Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь всех удивил. На симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле он заявил, что «турецкая армия начала военную операцию в Сирийской Арабской Республике, чтобы положить конец правлению Башара Асада». «Турция долго терпела, — вещал Эрдоган. — Но в конце концов была вынуждена войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией». Хотя он в очередной раз заверил, что Турция якобы не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать «их хозяевам». Бросаются в глаза следующие обстоятельства. Накануне сообщалось, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. Но заявление Эрдогана прозвучало именно в тот момент, когда в битве за Алеппо произошел коренной перелом.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Хакан Фидан

Еще один важный момент. На 1 декабря планируется визит главы МИД России Сергея Лаврова в Анталию и его переговоры со своим турецким коллегой Мелютом Чавушоглу, а в первую неделю декабря премьер-министр Турции Бинали Йылдырым должен посетить Москву. Сообщалось, что на переговорах с российским главой правительства Дмитрием Медведевым Йылдырым намерен определить дальнейшие шаги по нормализации отношений между двумя странами, а также борьбы с ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в Сирии и Ираке. Также ожидается, что в январе 2017 года состоится заседание Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов двух стран. Более того, в Москве уже побывали начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар. Его сопровождал глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакан Фидан, который провел переговоры с российскими официальными лицами.

Плюс к этому и состоявшийся буквально на днях визит лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Турцию. На встрече с мэром турецкой столицы Жириновский хвалил сближение двух стран, предлагал сотрудничество и заверял, что скоро «все пляжи Турции будут заполнены российскими туристами», что воспринималось многими экспертами как «окончательный разворот взаимоотношений между Турцией и Россией на 180 градусов — переход от восстановленных дружеских отношений к стратегическому партнерству». (Работает бытующая формула: «Жириновский вслух говорит то, о чем думают в Кремле», — С.Т.). К тому же в ряде близких к турецкому правительству СМИ утверждалось, что Анкара якобы изменила свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду, что можно было воспринимать как одну из основ в сближении России и Турции. Помимо этого, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ездил в Иран для обсуждения Сирии с другим ключевым сторонником Асада — иранским президентом Хасаном Рухани. Как предположил аналитик исследовательского центра SETA в Анкаре Джан Аджун в интервью Reuters, «Турция пытается с помощью челночной дипломатии отстоять свои интересы в регионе, выстраивая альянс Анкара — Москва — Тегеран».

Понятно, что в обозначенной своеобразной челночной дипломатии главные сюжеты крутились вокруг Алеппо, хотя, начиная в августе 2016 года военную операцию «Щит Евфрата», Анкара заявляла, что ее целью является «очищение территории северной Сирии на границе с Турцией от ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и «курдских экстремистов». Теперь, очевидно, что-то пошло не так, как предполагала Анкара. Но что именно? И почему президент Сирии Асад в обращении к депутатам Народного совета страны заявил, что «Алеппо станет кладбищем для режима турецкого лидера Эрдогана, местом, где его мечты и надежды будут окончательно похоронены».

ИА REGNUM уже отмечало, что Анкара, выстраивая отношения с Москвой, всегда использовала прием «качелей»: идя на обострение отношений с Россией, Турция активизировала дрейф в сторону Запада. Как пишет германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Эрдоган маневрировал, публично обозначая «российский и иранский тылы», и решился на операцию «Щит Евфрата «только после сближения с позицией Москвы по поводу Асада». Появлялись даже сообщения о том, что глава турецких спецслужб вот-вот отправится в Дамаск. И вдруг Эрдоган заявляет об «истинных мотивах операции «Щит Евфрата», что потенциально может усложнить ситуацию для сирийского урегулирования.

Если не принимать во внимание то, что у президента Эрдогана стали сдавать нервы и он с трудом выдерживает политическую и психологическую нагрузку (такого исключать нельзя — С.Т.), то истинные причины его заявления относительно целей политики в Сирии еще предстоит исследовать. В этой связи циркулирует немало версий. Согласно одной из них, президент Эрдоган призывал группировку «Ан-Нусра» (организация запрещена на территории Российской Федерации) покинуть Алеппо, не отрицая при этом своей поддержки оппонентов Асада. На каком-то этапе какая-то договоренность не срабатывала, что и вызвало нервную реакцию со стороны Эрдогана. Другая версия. После неудавшегося государственного переворота 15 июля Анкара отозвала из Алеппо тысячи боевиков на границу для начала кампании, призванной подорвать планы США по созданию курдского государства от сирийского северо-востока Аль-Хасака до сирийского северо-запада — Африна. Когда же турецкое командование высказало намерение продвигаться в сторону Джараблуса, против выступили США. Москва тоже никогда не соглашалась с Анкарой по расширению присутствия последней для контроля треугольника Джараблус — Манбидж — Аль-Баб и походу к Ракке, хотя Анкара все время заявляла и заявляет, что стремится остановить создание курдской федерации.

Эрдоган пошел на обострение, используя политическую паузу между администрациями уходящего и избранного президентов США. На днях британское издание Guardian, анализируя факт, что представители вооруженных сил США официально признали, что авиаудар, унесший жизни солдат сирийской правительственной армии, который самолеты международной коалиции нанесли 17 сентября, был непреднамеренной ошибкой, пришло к выводу, что «даже при не вступившем официально в должность президента США Дональде Трампе Вашингтон стал проявлять готовность сотрудничать с режимом Асада, тогда как действующий президент Барак Обама придерживается позиции отстранения Асада от власти». Тогда выходит, что Эрдоган почему-то продолжает «играть» на стороне Обамы, идя на обострение отношений с Россией и Ираном. И не только с этими странами. Выступая на канале португальского телевидения RTP, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси публично подтвердил свою поддержку силам сирийского президента Асада. В данном случае важно отметить, что Египет — крупнейшее суннитское государство на Ближнем Востоке — принял сторону сирийского правительства, которое, как считается на Западе, состоит из шиитов, и Каир фактически становится коалиционным союзником с Москвой и Тегераном.

В более широком смысле, если избранный президент США Трамп действительно откажется воевать с Асадом, это будет означать блокирование проекта Обамы по расчленению Сирии. Тогда Эрдоган оказывается в ловушке: он не смог решить по своему сценарию проблему Алеппо и теряет позиции в направлении Мосула. Поэтому он решил рискнуть таким образом, что на Ближнем Востоке — наряду с Ираком и Сирией — проблемной становится и Турция. Сирийская война вступает в новый этап.