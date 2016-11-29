



После публикации ИА REGNUM «Фильтрация детской порнографии» не работает: обращение к генпрокурору РФ» поступают вопросы, чем закончилось дело с этим обращением. Для решения проблемы полезно обмениваться информацией, поэтому расскажу.

26 августа 2016 года мною было направлено обращение к Генеральному прокурору Ю. Я. Чайке по проблеме порнографии в открытом доступе интернета, в частности социальной сети «ВКонтакте». В нем сообщалось, что система борьбы с порнографией в открытом доступе интернета не работает, дети имеют возможность за 2−3 минуты найти в соцсетях такие фото и видео. Поисковик соцсети «ВКонтакте» выдает по запросу «без ограничений» по «детскому порно» — 2866 видео, по запросу «инцест» «без ограничений» — 71 269 видео, по порно «с животными» «без ограничений» — 265 видео, по «порно с трансами» — 13 723 видео, по «порно с геями» — 14 000 видео. «Яндекс» дает в открытом доступе по запросу «детское порно» 21 000 ответов, по «инцест порно» — 23 000 ответов. Опасны зарубежные сайты с открытым порноконтентом и функцией знакомств без возрастных ограничений, такие как «Порн хаб».

Это не первое обращение к федеральной власти — летом 2015 года в адрес председателей Государственной думы Сергея Нарышкина и Совета Федерации Валентины Матвиенко уже было такое же обращение.

При существующей статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и принятом ФЗ 199 от 23.06.2016 г. «О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту порнографической продукции с использованием несовершеннолетних…» все вывешенные в соцсети видео с признаками «детское порно» могут быть признаны преступлением — так как теперь есть четкое определение «детской порнографии». Поэтому соцсети резко криминализировались, десятки тысяч пользователей под угрозой наказания.

В просветительских целях нужно сообщить, что в ФЗ 199 говорится :

«…1. Под материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 настоящего Кодекса понимаются материалы и предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях:

полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего;

несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера;

полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием;

совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера.

Участникам соцсетей полезно еще раз проверить свои страницы «ВКонтакте», страницы своих детей, своих друзей и знакомых — нет ли у них в «Моих видео» или присланных на страницу фото или видео такого содержания. Если оно в открытом доступе — то это проблема, фото и видео надо удалить.

Крайне малое число уголовных дел по данной статье не значит, что статья УК не работает.

В письме высказывалась просьба:

— провести мониторинг интернета, соцсети «ВКонтакте» и «Яндекса» на материалы, имеющие признаки нарушения статьи 242.1 УК РФ «Детская порнография»;

— исследовать работу руководства соцсети «ВКонтакте» на признаки содействия распространению детской порнографии;

— активизировать работу региональных подразделений прокуратуры и МВД по выявлению правонарушений по статье 242.1, причем сосредоточиться на профилактике этих правонарушений;

— обратиться к Государственную думу РФ с рекомендацией принятия федерального закона, аналогичного ФЗ 199 по части 2 статьи УК 242 «Взрослая порнография» с описанием ее признаков и запретом размещения в открытом доступе интернета без регистрации.

Генеральная прокуратура любезно ответила, что направила обращение для ответа по существу в Роскомнадзор и МВД РФ. Какие выводы сделала сама Генпрокуратура, не сообщалось, но через некоторое время упомянутый PornHub был заблокирован. Утверждать о связи этих событий я не могу.

Роскомнадзор в ответе от 18.10.2016 сообщил, что «данные интернет-сайты не зарегистрированы в качестве СМИ». По положению, утвержденному правительством РФ, Роскомнадзор занимается только СМИ, значит, эти порносайты вне его компетенции. Сообщалось, что Роскомнадзор во внесудебном порядке уполномочен на основании ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» блокировать интернет-информацию, распространяющую материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств и культивирования наркосодержащих растений и информацию о способах совершения самоубийств, призывов к совершению самоубийств, информацию о деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей». В остальных случаях Россвязьнадзор занимается блокировкой на основании решений суда. Завершался ответ сообщением о приеме жалоб о наличии в сети интернет вышеуказанной запрещенной информации по адресу: eais.rkn.gov.ru

В ответе не говорилось, как организация осуществляет поиск блокируемых во внесудебном порядке материалов. Судя по их массовому присутствию в открытом доступе интернета, Роскомнадзор ждет жалобы, а не ищет нарушения сам.

МВД любезно сообщило, что переслало обращение в Управление МВД РФ по Архангельской области. Очевидно, этого требовала процедура рассмотрения заявлений «с мест», хотя изложенные факты касались проблемы федерального уровня, а не регионального. Тем не менее областное УВД в своем ответе от 19.10.2016 г. сообщило, что «зарегистрировало обращение в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях и направило по территориальности в Управление МВД по городу Архангельску».

В ответе УМВД сообщалось, что «повышение эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений в сфере информационных технологий рассматривается руководством Управления внутренних дел РФ по Архангельской области в качестве одного из приоритетных направлений деятельности». И что «на постоянной основе проводится мониторинг интернет-сайтов на предмет выявления информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации». Сообщалось, что за 9 месяцев 2016 года в Архангельской области выявлено и раскрыто шесть преступлений, предусмотренных статьей 242 УК РФ «Изготовление и оборот порнографических материалов», четыре — по статье 242.1 УК «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и одно — по статье 242.2 УК «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Цифры по сравнению с количеством порновидео в областном сегменте соцсетей кажутся небольшими, но за два последних месяца архангельской полицией совместно со следственным управлением СКР РФ по этой проблеме было проведено несколько важных операций. Во-первых, была ликвидирована детская порностудия, работавшая на заграницу уже шесть лет. Поразительно, но детей на съемки водили их мамы и бабушки. Хотя студия работала долго, ее конец наступил, и организаторы были арестованы. Во-вторых, был осужден 17-летний северодвинец — создатель открытой порногруппы в соцсети «ВКонтакте». Как-то так совпало, но в это же время закрылся архангельский ЛГБТ-клуб «Тема». Весной 2016 года в Архангельскую прокуратуру направлялось письмо о необходимости позаботиться о безопасности его посетителей в связи с некоторыми провоцирующими программами заведения, однако тогда дело ограничилось проверкой наличия в клубе несовершеннолетних. Но в октябре 2016 года то ли по решению организаторов клуба, то ли по чьему-то совету заведение закрылось. Есть ли связь между совпадением обращения и этой работой, утверждать не могу, но работа активизировалась.

22 ноября 2016 года в комитете по делам молодежи Архангельского областного собрания депутатов под председательством депутата Екатерины Поздеевой был проведен третий по счету круглый стол на тему: «Совершенствование законодательства в сфере предоставления информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» с участием представителей областной прокуратуры, депутатов, представителей Архангельской митрополии, управления Россвязьнадзора по Архангельской области, фонда «Император». В ходе его я ознакомил участников с перепиской по обращению в Генеральную прокуратуру РФ.

В ходе круглого стола были озвучены такие предложения на федеральный уровень, как принятие Госдумой РФ закона, аналогичного ФЗ 199 о признаках «взрослой» порнографии, как это было принято по «детской», и уголовном наказании за ее открытое размещение в интернете. Это уже предусмотрено статьей 242 УК РФ, но без определения «что есть что» ее применение ограничено. Возражения, что взрослые пользователи будут недовольны таким «ущемлением прав», получили ответ — детям равно вредно смотреть и взрослую, и детскую порнографию, а если взрослые хотят ей пользоваться, то такое видео следует закрыть регистрацией по возрасту или платностью. Предлагалось распространить полномочия Роскомнадзора не только на зарегистрированные как СМИ сайты с порноконтентом, но и на незарегистрированные — что потребует изменения Положения о Роскомнадзоре, принятого правительством РФ. Предлагалось и глобальное решение проблемы с установкой в законодательном порядке интернет-провайдерами фильтров, аналогичных фильтрам Лиги безопасного интернета, блокирующим материалы, нарушающие закон. Сейчас такие фильтры ставятся в индивидуальном порядке, что не решает проблему — так как почти все родители не подозревают об их существовании или даже о самой проблеме.

Некоторые регионы, не дожидаясь федерального центра, сами начинают решать проблемы интернета. На круглом столе обсуждался опыт Башкирии, Камчатского края, Чечни по подключению к системе выявления экстремистских материалов в сфере межнациональных отношений, которую разработал федеральный комитет по делам национальностей. Для этого требуется минимальное финансирование, а задачу поиска других правонарушений можно решить на техническом уровне. Есть опыт Тюмени, где власти выделяют финансирование на структуры, в задачу которых входит поиск правонарушений в интернете «вручную». Распространять нужно и опыт Ульяновской областной прокуратуры, в этом году самостоятельно промониторившей интернет и заблокировавшей через суды 40 сайтов, содержащих открытую порнографию.

Но неравнодушные люди не ждут, когда «разродятся» и областные власти. В стране действует Всероссийское добровольческое объединение СТОПНАРКОТИК, занимающееся в том числе мониторингом интернета на их распространение. Месяц назад к руководителю его архангельского отделения, депутату горсовета Сергею Пономареву обратился сотрудник фонда сохранения исторического наследия «Император» с просьбой провести мониторинг интернета на детскую порнографию — с участием специалистов Роскомнадзора и работников полиции. Такой рейд был проведен, оформлено несколько заявлений на блокировку порносайтов. На круглом столе обсуждалась грантовая поддержка такого мониторинга силами Северной государственной медицинской академии и СТОПНАРКОТИКА. Встал вопрос об объединении мониторингов по отдельным направлениям правонарушений в широкий обзор интернета по темам порнографии, суицида, наркотиков, экстремизма, сатанизма и тд.

В итоге получается, что общими усилиями областной власти, правоохранителей, общественников, Церкви нарастающая с каждым днем проблема открытой порнографии в интернете должна решаться не только на уровне федеральных органов власти, но и в регионах. Все вместе могут сделать регион инициатором решения в России этой проблемы — ради наших детей.