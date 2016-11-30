Бывший министр культуры, ныне специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой мог быть «абсолютным клиентом для Фрейда». Так заявил сам герой сегодняшних «Людей России», вспоминая драматичные события своего детства, которые повлияли на него исключительно положительно. Определение исключительный — это о нем во многих смыслах. Романтик и прагматик Швыдкой — уникальное сочетание пропорций того, чего не хватает безнадежным мечтателям, с одной стороны, и упивающимся своей деловитостью особам — с другой.

Rg.ru Михаил Швыдкой

О Боге в себе вместо небес, сложности жизни без Фауста, боли и надежде — Михаил Швыдкой в «Людях России».