



Александр Горбаруков ИА REGNUM Через силу

Разрываясь между голосованием по совести и необходимостью покорно опустить свой бюллетень «как требуется» за избранного президента Дональда Трампа, член коллегии выборщиков заявил 28 ноября, что уходит в отставку со своего поста.

«Я считаю, что уйти в отставку — будет означать уважать намерения людей моего округа», — пишет выборщик из Техаса Арт Сиснерос в своем блоге. «Так как я не смогу сохранить чистой совесть, проголосовав за Дональда Трампа, и так как я уже дал подобное обещание (что, конечно, грех), то лучший вариант, который я вижу сейчас, — уйти в отставку со своего поста выборщика».

Решение Сиснероса «отойти в сторону» пришло после того, как некоторые члены коллеги выборщиков столкнулись с растущим давлением со стороны избирателей и информационно-пропагандистских групп. Они настаивают, чтобы те пересмотрели свои обязательства и «развернули голоса» против Трампа, даже если он выиграл народное голосование в этих штатах. На демонстрации они выходят с лозунгами: «Выборщики, еще не поздно изменить историю!»

В своем посте Сиснерос утверждает, что отдать свой голос за Трампа значило бы «бесчестье в глазах Бога», и пишет, что политические партии и система «победитель получает все» уничтожили первоначальное предназначение коллегии выборщиков. Сиснерос еще в августе заявлял, что он рассматривает вопрос о голосовании против Трампа как возможный, если тот выиграет в Техасе. Но 28 ноября в интервью Politico он объявил, что вместо этого уходит в отставку.

Остальные 538 выборщиков страны будут выбирать замену для Сиснероса, когда их созовут 19 декабря избирать Трампа [что, по сути, превратилось в формальность]. Все 38 голосов выборщиков Техаса, как ожидается, должны уйти Трампу, который опередил Хиллари Клинтон в штате на более чем 800 000 голосов», — пишет The Huffingpost.

Напомним, что после подведения итогов народного голосования губернатор утверждает список выборщиков, представленный партией, чей кандидат выиграл выборы в этом штате — эти люди и избирают президента. Формально они должны голосовать в соответствии с волей избирателей, но федерального закона с таким требованием нет. Максимальный штраф за такой проступок по законодательству штатов — 1 тыс. долларов. Кроме того, практически во всех штатах выборщики несут ответственность перед назначившей их партией. Но пока ещё никого из выборщиков не привлекали к суду за то, что он проголосовал за другого кандидата (выборщики заранее обещают проголосовать за кандидата от их партии).

«Люди получат свой голос», — пишет выборщик-отступник. «Я буду хорошо спать по ночам, зная, что я не сдался на их требования и не прогнулся против своих убеждений. Я буду также скорбеть о потере нашей республики».

Сиснерос отметил в блоге, что Трамп «неквалифицированный кандидат с библейской точки зрения». Почему выборщика «осенило» только спустя 20 дней после выборов, остается загадкой.

Напомним, что в августе республиканский выборщик из Джорджии Баоку Ву заявил, что он не будет голосовать за Трампа, если тот победит на выборах, тогда он писал, что «выходки Трампа и его ослиное поведение укрепили мою уверенность в том, что он испытывает недостаток в разуме, темпераменте и значимости, чтобы вести за собой эту нацию».

Выборщики-демократы пытаются поколебать своих республиканских коллег, заставить их тоже стать отступниками и отдать свой голос за Клинтон 19 декабря, блокируя таким образом Трампа. Это беспрецедентный шаг. Если он и будет иметь место, то решение будет затем за палатой представителей, которая находится под контролем республиканцев. Таким образом, кроме эпатажа, смысла в подобном шаге немного.

Другие выборщики сталкиваются с угрозами насилия. В Мичигане избиратель Майк Банериан, которому 22 года, говорит, что ему присылали угрозы — электронные письма, призывающие его не голосовать так, как он должен.

На прошлой неделе Ричард Пэйнтор, адвокат, специализирующийся на делах по этике во время администрации Джорджа Буша и Барака Обамы, призвал выборщиков не голосовать за Трампа из-за его бизнес-интересов по всему миру.

Но вернемся к Сиснеросу. Его текст интересен и вдумчив, бывший выборщик затрагивает важные концепции: разницу между республикой и «чистой демократией» и пишет, что отцы-основатели, с «мудростью, которой нам так не хватает», выбрали первое.

«Суть республики в том, что власть покоится на избранных представителях, а не непосредственно на народе», — написал он, добавив, что члены коллегии выборщиков должны голосовать так, как они считают нужным, даже если это отличается от коллективной воли большинства людей.

Это основной вопрос, над которым я долго размышлял и не пришел ни к какому выводу — должны ли законодатели делать то, что они считают нужным, или то, что они должны, как сейчас, — исполнять волю людей, которых они представляют?

Родители — это уполномоченные представители своих детей, главы семейств», — писал он. «Когда родители принимают решение для семьи, они делают это от имени всех, кого они представляют. Хорошие родители действуют в интересах своих детей. Иногда это может быть даже вопреки желанию детей… В большинстве домов дети не имеют права голоса на то, чтобы, например, есть Skittles на обед. Это не в их интересах. Родители имеют делегированные полномочия для защиты находящихся под их юрисдикцией. Александр Гамильтон подобным образом видел и роль органа коллегии выборщиков — как защиты для нации».

Как считает Сиснерос, коллегия выборщиков «отошла от своего первоначального предназначения, еще когда штаты начали диктовать выборщикам как голосовать».

Он признал, что его решение об уходе никак не повлияет на результат. «Трамп будет нашим президентом», — писал он. А штат Техас получит своего первого в истории выборщика-отреченца.

«Многие в ярости от того, что я публично завел эту дискуссию», — пишет Сиснерос. «Лично я хотел бы, чтобы как можно больше гражданских должностных лиц были бы честными в своих убеждениях. Если предположить, что Трамп на посту был их конечной целью, они это получат. Проблема заключается в том, что это не то, чего они хотят. Они хотят демократии».

«Выборщики, в основном бывшие сторонники Сандерса из штата Вашингтон и Колорадо, настаивают и убеждают своих коллег игнорировать их клятвы и голосовать против Трампа. В некоторых штатах выборщики обязаны по закону «следовать за голосами» избирателей. Но даже если значительное число «вероломных избирателей» проголосуют против, они вряд ли убедят необходимые 37 республиканских выборщиков отречься от Трампа», — делает вывод газета The Independent.