и грузовые автомобили (от 0,01 евро до 0,016 евро за 1 куб. см, в зависимости от тоннажа; 0,2 евро за куб. см — за б/у свыше 8 лет). Владельцы электромобилей заплатят 109 евро за один электродвигатель, а переоборудовавшие силовую установку (под ГБО, например) — от 3,82 до 69,99 грн. за каждые 100 куб см.

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