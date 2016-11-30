



Модест Колеров ИА REGNUM След сговора всё видней. И завтра отпечатается уже на асфальте

В.Янукович появился на публике, вынырнув из своего ростовского заточения и молчания весьма неожиданно. В плане «Шатун», с помощью которого Кремль якобы собирался «дестабилизировать» ситуацию на Украине, такой сюжет не фигурировал. Получилось: «Шатун» — отдельно, В. Янукович-свидетель — отдельно. Его судебный бенефис задумывала и запускала в ход не доблестная Служба безопасности Украины, а кто-то другой. Событие вызвало множество самых разных вопросов. Ответы на большинство из них еще предстоит найти. В любом случае, ясно как Божий день, что ария ростовского гостя прозвучала не просто так, и что она не останется без последствий. Мнение патриотов по поводу судебных слушаний 28 ноября с участием главного «Дона» понятно без лишних слов и объяснений: происшедшее выгодно В. Путину, он В. Януковича и выпустил на люди по примеру Остапа Бендера, потребовавшего: «запустить Берлагу!». Кто-то из киевских журналистов, не утративших способность критически мыслить, высказал предположение, что выступление сановного свидетеля в Святошинском суде было задумано одной частью украинской власти с целью припугнуть и дискредитировать другую ее часть. Рациональное зерно в такой постановке вопроса присутствует со всей очевидностью.

Главный вопрос судебного процесса против бойцов «Беркута»: на чьих руках кровь, на чьей совести человеческие жертвы, кто стрелял, кто отдавал приказ стрелять? Имел ли место один приказ — для «Беркута» — или их было два: для стрелков по обе стороны противостояния? В. Янукович на него не ответил. Все, что он говорил по этому поводу, трактовать иначе, как уклонение от прямого ответа, сложно. В чем тут дело? Не знает правды? Знает ее, но не рискует сделать достоянием гласности? Боится? Если да, то кого? Предположу, что В. Януковичу известно обо всем, что связано с убийством людей в центре Киева, больше, чем он сообщил 25 и 28 ноября. Гораздо больше. Боязнь же говорить начистоту объясняется тем, что он знает самую страшную, самую секретную тайну «майдана». Расстрелы 18−20 февраля были спецоперацией, руководимой и направляемой из одного центра. Не из двух: с Банковой и из штаба оппозиции, — а именно из одного! Есть все основания полагать, что этот центр находился не в Кремле. В качестве же непосредственных участников и исполнителей операции выступали как манифестанты, так и правоохранители. Кому-то из них была по сценарию отведена роль статистов, кому-то — палачей, кому-то — жертвы.

Можно теряться в догадках, можно строить разные предположения. Однако это будут именно догадки и предположения, ничего более. Четкого ответа о том, что ему известно о стрелках и снайперах «майдана» из того, что неизвестно нам, В. Янукович не дал и не обещал этого сделать в обозримом будущем. Тему снайперских расстрелов «майдана», его исполнителей и заказчиков он обозначил, но развивать не стал, хотя выведение на чистую воду истинных палачей и их пособников способно поставить жирный крест на всем проекте «майданной» Украины. Вместо нее бывшим президентом предложена другая: тема его тайных договоренностей с лидерами оппозиции, делегированными от имени «майдана» для переговоров с ним. Она тоже остра и чревата далеко идущими последствиями, но не для всех бенефициаров «майдана», а для некоторых из них. Опасаться свидетельских откровений В. Януковича следовало бы, прежде всего, трем «богатырям», тесно с ним контактировавших в решающий период смены власти: А. Яценюку, В. Кличко, О.Тягнибоку. Да, еще, может, А. Турчинову, который, по его собственному признанию, переговорив с В. Януковичем, остановил 20 февраля «Беркут» в полушаге от полного разгона палаточного городка на Майдане Независимости. А вдруг В. Янукович вспомнит, что А. Турчинов, убеждая его остановить операцию по силовой зачистке «майдана», приоткрыл какой-то секрет? Например, о роли американцев, и о том, что они будут очень недовольны, если будет применена сила? Или еще что-нибудь в том же духе, может быть, даже более «жареное»?

Принимая во внимание реальный вес каждого из названных персон в современных политических раскладах, следует предположить, что самая большая головная боль от судебных откровений светит А.Яценюку. Похоже, что именно против него направлено их острие. Если так, то заказчик или, иначе говоря, главный «подрядчик» проекта — П.Порошенко. Есть, видимо, и «субподрядчики», но они пока предпочитают держаться в тени. А вот, те, на кого бывший президент указал пальцем и кого назвал по имени — С. Левочкин, С. Фирташ, С. Тигипко — могут, пожалуй, не беспокоиться. Им столь неожиданное «паблисити» особого вреда принести не может. Наоборот, возможен прямо противоположный эффект: повышение рейтинга в глазах, как нынешней власти, так и новой администрации США. Кроме А. Яценюка, от показаний В. Януковича может пострадать, поддавшись на провокацию, Ю.Луценко. Ему явно есть, что скрывать из его тюремного прошлого и контактов с АП тех времен. Вот он и нервничает, и дергается, запуская в ход потешное, безграмотное с юридической точки зрения, глупое до потери пульса «Уведомление о подозрении». Его, судя по всему, писали не юристы, а патриотически настроенные члены Союза писателей Украины.

Что касается вопроса о том, кто стрелял на «майдане», то для ответа на него стоило бы, возможно, применить прецедентный подход. Задумавшись, с одной стороны, над тем, кто курировал «майдан», в чьих интересах был осуществлен его заключительный акт, с другой — над тем, каким образом этот «кто-то» решал такого рода задачи в других случаях. Курировал Вашингтон. «Революция» в Киеве отвечала интересам, в первую очередь, Вашингтона. Делали ее по типичной американской модели. В характерном для американских дипломатических и специальных служб стиле. Том самом стиле, который был применен и проверен на практике в разных странах мира. Речь идет, в первую очередь, о том, что спецслужбы США в подобных случаях, работают, если можно так выразиться, по двум параллельным колеям. С одной стороны, само собой, запускают в дело наемников (в нашем случае — снайперов со стороны «майдана»). С другой, не доверяя только им одним, дополняют их действия усилиями перекупленных представителей противоположной стороны из числа начальников воинских и полицейских структур (в нашем случае — генералов и офицеров МВД, «Беркута» и др.), а также их политических шефов из АП.

Весь «майдан» от начала до конца представлял собой цепочку тщательно, целенаправленно спланированных мелких провокаций, слившихся, в конце концов, в одну большую. В ходе каждой из них закулисные кукловоды дергали за веревочки, направляя в нужную сторону в нужном режиме, участников действа по обе стороны баррикад, а также у экранов телевизоров и мониторов гаджетов. В. Янукович как президент мог предполагать, кто из его окружения играет роль марионетки, но достоверной информации об этом у него, понятное дело, не было. Рассказать обо всем этом и о многом другом, значит, задеть или даже прямо обидеть Америку. Для любого, кто бы решился на такой шаг, он стал бы смерти подобен. По крайней мере, политической.