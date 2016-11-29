Спектр полномочий ведения войны новой администрацией зависит от решений, принятых уходящей командой президента Барака Обамы, и появившаяся недавно информация вызывает беспокойство о том, что в последние несколько недель в Белом доме Обама может значительно развязать руки Трампу, пишет Михей Зенко в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Автор напоминает, что осенью 2012 года, перед прошлыми выборами президента США, опасаясь победы кандидата-республиканца Митта Ромни, команда Обамы ускоренными темпами стала разрабатывать «свод правил для применения БПЛА». В нем устанавливались жесткие правила того, когда и как беспилотники можно применять вне боевых условий.

Однако, как становится очевидно из последних сообщений, вместо того чтобы ограничивать полномочия администрации Трампа, Обама в свои последние недели в Овальном кабинете лишь расширяет географические рамки авиаударов, определение целей и юридические обоснования для таких ударов. Поэтому избранный президент, пообещавший «к чертям разбомбить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ»), сможет без труда осуществить задуманное. У него будут и оружие, и полномочия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других террористических организаций и вооруженных формирований.

Так, 25 ноября стало известно, что в рамках Объединённого командования специальных операций (Joint Special Operations Command/JSOC) создано новое Подразделение специального назначения для проведения зарубежных операций по борьбе с терроризмом (Counter-External Operations Task Force). Это подразделение имеет право проводить тайные операции за рамками военных операций в Ираке, Сирии и Ливии, для чего им не нужно разрешение регионального командования США.

Таким образом, из Объединенного командования специальных операций США (SOCOM), в рамках которого и действует JSOC, по сути, сделали глобальное боевое командование, располагающее ресурсами и полномочиями для нанесения ударов по всему миру. Юристы администрации США утверждают, что нет географических ограничений тому, где США могут бороться с терроризмом.

В свою очередь, журналисты New York Times сообщили, что теперь авиаудары США в Сомали будут интерпретироваться по-новому. В статье «Обама расширяет войну с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая в неё «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» указывается, что теперь вооруженные силы США могут наносить удары «коллективной самозащиты» в поддержку иностранных партнеров даже тогда, когда ни одному американскому военнослужащему или подрядчику ничего не угрожает. Иными словами, вооруженные силы США теперь могут применяться для предоставления авиаподдержки против врагов иностранных сухопутных войск, даже если они не представляют угрозу США.

Такая интерпретация администрации Обамы, о которой будет объявлено в декабре, еще больше укрепит контртеррористическую деятельность США в Сомали. Однако для любого, кто следит за новостями из этой африканской страны, статья New York Times не станет новостью. Так, 28 сентября БПЛА США нанес удар по предполагаемой группе боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблизости от города Галькайо, хотя военнослужащие США не участвовали в операции. Тогда в результате удара погибли члены местных сил самообороны, которые также сотрудничали с США в борьбе с исламистами.

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Таким образом, в рамках такой широкой интерпретации «коллективной самозащиты» авиация США может использоваться для нанесения ударов везде, где существует угроза партнерам Вашингтона. При этом неважно, угрожает ли что-то военнослужащим США или нет.

Авторы статьи в New York Times заключают, что уходящая администрация оставляет Трампу тревожно широкие полномочия и набор инструментов, намного большие, чем бы получил Митт Ромни. Если при Буше-младшем удары БПЛА были исключением, они стали практиковаться почти постоянно при Обаме, тогда как при Трампе они могут лечь в основу стратегии борьбы с террористами.