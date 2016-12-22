Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
22 декабря 2016
Передача XI, где ведущий задаёт слишком много лишних вопросов, а гость делится профессиональным взглядом на журналистику, её устройство, радости и трудности. А также возникает вопрос о том, что такое современное отечественное и зарубежное информационное пространство, как и зачем писать в интернет и почему лучше быть хорошим журналистом, чем плохим писателем. Также речь идёт о пользе фитнеса для людей умственного труда.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Из личного архива Александра Колесниченко
Александр Колесниченко