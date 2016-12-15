Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил официальный визит в Азербайджан. Он бывал в Баку в 2007, 2010 и 2013 годах, а в июне 2015 года принял участие в церемонии открытия I Европейских игр, проходивших в азербайджанской столице. Анонсируя нынешний визит, официальный Минск сообщал, что стороны намерены «обсудить состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, работу по кооперационным проектам, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, спорта». При этом подчеркивается, что поездка в Баку президента Лукашенко была запланирована задолго до того.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лидеры Азербайджана и Белоруссии собирались провести, наряду с расширенным составом, также беседу в формате «один на один» — так принято обозначать наличие переговорной тематики, которая не будет предаваться гласности. И вот оговорка Лукашенко, словно по Фрейду. Во время пребывания в резиденции президента Азербайджана «Загульба» белорусский лидер сделал загадочное заявление: «У нас нет закрытых тем, мы сотрудничаем по всем направлениям и будем сотрудничать по всем направлениям. Мы никому не вредим нашим сотрудничеством, мы открыты и дальше будем открыты, публичны при обсуждении самых злободневных вопросов нашей действительности». Отсюда следует, что Лукашенко знает или подозревает, что кто-то может оценивать его диалог с президентом Алиевым как «вред», и таким образом пытается упредить возможное развитие событий.

Но не только это составляет очевидную политическую интригу. Накануне Минск с визитом «неожиданно» посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, используя как повод открытие Соборной мечети в Минске. Провести церемонию планировалось еще 29 июля. Уже тогда появилась информация о возможном участии белорусского и турецкого президентов, однако поездка Эрдогана была перенесена на неопределенный срок из-за попытки государственного переворота в Турции. Лукашенко, похоже, осуществлявший этот проект «под Эрдогана», перенес церемонию открытия мечети. Почему? Ведь многие белорусские эксперты считают, что в настоящее время нет условий для радикального изменения товарооборота между двумя странами.

Появление Лукашенко в Баку и его переговоры с лидером еще одного тюркского государства представляет интерес и в связи с тем, что Белоруссия накануне в одностороннем порядке повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории в среднем на 50%, в чем Reuters усматривает не экономические, а политические причины. В противном случае трудно понять логику действий белорусских властей. И Москва решила на сей раз больше не уступать. 22 ноября Лукашенко пытался в переговорах с президентом России Владимиром Путиным развязать нефтегазовую проблему. Не получилось. Возможно, именно отсюда стремление белорусского президента разыграть российскую «карту» с Алиевым.

Баку в конце октября уже организовал переправку на Мозырский НПЗ партии нефти объемом 84,7 тыс. тонн через грузинский порт Супса в Одессу, затем цистернами по железной дороге через Украину. Но, как считают специалисты, чтобы полностью заменить российскую нефть, Белоруссии необходимо заказывать 283 таких танкера в год. Оставшись без российского черного золота, Лукашенко предлагает Баку перерабатывать на белорусских НПЗ азербайджанскую нефть, что мало осуществимо. Но дело даже в другом. По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS, зарегистрирован в Вильнюсе) Александра Автушко-Сикорского, Азербайджан мог бы предоставлять Белоруссии скидку на свою нефть, однако не системно и под какие-то свои условия.

Какие? Одна из деликатных сфер сотрудничества Минска с Баку — военно-техническая. Белорусский военный эксперт Александр Алесин полагает, что в условиях противостояния с Арменией из-за Нагорного Карабаха Азербайджан проявляет интерес к белорусским средствам ПВО и радиоэлектронной разведки. Аналитик предполагает, что после того, как Армения получила от России оперативно-тактические комплексы «Искандер», «Алиев может быть заинтересован купить белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез». Это первое. Второе: в 2017 году Белоруссия будет председательствовать в ОДКБ, где, по некоторым сведениям, намерены более четко определиться в отношении перспектив урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Поэтому не исключено, что Баку намерен через Минск и при поддержке Астаны нейтрализовать для себя это направление.

И не только это. Сейчас многие бакинские СМИ заполняются материалами, в которых заявляется, что «Кремль начинает весьма тонкую игру на Ближнем Востоке» и в данном контексте якобы «Россия может преподнести некоторые неприятные сюрпризы своему союзнику Армении», сделав ставку в Закавказье «на промежуточную страну, Азербайджан, который окольцовывает железную дорогу в направлении Турции Баку-Тбилиси-Карс, и в направлении Ирана посредством строительства железнодорожного полотна Астара (Азербайджан) — Астара (Иран)».То есть ОДКБ будет предлагаться троцкистская концепция «прорыва» на север Ближнего Востока с опорой на Азербайджан и союзную ему Турцию. «Упомянутый перечень вопросов, — пишет в редакционной статье бакинский портал Vesti. az, — должен стать главным предметом предстоящих обсуждений». Надо полагать, что высокий гость из Минска в Баку пытался разъяснить президенту Азербайджана свое видение желаемого развития событий. Посмотрим и подождем, что из всего этого выйдет.