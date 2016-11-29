Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Италию. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, 1−2 декабря Лавров встретится в Риме с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паоло Джентилони. Ожидается, что в числе внешнеполитических тем будут обсуждены ситуация в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине, вопросы взаимодействия с Италией в качестве непостоянного члена СБ ООН в 2017 году, проблематика ОБСЕ (Рим будет председательствовать в этой организации в 2018 году). Вместе с тем, глава МИД России посетит также Ватикан, где проведет переговоры с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галахером, «будет затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня».

Эдуард Песов, МИД России / mid.ru

После того, как в феврале этого года в Гаване встретились Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подписали совместную декларацию по проблемам, волнующим Католическую и Православную Церкви, российско-ватиканские отношения получили «второе дыхание». Если раньше диалог шел преимущественно по линии Кремль — Святой престол, то теперь в него активно включалась и Русская Православная Церковь, а межгосударственные контакты, по крайней мере, на уровне публичном отходили на задний план. Оба предстоятеля неоднократно декларировали свое внимание к положению христиан на Ближнем Востоке, что создавало ощущение интенсивного и системного диалога на церковном уровне в закрытом режиме. Особую актуальность межцерковный диалог приобрел с приездом в Москву нового апостольского нунция архиепископа Челестино Мильоре. Он с ходу стал появляться на мероприятиях, где присутствовали его православные коллеги. В свою очередь, информационные ресурсы Московской патриархии начали давать сообщения о переговорах нунция с профильным Отделом внешних церковных связей, обозначая повестку дня, складывающуюся между Католической Церковью и Русской Православной.

Так, 21 октября монсеньора принял председатель ОВЦС митрополит Иларион. Внимание на ней было уделено бедственному положению христиан на Ближнем Востоке, архиепископ Мильоре также проявил интерес к опыту мирного сосуществования христиан и мусульман в России. Помимо того, митрополит Иларион «поделился с представителем Святого престола озабоченностью священноначалия Русской Православной Церкви в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и высоко оценил взвешенную позицию папы Франциска и Ватикана по поводу ситуации в этой стране; собеседники согласились, что Церкви должны выступать мирными посредниками между враждующими сторонами, а не принимать какую-то из сторон конфликта». Это интересный нюанс, ведь Ватикан покровительствует украинским греко-католикам, которые крайне неровно общаются с Украинской Православной Церковью Московского патриархата. Обычно апостольские нунции стараются не озвучивать свою позицию по конфликтным проблемам, не относящиеся к стране (странам) их пребывания. Наличие в переговорной повестке между монсеньором и митрополитом Иларионом этой тематики говорит о важном внимании, которое придается ей Святым престолом и Московской патриархией, а также подходах и уровне обсуждения.

Сирийская проблематика звучала на недавней встрече патриарха Кирилла и председателя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха. Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня снова происходит обострение ситуации в Сирии и Ираке. «И не только из-за боевых действий в Алеппо и Мосуле, но и потому, что не прекращаются страдания людей, а существующие коалиции до сих пор не имеют должной координации действий, необходимой для успешной борьбы с терроризмом. Я сохраняю убеждение в том, что только совместными координированными действиями, направленными на достижение конкретных целей, можно реально победить терроризм», — подчеркнул патриарх Кирилл и напомнил, что «после Гаванской встречи наши объединенные православно-католические группы сделали правильные совместные шаги и в Сирии, и в Ливане… Это был важный визит, который помог представителям наших Церквей изучить ситуацию в Сирии и Ливане и заложить основу для дальнейшей совместной работы, в том числе и по оказанию помощи людям».

В этом контексте встреча Лаврова с близким сотрудником папы Франциска, кардиналом Паролином, и «министром иностранных дел» Святого престола архиепископом Галахером выглядит как активизация государственной компоненты в российско-ватиканском и православно-католическом диалоге. Выступая на днях в эфире Radio Vaticana апостольский нунций в Сирии Марио Дзенари, ставший в октябре этого года кардиналом (еще одна необычная вещь для посла), комментируя избрание президентом США Дональда Трампа, вспомнил, как в сентябре 2013 года по инициативе понтифика Москва и Вашингтон смогли договориться по вопросу ликвидации Дамаском правительственных запасов химического оружия. «Надо сказать, что тогда имело место сближение между Соединенными Штатами и Россией», — отметил нунций, добавив, что с учетом этого «позитивного ветра», можно попробовать повторить опыт совместной работы. Возможно, нелишним здесь окажется посредническая миссия Святого престола в формате треугольника США-Россия-Ватикан.

Это относительно «международной повестки дня». Что касается обсуждения «ряда вопросов двустороннего сотрудничества», внимание на себя обращает недавнее интервью посла России при Святом престоле и Мальтийском ордене Александра Авдеева. Отвечая на вопрос итальянского информационного агентства Askanews, когда ждать визита в Москву папы Франциска, посол заметил: «Я могу ответить словами митрополита Илариона: каждый день, который проходит, приближает нас к визиту папы Римского в Россию. Мы надеемся, что ожидание не будет долгим». Издание делает вывод о сближении повестки дня между Святым престолом и Россией, видя в визите министра Лаврова в Ватикан «сигнал, который дает надежду». Поэтому не исключено, что за словами посла Авдеева стоит не просто обычная «дипломатическая вежливость», а намек на то, что в следующем году в Кремле и Троице-Сергиевой лавре можно будет увидеть высокого гостя в белой шапочке-пилеолусе.