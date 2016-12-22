Передача XI, где ведущий задаёт слишком много лишних вопросов, а гость делится профессиональным взглядом на журналистику, её устройство, радости и трудности. А также возникает вопрос о том, что такое современное отечественное и зарубежное информационное пространство, как и зачем писать в интернет и почему лучше быть хорошим журналистом, чем плохим писателем. Также речь идёт о пользе фитнеса для людей умственного труда.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

Из личного архива Александра Колесниченко Александр Колесниченко

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