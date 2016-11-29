



Если вы приедете в эти дни в Вашингтон с идеей замены существующей американской системы на режим иранских аятолл, то вам не помогут и десять лет упражнений в лоббировании. Обычно вы оказываетесь перед необходимостью донести свои идеи до сильных мира американского без личных многомиллионных запасов и без неограниченного доступа в СМИ.

Поэтому главной вашей задачей будет выявление общих интересов и продвижение идей, которые ваши собеседники воспримут как их собственный национальный интерес. Вы придете не переубеждать их, а активизировать.

Возвращаясь к примеру лоббирования израильских интересов в восьмидесятые годы посредством перетягивания на нашу сторону республиканцев на правом фланге, отмечу, что залогом нашего успеха было правильное планирование. Сенатор Хелмс и его друзья находились уже с Израилем по одну сторону баррикад, но сами об этом не догадывались. Их запоздалое мышление представляло Израиль страной колхозов с красными флагами. Сперва они удивились, когда в Вашингтоне оказалась вместе со мной группа активных политиков, включая депутата Кнессета Клайнера, которые публично поддержали «новых правых» в вопросе недовольства сандинистами в Никарагуа, укрепления союза с ЮАР, борьбы с терроризмом. И это отражало геополитическое положение Израиля.

Прослывший критиком Израиля Джессе Хелмс открыто поддержал право Израиля на Иудею и Самарию (Западный берег) и жестко потребовал от Рейгана выполнить свое предвыборное обещание и перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Согласно некоторым материалам в открытой прессе, именно во время этого визита начались контакты по поставкам антикоммунистическим повстанцам в Никарагуа захваченного Израилем в 1982 году в Ливане оружия на несколько миллиардов долларов. Сам я укрепил контакты с ЮАР, ставшие для меня важнейшими университетами.

А главное: на протяжении несколько лет сделки по продаже оружия арабам блокировались в Сенате. Так, обошедшаяся в пару десятков тысяч долларов лоббистская операция сэкономила Израилю сотни миллионов, если не миллиарды, долларов.

Представим себе, что группа грамотных и уверенных в своей правоте людей прибудет сейчас в Вашингтон с целью убедить заседающих там в несправедливости их политики по отношению к конфликту на Украине и в Малороссии. Будем говорить о Крыме? Нет. Будем говорить о праве России влиять на Украину? Тоже нет. Будем жаловаться на американское участие в конфликте? Нет и нет. Всем вышесказанным занимался МИД России все эти три года и полностью проиграл на поле пропаганды.

Оставим же идею споров и убеждений. Обратимся к стратегии «win-win»: это когда обе стороны выигрывают. То есть раскрываем ситуацию так, что средний конгрессмен будет предрасположен к схожим с нашими мыслям.

Подготовим справку о коррупции на Украине, о деятельности там Саакашвили и о том, как все получилось совсем не как в Европе. Это уже понимают там, но надо углубить и расширить это понимание. Типа: за что боролись? Стоило ли тратить деньги на вот это? Це ведь не Европа…

Если вы начнете говорить там о якобы подготовленном в Вашингтоне Майдане, то вас не услышат. Более того, ни один серьезный эксперт не найдет подтверждения тому, что акции протеста против Януковича начались по заказу Вашингтона. Надо отдать должное Януковичу с Азаровым: они сделали все, чтобы против них вышли на Майдан.

Однако ни один честный знаток не станет отрицать факта внедрения американцами в уже кипевшие дела Майдана вплоть до оседлания процесса. Невзирая на центральную роль там Тягнибока и оголтелых неонацистов-реваншистов.

И тут мы подходим к главному. В Вашингтоне не знают (а иногда не хотят знать и слышать) о том, что на дружественной Украине изверги рода человеческого Бандера и Шухевич объявлены главными национальными героями на государственном уровне и что в их честь называют улицы и площади. В Вашингтоне мало кто слышал о том, что Верховная рада приняла закон, провозглашающий нацистских преступников-прихвостней из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) героями народа.

Кстати, в Вашингтоне не знали и знать не хотели о том, что батальон «Азов» балуется нацистской символикой и проповедует нацистскую идеологию. Кто-то напомнил об этом двум конгрессменам, и финансирование батальонов закончилось. Киевская пропагандистка Воронина сетовала на то, что «сионисты поработали». Да, кто-то поработал. Кажется, я знаю, кто.

Фатальную ошибку допустили российские лидеры и пропагандисты в том, что непростительно мало говорили в Европе и в США о героизации нацизма на Украине. Эта тема широко обсуждалась в российских СМИ, но никаких серьезных усилий не было принято для донесения озабоченности глорификацией нацизма на Украине до сознания западных политиков и экспертов. Те единичные российские попытки рассказать о неонацистской бесовщине были каплей в море на фоне антироссийской дезинформации, инициированной украинским лобби.

Правдивое предупреждение американским политикам, что их политика на Украине плохо кончится, ибо они сделали ставку на неисправимых коррупционеров, героизирующих нацистов, могла быть услышана. Это типичный пример стратегии «win-win», когда предполагается изначальное согласие между сторонами по сути вопроса, если его правильно преподнести.

Кстати, еще не поздно…