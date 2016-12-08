Передача IX, в которой мы ни слова не говорим о гламурных фотографиях героини, но много говорим о психологии победителя; точнее, гостья рассказывает, а ведущий слушает и восхищается, также узнаём — завидуют ли шахматисты деньгам футболистов и про то, что времена благородных спортсменов ушли навсегда. И во многом в жизни виноваты компьютеры… Кроме того, поётся романс в память о юнкерах, пусть с ошибкой, но без фонограммы. Программа рекомендуется как средство, повышающее настроение и веру в способности человека. Также звучит анекдот, смешной только для шахматистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Из личного архива Марии Манаковой Мария Манакова

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