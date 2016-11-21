До 26 ноября, когда стало известно о кончине Фиделя Кастро, было не совсем понятно, какие шаги в отношении Кубы собирался делать избранный президент США Дональд Трамп. После же кончины Кастро Трамп написал серию агрессивных сообщений в своем микроблоге в Twitter, чем, вероятно, поставил крест на любых перспективах сближения двух стран, пишет Джон Ли Андерсон в статье для The New Yorker

Плакат 1960-х годов. Народ Кубы не сломить!

Автор отмечает, что еще во время предвыборной гонки Трамп посылал неоднозначные сигналы о том, как он видит дипломатический прорыв администрации Обамы, пошедшей на попытку сближения с правительством Рауля Кастро. Так, сначала Трамп выступал в поддержку начинания Обамы, однако ближе к концу гонки за кресло главы Белого дома он изменил свой тон на более жесткий, а за несколько дней до выборов в ходе речи в Майями он напрямую заявил, что откажется от политики Обамы, если правительство Кастро не пойдет на уступки в области прав человека и проведет другие реформы.

Затем, 21 ноября, Трамп берет в свою переходную команду Маурисио Клавье-Кароне, который является яростным критиком попыток Обамы снять эмбарго с Кубы. Назначение Клавье-Кароне вызвало озабоченность среди ряда экспертов по Кубе.

Тем не менее сотрудник Брукингского института Тэд Пикконе отмечал, что назначение такого ярого сторонника эмбарго может быть связано с желанием угодить избирателям в Майями. Он не считает «полный пересмотр политики сближения Обамы» вероятным, вместо этого Трамп, скорее всего, предпочтет «избирательный отказ от шагов Обамы». И если принять во внимание уровень заинтересованности бизнеса США в Кубе, остается возможность того, что Трамп выберет умеренный подход.

По словам же Викки Хаддлстон, которая занимала должность поверенной в делах США на Кубе при администрации Клинтона, она почти не сомневается в том, что с Трампом стоит ждать перемен, добавив, что вероятность сохранения статус-кво очень мала. Еще до того, как стало известно о кончине Фиделя Кастро, она считала, что Трамп пойдет на некоторое число «показных» жестов для его сторонников в Майями, но заметила, что вероятность двусторонней торговли и инвестиций сохраняется, потому что «он за бизнес».

Даже после смерти бывшего лидера Кубы, некоторые эксперты сохраняли надежду. Трамп тем не менее решил, что пришло время подвести черту деликатности и выставить Гаване ультиматум, сделав это по большей части через Twitter.

«Кастро мертв!» — говорилось в первом его сообщении. За ним последовало заявление, в котором Трамп назвал Фиделя Кастро «жестоким диктатором, который угнетал собственный народ на протяжении почти шести десятилетий». Он говорил о наследии лидера острова свободы, которое состоит в «расстрельных командах, невообразимом страдании и отказе от фундаментальных прав человека». Трамп также выразил надежду, что день кончины Кастро станет «концом ужаса, который сохранялся так долго» и началом «будущего, в котором чудесный кубинский народ, наконец, получит свободу, которую он так заслуживает».

«Наша администрация сделает все, чтобы гарантировать, что кубинский народ смог начать свой путь к процветанию и свободе», — заключил он.

28 ноября же, после серии едких заявлений его помощников Келлиан Конуэй и Райнса Прибуса в воскресных ток-шоу, а также сенаторов-республиканцев Тэда Круза и Марко Рубио, Трамп снова обратился к Twitter.

«Если Куба не готова идти на более выгодную сделку для кубинского народа, кубино-американских гражданин США и США вообще, я разорву соглашение», — написал избранный президент. Автор отмечает, что когда он показал сообщение Трампа кубинскому дипломату, тот ответил, что «добром это не кончится».

По всей видимости, это так. Сложно себе представить, чтобы Рауль Кастро, оплакивающий кончину брата, смог положительно воспринять несвоевременные и агрессивные замечания Трампа. Помимо Рауля, существует большое число кубинцев, относящих себя не к коммунистам, а гордым националистам. Они, невзирая на их чувства к Фиделю или Раулю Кастро, негативно воспримут антагонизм Трампа. Таким образом, с помощью нескольких сообщений в Twitter избранный президент США начал процесс уничтожения дипломатический усилий прошлой администрации.