Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Гуров
15 декабря 2016
Передача X, где ведущий делает вид, что разбирается в фотографии, а гость рассказывает о разнице между боевыми искусствами и просто искусством, а также много говорится о качественной картинке и немного — о странностях современного времени и нынешних семейных фотоальбомах. Обязательно для прослушивания всем, кто хочет завести себе такого домашнего питомца, как фотоаппарат, или просто задумывается о том, что повесить на стену в рамочку кроме «селфи».
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Из личного архива Александра Гурова
Александр Гуров