Кубинские коллеги недоумевают, почему в российских социальных сетях так активно муссируется тема: «А что же будет с Кубой после ухода Фиделя»?

Kremlin.ru Рауль Кастро

Во-первых, Фидель Кастро уже давно не управлял страной. Официальным лидером Кубы, как известно, является Рауль Кастро, который вполне самостоятелен и опирается на военную элиту страны. Эта военная элита, в лице Министерства обороны Кубы, не только выполняет свои непосредственные функции, но активно участвует в развитии важнейших отраслей экономики. В частности, монополистом в сфере гостиничного бизнеса и туризма является группа Гавиота, имеющая непосредственно отношение к Министерству обороны Кубы. А именно туризм — основа экономики страны.

Кубинские силовики задействованы в качестве консультантов в нефтяной отрасли в соседней Венесуэле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в начале 2000-х ЦРУ практически контролировало деятельность венесуэльской государственной нефтяной компании PDVS через аффилированных лиц, работавших на тот период в данной нефтяной компании Эта практика также была пресечена в период правления Уго Чавеса, В настоящее время в «Петролеум де Венесуэла» имеется большое количество советников из органов государственной безопасности Кубы.

Именно кубинская военная элита определяет сейчас векторы дальнейшего развития Кубы. И именно от нее, во многом, зависит, что дальше будет с Островом свободы. А не от кубинской эмиграции в Майми, устроившей неслыханную дикость в виде праздника по случаю кончины Фиделя.

Во-вторых, Рауль Кастро уже заявил, что до 2018 года он будет исполнять свои обязанности. И если его уход и состоится, то не раньше этого срока. Преклонный возраст для кубинца — не препятствие. Благодаря качественной медицине, здоровому климату, и кубинской ментальности, настроенной на позитив, люди там живут долго. И активно. В качестве самого вероятного преемника Рауля Кастро называют Мигеля Диаса-Канеля, ныне — первого заместителя председателя Госсовета Кубы. На предателя и отступника, каким был Михаил Горбачев, он, явно, не похож. И если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то ожидать каких-то серьезных потрясений в ближайшие годы не стоит.

Даже если Куба пойдет по пути реальной либерализации экономики, а не остановится на мелких послаблениях и декларациях, как это происходит сейчас, в качестве модели, скорее, будет выбран китайский вариант реформ. Что касается отношений с США, то, пока не снята блокада, реального экономического сотрудничества между Гаваной и Вашингтоном не будет.

Да, большинство кубинцев сейчас, особенно, молодого поколения далеки от революционных идеалов. Но это не значит, что они готовы поддержать немногочисленную оппозицию, тем более, выйти на улицы, требуя отмены режима.

В Китае, на вопрос: «Как Вы оцениваете Великую Французскую революцию?» ученые часто отвечают: «Прошло слишком мало времени». Оценку личности Фиделя даст история. А для меня, как и Че Гевара, он всегда будет великим романтиком, который ушел из жизни непобежденным. Тем, кто даже в самые страшные годы для Кубы — в т.н. спецпериод не пошел на поклон к своим идеологическим противникам. И его тогда поддержал народ. Тем, кто оставил кубинцам качественную медицину, хорошую систему образования. А, главное, веру в справедливость. Обывателям это не понять. А потому, и спорить с ними, кто есть Фидель Кастро — смысла нет.

«Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль». сказал как-то Фидель Кастро. Память о нем тоже выдержит любые «покушения». Поскольку двадцатый век немыслим без легендарного команданте.