Передача X, где ведущий делает вид, что разбирается в фотографии, а гость рассказывает о разнице между боевыми искусствами и просто искусством, а также много говорится о качественной картинке и немного — о странностях современного времени и нынешних семейных фотоальбомах. Обязательно для прослушивания всем, кто хочет завести себе такого домашнего питомца, как фотоаппарат, или просто задумывается о том, что повесить на стену в рамочку кроме «селфи».

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Из личного архива Александра Гурова Александр Гуров

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