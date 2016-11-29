Режиссер фильма «Прибытие» Дени Вильнёв — один из самых интересных кинодеятелей современного Голливуда. Он долго снимал в Канаде на французском, пока очередная его работа под названием «Пожары» не попала в шорт-лист «Оскара». Сюжет этой картины балансировал на грани этических норм, а по накалу страстей ее сравнивали с античной трагедией. Особенность творческого почерка Вильнёва в том, что он не боится демонстрировать насилие на экране. После «Пожаров», получивших четыре десятка призов по всему миру, Голливуд рекрутировал режиссера в свои ряды. Но Вильнёв не изменил своему стилю и в следующих жанровых работах сочетал высокий стиль авторского кино с языком массового кинематографа. Это привело к казусу, когда в официальном конкурсе самого престижного Каннского кинофестиваля оказался экшн-фильм, который позднее собрал в американском кинопрокате хорошие деньги. Неизменный кассовый успех, сопутствовавший картинам Вильнёва, привел к тому, что ему доверили снять «Прибытие» — ленту, ставшую самой авторской среди среднебюджетных проектов режиссера.

Цитата из к/ф «Прибытие». реж Дени Вильнёв. 2016. США Неожиданное появление неопознанных летающих объектов

Цитата из к/ф «Прибытие». реж Дени Вильнёв. 2016. США Полная боевая готовность

Сценарий нового фильма основан на повести фантаста Теда Чана, достаточно титулованного автора, пишущего крайне редко. Вильнёв не стал добиваться точной экранизации первоисточника — для этого проза Чана просто не приспособлена, так как изобилует описанием сложных научных теорий. В художественном произведении речь, прежде всего, идет о возможности и способах коммуникации с иным. Исходя из этого, можно сказать, что повесть и фильм — два отдельных произведения, связанные между собой лишь общим принципом.

Разбирать «Прибытие» без раскрытия содержания невозможно, однако посыл фильма основан на том, что спойлеры исключены по самой природе, так как известны заранее. В этом тезисе нет ничего инопланетного, так как подобное утверждение сделал еще Платон в диалоге «Федон». Постараемся осмыслить идеи Вильнёва, не испортив никому просмотр, тем более что в фильме есть что увидеть — картины режиссера славятся красивым визуальным рядом и мастерской операторской работой.

Цитата из к/ф «Прибытие». реж Дени Вильнёв. 2016. США В их руках судьба человечества

В разные места планеты Земля прилетели двенадцать кораблей пришельцев. Люди пытаются понять: чего хотят инопланетяне? Для коммуникации с представителями иной цивилизации используют ведущих лингвистов и ученых, но все напрасно. Но вот очередной парламентер доктор Луиза Бэнкс придумывает использовать в общении графические знаки, то есть письменность. Пришельцы отвечают, и расшифровка их знаков приводит землян к необычным выводам о природе мышления инопланетян. Оказывается, у них другое, нелинейное восприятие времени. Это проявляется в содержании их посланий, и со временем Бэнкс начинает проникаться чужеродным мировоззрением. В итоге она приобретает способность видеть будущее, где ее в числе прочего ждет несчастье — смерть родного человека. Жизнь лингвиста отныне есть смирение с грядущими событиями.

«Прибытие» затрагивает религиозные вопросы, в первую очередь предопределение и свободу воли в христианской традиции. Причем сценарий построен так, что отдает предпочтение фаталистическому подходу к данной теме, выраженному в трудах Августина Блаженного. Древний святой считал, что человек не в силах повлиять на свою судьбу, заранее запланированную Богом. Другая точка зрения, допускающая свободную, несмотря на предвидение высшего разума, волю индивида, принадлежит Фоме Аквинскому. Но в «Прибытии» способность человека осознанно менять ход жизни не используется: главная героиня не пытается предотвратить трагедию, о которой осведомлена более чем за четверть века, и смиряется с ней. Смерть в фильме выступает универсальным проявлением Бога как для людей, так и для инопланетян, которые ей подвержены и относятся к уходу из жизни как к неизбежному. Название «стадия смерти» может означать, что это не конечный этап для внеземных существ — такая формулировка допускает эсхатологическое толкование, тем более что пришельцы практически растворяются в воздухе и не производят отходов, будто бестелесны. Для большего христианского символизма число прибывших кораблей определили как двенадцать, тогда как у Теда Чана их было в десять раз больше. Космические челны как апостольские лодки несут людям в дар знание, и, по сути, на главную героиню нисходит благодать.

Цитата из к/ф «Прибытие». реж Дени Вильнёв. 2016. США Намерения пришельцев не ясны

Картина Вильнёва не лишена аллюзий, вписывающих ее в актуальный политический контекст. Больше половины инопланетных кораблей приземлились на территорию государств с не слишком демократическими с точки зрения Запада режимами. Это Китай, Россия (два места), Венесуэла, Судан, Сьерра-Леоне и Пакистан. Пришельцы словно выражают метафору общей политической нестабильности, их прибытие сопровождается массовыми беспорядками, которые захлестывают даже США. Общемирового конфликта и потрясений в этом случае можно избежать, лишь объединившись в надгосударственное образование. Ближе к финалу мы видим банкет для вип-персон со всего света, и над группой государственных флагов висит большой знак пришельцев, что, по всей видимости, указывает на победившую глобализацию. Политическая версия лишь дополняет религиозный посыл «Прибытия». Вообще в кино высокого уровня таких смысловых слоев обычно несколько. Вильнёв попытался показать на экране феномен универсального, вневременного проживания жизни — это достаточно сложный для массового зрителя прием, и режиссер хорошо справился с поставленной задачей, что видно по цифрам сборов и отзывам критиков. «Прибытие» уже вошло в сотню лучших картин всех времен по голосованию пользователей самой крупной онлайн-кинобазы IMDB. Фильм Вильнёва хочется пересматривать, чтобы лучше понять природу вещей, затронутых в сценарии. Впереди у режиссера престижная работа над продолжением «Бегущего по лезвию», выход которого запланирован уже в следующем году.