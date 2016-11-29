Минувшая неделя в Казахстане выдалась помпезной. Впереди важное событие — 25-летие независимости Казахстана. Чем ближе праздник, тем больше хвалебных од звучит в адрес президента Нурсултана Назарбаева. И каждый старается произвести на Лидера нации впечатление и показать ему, сколь велико признание его заслуг перед отечеством. Впрочем, были в стране и другие события — далекие от предпраздничной суеты. Но обо всем по порядку.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

Китч и амбиции — тренды Казахстана

Казахстанские депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента устроили себе небольшой вояж в Финляндию. Увиденное настолько потрясло путешественников, что после возвращения домой один из них, депутат от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), секретарь ЦК Айкын Конуров даже дал интервью газете «Караван» об обнаруженных им различиях между Страной великой степи и Страной тысячи озер.

«Такого китча, как в Казахстане, когда богатый намеренно показывает свое состояние в виде больших дорогих машин, особняков, в Финляндии я не видел. Джипы есть, но в основном используются фермерами, строителями, егерями в горах… Мне понравилось, что финские парламентарии очень простые, и даже внешне тяжело определить, кто идет навстречу — сотрудник аппарата или депутат: у них нет соответствующих значков. А еще в парламенте нет гардеробщицы — сам раздеваешься, вешаешь одежду, никаких номерков. Впечатлила столовая — она расположена прямо в холле и доступна каждому желающему: за одним столом обедают и помощники депутатов, и сами парламентарии, и посетители, которые могут попасть в парламент, лишь предъявив паспорт… Как к закону относятся финны и как мы — две большие разницы. Там на выделенную спецполосу для общественного транспорта никто не заедет, таксист из третьего ряда в первый за голосующим резко не свернет, у нас же с этим серьезные проблемы», — не скрывает своего восхищения финнами коммунист Конуров.

Справедливости ради следует отметить, что Финляндия от Казахстана отличается не только этим. К примеру, ВВП в Финляндии в 2016 году составит, по прогнозам, 42 654 доллара (2,6 млн руб.), в то время как в Казахстане — всего 6471 доллар (401 тыс. руб.). То есть в 6,5 раза меньше.

Финляндия входит в тройку лучших стран мира по версии американского журнала Newsweek, у Казахстана же 61 место. В списке самых счастливых стран мира у Финляндии 5 место, у Казахстана — 54. В рейтинге наименее коррумпированных стран Финляндия занимает второе место, в то время как Казахстан находится на 123 позиции. Но оказалось, что не во всем Финляндия опережает Казахстан. К примеру, у финнов уровень безработицы составляет 8,4%, а у Казахстана — всего 4,9%. Так что и казахстанским депутатам было, чем гордиться.

Кстати, о безработице. По данным казахстанского Комитета по статистике, во 2-м квартале 2016 года в стране официально числилось 447 тысяч 375 безработных казахстанцев. Из них 108 тысяч человек потеряли работу, уволившись по собственному желанию, более 84 тысяч не могут ее найти, 65 тысяч человек попали под сокращение или ликвидацию предприятий. Кроме того, официально безработными числятся почти 30 тысяч выпускников вузов. По мнению казахстанского социолога Есета Есенгараева, уровень безработицы в стране мог бы быть ниже, если бы казахстанские безработные не были столь ленивы и столь абмициозны.

«Когда местная рабочая сила отказывается от «непрестижной» работы из-за несоответствия предлагаемой оплаты стандартам жизни, тогда на рынке труда образуются ниши, активно заполняемые гастарбайтерами. А в это время местные безработные живут на пособия или перебиваются случайными заработками. Ну и, конечно же, благодаря сохранившейся традиции, значительное большинство предпочитает существовать на иждивении родителей и других родственников», — говорит социолог.

При этом он отмечает, что «ситуация не изменится, пока «добрые» родители или родственники будут усердно поддерживать физически здоровых иждивенцев, не ставя перед ними вопрос о трудоустройстве».

«Такие установки и определяющие их социокультурные ценности присущи не только Казахстану, но и другим постсоветским странам. Чисто экономическими способами такую структуру ожиданий и поведения изменить невозможно. Нужна социокультурная трансформация общества. В первую очередь тех его представителей, которые десятилетиями тянут на своей шее здоровых тунеядцев», — уверен эксперт.

А судьи кто?

Единственными, кому в Казахстане не грозит безработица, являются, пожалуй, судьи. Более того, как отметил Нурсултан Назарбаев на съезде судей Казахстана, который прошел 21 ноября в Астане, он готов пойти на увеличение штата служителей Фемиды.

«Для снижения нагрузки моим решением на 450 единиц был увеличен штат судей районных судов, на 540 — численность аппаратов судов», — сообщил глава государства.

К слову, по мнению Назарбаева, казахстанская судебная система претерпела качественные изменения. По сравнению с тем, что было 25 лет назад.

«На заре независимости нам многого не доставало, в этот момент мы должны были переучивать судебный корпус, взращивать новое поколение судей, искоренять стереотипы административно-командного мышления. Сегодня мы уверенно заявляем, что всех поставленных задач мы достигли. За 25 лет независимости в Казахстане сформирована сильная судебная власть, которая обрела качественно новый облик в ходе проводимых реформ, вобрав в себя лучший зарубежный опыт и мировые стандарты», — заверил общественность глава государства.

Эти утверждения, на взгляд простых обывателей, довольно спорные. Регулярно общественность республики выдвигает довольно обоснованные претензии в адрес судейского корпуса. Особенно, когда речь идет о громких делах. Достаточно вспомнить недавнее дело школьного учителя Юрия Пака из Караганды, которого осудили на два года лишения свободы по обвинению в телефонном терроризме, хотя приведенные на суде доказательства, мягко говоря, не выглядели железобетонными. Неслучайно общественность республики потребовала справедливого пересмотра дела. Попыталась вмешаться в ситуацию даже дочь президента Дарига Назарбаева. Однако суд, вместо того, чтобы внять критике, подверг самих критиков остракизму.

Более того, так как дело учителя получило широкий резонанс в социальных сетях, судья из города Кустаная Наталья Дунаева на том же съезде произнесла пламенную речь.

«В стране имеются факты, когда интернет-авторы формируют общественное мнение против судебного решения и ставят под сомнение обязательность его исполнения. Среди этих интернет-авторов имеются и профессиональные юристы, комментирующие решения судов в соцсетях. Думаю, будет уместным напомнить основные нормы адвокатской этики, согласно которой адвокат обязан проявлять уважение к суду. При этом недопустимо умаление чести и достоинства лица, ведущего процесс. Адвокаты, а также любой участник процесса, должны воздействовать на суд только процессуальными методами…» — строго предупредила всех недовольных судья Дунаева.

Правда, при этом она не пояснила, как можно еще воздействовать на суд, когда процессуальные методы бессильны…

Апелляционный суд оставил приговор учителю без изменений.

Что касается умаления чести и достоинства судей, то тут не интернет-авторы виноваты. А сами судьи. Доказательством служит недавний отчет международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, посвященный глобальному исследованию «Барометр мировой коррупции Транспаренси Интернэшнл». Так вот, согласно результатам данного исследования, 28% казахстанцев, участвующих в опросе Transparency International, назвали самой коррумпированной структурой в стране именно судей и работников судов.

«Сами граждане признались, что чаще всего платят взятки дорожным полицейским (47%), за получение пособий по безработице (33%), в судах при рассмотрении гражданских дел (31%). Менее трети опрошенных заявили, что давали взятки за устройство на работу в системе образования (23%), за устройство ребенка в детский сад, школу (17%), получение социальных выплат (21%), медицинских услуг (20%) и получение официальных документов в госорганах (19%)», — отмечалось в докладе.

Впрочем, судя по всему, это не является большим открытием для казахстанских властей. Неслучайно же президент Назарбаев на том же съезде судей отметил, что в казахстанских судах людей зачастую просто «футболят», вместо того, чтобы решать их проблемы.

«Люди не должны бегать по коридорам власти в поисках решения своих проблем, как это было месяцами, годами. «Футболят» людей то туда, то сюда. В случае нарушения закона человек должен идти в суд и находить там надежную защиту своих прав и свобод, как это делается во всем цивилизованном мире. Конечная цель любой настоящей судебной реформы — это независимая, неподкупная судебная власть, где главным является честность, профессионализм судей, справедливость, а главное — доступность правосудия», — напомнил президент прописные истины судейскому корпусу.

Между тем, согласно официальным данным, в районные и приравненные к ним суды республики в 2015 году поступило 1 182 916 заявлений и дел, 61,7% из которых — гражданские, 34,1% — административные и 4,2% — уголовные.

Звездные дни

Но, конечно же, главными событиями минувшей недели стали мероприятия, приуроченные к 25-летию независимости Казахстана. Не надо быть пророком и иметь семь пядей во лбу, чтобы предположить, что праздничная тема будет доминирующей и в последующие дни — вплоть до Нового года.

В рамках празднования во многих регионах страны запущена акция «25 звездных дней». Повестку акции региональные власти формируют сами — кто во что горазд. Где-то сдаются в эксплуатацию 25 новых школ или больниц, где-то воплощаются в жизнь 25 добрых дел… А вот в Алма-Атинской области решили в честь праздника обеспечить демографический взрыв.

Как сообщает портал Bnews. kz, 21 ноября сразу 25 пар влюбленных скрепили свои отношения узами брака.

«Нынешний год для всех казахстанцев особый, так как мы подводим своеобразный итог нашего развития за четверть века. Стоит отдельно отметить, что все сегодняшние успехи напрямую связаны с единством нашего народа и политическим курсом Елбасы (Лидера нации — ИА REGNUM ) Нурсултана Назарбаева. Разрешите поздравить вас с предстоящими двумя праздниками — Днем первого президента (отмечается 1 декабря — ИА REGNUM ) и 25-летием независимости страны (отмечается 16 декабря — ИА REGNUM ). В Казахстане судьба каждой семьи имеет большое значение, так как от крепкой семьи зависит и будущее нашей республики. И потому молодым семьям — виновникам сегодняшнего торжества, желаю благополучия, счастья, дальнейших успехов на жизненном пути», — напутствовал молодоженов заместитель акима (губернатора) Алма-Атинской области Жаксылык Омар.

Как сообщают очевидцы, томящиеся в предвкушении новобрачные еле выдержали совместную фотосессию. Впрочем, их томление понять можно.

А вот томление казахстанских нумизматов кажется наигранным. Речь идет о банкноте номиналом в 10 тысяч тенге (2 тыс. руб.) с изображением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая была продемонстрирована общественности 15 ноября 2016 года. Эта купюра — один из первых, но далеко не последних подарков президенту республики от благодарного народа. В казахстанских СМИ сразу же были опубликованы мнения различных экспертов и коллекционеров о ценности и уместности этой банкноты.

«Изображение Нурсултана Назарбаева на почтовых марках не вызвало ни у кого вопросов. А ведь марки — это средство почтовой оплаты. У них есть свой номинал, их подделка преследуется законом, и используются они также в платежных целях, хоть и в ограниченном сегменте. В коллекционном плане изображение известной исторической личности на предмете обычно повышает интерес к нему. Если, конечно, это не идёт в ущерб дизайну, качеству. Мне уже удалось обменяться мнениями с некоторыми нумизматами. То изображение, что мы видели в СМИ, нравится. Ну, а в жизни эту банкноту еще никто не держал в руках. Все в томительном ожидании», — поделился эмоциями с казахстанской версией журнала Forbes член Алма-Атинского городского общества коллекционеров Анвар Турсунов.

А президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов и вовсе назвал выпуск купюры с ликом президента эпохальным событием для всего казахстанского народа.

Но, как бы ни старались дизайнеры Национального банка, разрабатывая эскиз новой банкноты, депутаты парламента их все равно обскакали.

23 ноября на совместном заседании обеих палат парламента Казахстана — Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) — депутаты приняли Декларацию 25-летия Независимости Республики. Из 47 депутатов Сената за принятие декларации проголосовали 46 человек, из 107 депутатов Мажилиса свои голоса в пользу декларации отдали 105 человек.

В данной Декларации отражены не только все исторические вехи страны за четверть века, но и роль президента Нурсултана Назарбаева в становлении республики.

Депутат Мажилиса парламента Куаныш Султанов, зачитывая текст декларации, отметил, что огромная заслуга в создании и становлении независимого государства принадлежит непосредственно Назарбаеву. Он также предложил воздвигнуть в столице Казахстана Астане монумент «Тәуелсіз Қазақстан» (Независимый Казахстан), а саму столицу переименовать в честь Назарбаева.

«Отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны и отметить в Конституции вклад президента в строительство казахстанского государства», — добавил Султанов.

В тот же день в пользу переименования выступили несколько известных политиков.

«В преддверии великого праздника лично я поддерживаю это предложение. Потому что такие факты имеются в истории. То есть имеется опыт нарекания столиц именами глав государств. К примеру, всем известен город Вашингтон. Название города Нурсултан символично с независимостью нашей республики. Независимый Казахстан и Назарбаев — это как слова синонимы. Я считаю, это предложение вполне справедливым», — заявил депутат Бекбулат Тлеухан.

«25 лет назад каждый из нас едва мог заботиться о себе и о своих близких. В один день определенное будущее стало неопределенным. Мы потеряли как материальные, так и ценностные ориентиры. Казалось, поводов для оптимизма не было. Но нам повезло, был в стране один человек, который думал масштабнее всех нас и думал на долгие годы вперед. И действительно, в тот самый момент наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев повернул ход истории и взял на себя ответственность за огромную страну, за каждую казахстанскую семью, за каждого казахстанца. Наше счастье и счастье нашего народа в том, что именно Нурсултан Абишевич, руководя нашим государством, направляет и вдохновляет созидательный труд казахстанцев на процветание нашей прекрасной Отчизны. Наш лидер живет со своей страной, со своим народом, переживая все изменения вместе с нами, за каждого из нас и как президент, и как человек», — вторит ему депутат Ирина Аронова.

«Модель развития Казахстана признана образцовой для многих стран мира. Казахстан стал главным центром притяжения иностранных инвестиций на постсоветском пространстве. Зарубежные компании и банки уже вложили в нашу экономику свыше 260 млрд долларов (16,1 трлн руб.). Благодаря высокому авторитету Лидера нации наша страна первая из стран СНГ возглавила ОБСЕ — провела блестящий саммит в Астане. Казахстан стал ключевым участником таких масштабных международных проектов, как ШОС, ЕЭС, ОДКБ. Я призываю граждан нашей страны поддержать инициативу по возведению монумента «Тауелсіз Қазақстан» (Независимый Казахстан), отразить в Конституции страны выдающийся вклад Первого президента и отразить имя Елбасы в названии нашей столицы», — выступил с воззванием к народу первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед. К слову, для тех, кто не знает: председателем партии «Нур Отан» является Нурсултан Назарбаев.

Скромность — вежливость королей

Тем не менее на следующий день — 24 ноября — на совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации Нурсултан Назарбаев отчетливо дал понять, что он к этой инициативе не имеет никакого отношения, и что он против того, чтобы к каждому названию в стране присовокупляли приставку «Нур» или «Нурлы». Несмотря на это, все же оставались сомнения, что на сей раз президент даст жесткий отпор попытке переименования Астаны в Нурсултан или в Назарбаев-сити.

«Парламент — это самостоятельная часть власти, имеет право принимать решения, говорить свое мнение. Но любой вопрос, тем более переименование городов, населенных пунктов, мы будем решать очень взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны. Это внешняя часть вопроса. Надо заняться конкретными результатами внутренней части вопроса», — отметил президент.

Видимо, он и сам это понял, поскольку 25 ноября в интервью телеканалу «Россия 24» Назарбаев высказался уже гораздо четче.

«Я здесь живу, слышу все. Пишут, говорят в интернете. Мне приходилось отвечать на это… Это бренд. Это бренд. Поэтому нет необходимости менять название. В Астане произошел первый в XXI веке саммит ОБСЕ. Принимали Азиатские зимние игры. Сейчас будет происходить EXPO-2017. Все это связано с Казахстаном, но везде звучит имя Астана. Какая необходимость менять это?» — заявил глава государства.

Между тем, по мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, инициатива с переименованием — излюбленный метод казахстанских чиновников. Как пояснил Ашимбаев в интервью корреспонденту ИА REGNUM, такие инициативы регулярно выдвигаются с тем, чтобы потом, когда президент от них откажется, выделить его заслуги каким-то другим способом — к примеру, вручить очередное звание или государственную награду.

Тут следует отметить, что, согласно казахстанским законам, госнаграды — исключительная прерогатива президента. Не может же он сам себе орден вручить — чай, не Брежнев! А тут депутаты могут выдвинуть ультиматум: мы согласны с тем, чтобы оставить Астане прежнее название, но при условии, что вы позволите нам вас наградить. И все счастливы. Но так ли это будет в реальности — предположить трудно, ибо фантазия у казахстанских депутатов не знает границ.

А пока депутаты думают, как быть, поток дифирамбов в адрес главы государства продолжает изливаться.

«Истинное величие, гордость и славу народа составляют его выдающиеся сыны. Родившись детьми своих родителей, впоследствии выдающимися мыслями и деяниями они становятся достоянием всего человечества, оказывая значительное влияние на его развитие. Именно такого планетарного масштаба сын родился 6 июля лихого предвоенного 1940 года в предгорьях Заилийского Алатау в простой казахской семье Абиша и Альжан Назарбаевых. Само его рождение после 6 лет молитв ко Всевышнему поистине стало божьим промыслом. Не думаю, что мальчика в детстве будили словами «Вставайте сэр, вас ждут великие дела», но то, что на далекой заимке полуголодные родители назвали мальчика Нурсултаном — «несущим свет, благоденствие правителем», убедительно свидетельствует о том, насколько были великими их надежды и ожидания от долгожданного первенца. Сегодня не только страна, но и весь мир видит, что Нурсултан Назарбаев с лихвой оправдал эти надежды, став отцом-основателем нового независимого Казахстана, признанным мировым лидером, влияние которого на обеспечение региональной и глобальной безопасности трудно переоценить. Сегодня самые известные эксперты, научно-аналитические центры, общественно-политические деятели в разных странах мира исследуют теорию и практику президента Казахстана по строительству независимого государства, обеспечению мира и безопасности на Земле», — это выдержка из статьи «Нурсултан Назарбаев: служение стране и миру», автором которой является бывший министр иностранных дел республики, экс-государственный секретарь, а ныне депутат Мажилиса Канат Саудабаев.

«Для казахстанцев мудрым штурманом и рулевым является Нурсултан Назарбаев. Главными чертами его натуры является независимость суждений и поведения, прагматичный подход к решению политических и экономических проблем. Именно Нурсултан Назарбаев стоял у истоков рождения нового независимого государства. Благодаря нашему президенту у Казахстана все больше и больше стратегических и политических партнеров. Сегодня казахстанцы — сами хозяева своей судьбы. Без сомнений, это заслуга нашего Лидера Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, нас ждут лучшие страницы в истории Казахстана», — пишет аким (руководитель администрации) Каратауского района города Чимкента Габит Мауленкулов.

«Оценивая весь период независимости страны, вне всякого сомнения, можно констатировать, что за столь короткий по историческим меркам путь наша страна под руководством Первого президента Нурсултана Назарбаева добилась грандиозных успехов, триумфальных побед. Этим по праву гордятся все казахстанцы. Мировая история знает не так уж много примеров таких стремительных успехов. За два с половиной десятка лет Казахстан под руководством своего Лидера прошел невероятный путь от периферийной республики, сырьевого придатка СССР, до полноправного члена мирового сообщества, регионального лидера с сильной экономикой и стабильным обществом» — отметил 28 ноября председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматулин на проходящей в Астане международной конференции «25-летие Независимости Республики Казахстан: Итоги. Достижения. Взгляд в будущее».

Однако сам Назарбаев довольно скромно оценивает свой вклад. На том же заседании Нацкомиссии по модернизации он заявил следующее:

«К 25-летию все выступают, говорят о наших успехах — действительно, есть чем гордиться. Мы сделали многое! Я один ничего не сделал бы, если бы вы не были рядом. Мне повезло все 25 лет с соратниками, которых я подбирал. Они делали свое дело. Я считаю, что есть команда — вы. Поэтому успех. Я хочу сказать спасибо всем, и парламенту нашему, депутатам за вчерашнюю декларацию (Декларация 25-летия Независимости. — ИА REGNUM ), в которой отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, как человеку, мне это приятно!» — заявил тогда он.

Остается лишь отметить, что на минувшей неделе казахстанские СМИ массово цитировали (и продолжают цитировать) интервью Нурсултана Назарбаева информационному агентству Bloomberg, которое он дал 22 ноября. В частности Назарбаев заявил, что будет находиться у руля власти еще как минимум три года.

«Трудно предполагать какая продолжительность жизни человека. Я работаю давно — вам это известно. За что получаю критику. Весь вопрос в том, насколько ты эффективно работаешь: приносишь ли ты пользу своей деятельностью своему народу и стране или не приносишь. В этом весь вопрос. Если говорить о наших законах и Конституции, то они позволяют мне выставлять свою кандидатуру и дальше. Но что будет в 2020 году, я вам ничего не скажу, потому что это зависит от многих факторов. Главное для меня — это возможности физического здоровья, чтобы я находился в форме, приносил успех и чтобы у меня получалось то, что я хочу. Не будет у народа усталости (от меня — ИА REGNUM ), будет поддержка такая же как сейчас… Я, кстати, подходя к своему 70-летию много об этом думал и на 75 году жизни поставил вопрос о досрочном голосовании. Вы помните: со всего мира мы пригласили наблюдателей, совершенно свободные выборы, никакой острой критики по поводу проведения выборов не было и 93% казахстанцев поддержали меня. Это о чем говорит? Мандат доверия народа есть. Это правильно, но я тоже должен об этом думать. Поэтому до 2020 года я буду работать, а в 2020 году мы с вами снова встретимся», — пообещал Назарбаев журналистам агентства Bloomberg.

Но как известно, обещанного три года ждут, а на четвертый — забывают.