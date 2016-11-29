С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома вопрос американо-российских отношений становится вновь актуальным. Россия сразу же стала предметом дискуссий о выборах в США и дебатов о направлении внешней политики США. На сегодняшний день центральный вопрос состоит в том, существует ли возможность потепления между двумя странами — или даже разрядки, — а также что нужно будет сделать, чтобы найти новый подход к проблеме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Для ответа на эти вопросы аналитический центр Carnegie Corporation и National Interest провели симпозиум о России и США. Подготовленные его участниками доклады крайне актуальны, поскольку тема потепления отношений между Москвой и Вашингтоном активно обсуждается как в США, так и в России. Среди авторов ведущие эксперты, аналитики и ученые, которые стремятся предоставить дорожную карту для новой администрации США.

Так, директор аналитического Центра науки и международных отношений Белфера при гарвардской школе имени Кеннеди Грэм Т. Эллисон отмечает в своем докладе «Заблуждения и жизненно важные интересы», что после «аннексии» Крыма президента Барака Обаму попросили высказать свое мнение о России. Тогда он заявил, что «Россия ничего не производит. Иммигранты не рвутся в Москву в поисках возможностей… Население сокращается».

К сожалению, подчеркивает Эллисон, эти, как и другие, замечания отражают нарратив, созданный в рамках царящего в Вашингтоне консенсуса, который основан в большей на заблуждениях, а не на фактах.

В действительности же, Россия производит немало продукции, в том числе космические аппараты, которые являются единственным способом отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию, ракетные двигатели, запускающие американские спутники на орбиту, а также системы ПРО, которые, как считает автор, сбили малайзийский Boeing над Украиной. Не столь плачевна и экономическая, и демографическая ситуации, как хотелось бы Обаме, а в том, что касается количества иммигрантов, Россию опережают только ФРГ и сами США.

Учитывая эти сведения о России, следующая администрация Белого дома должна основывать свою политику на двух факторах: какие шаги наилучшим образом послужат жизненно важным интересам США, а также в чем заключается понимание самой Россией своего места в мире и отношений с США и другими странами.

Прежде всего новый президент должен сделать все, чтобы предотвратить случайную войну между странами. Необходимо отменить запрет Обамы на прямую связь между президентами, между главами оборонных ведомств и командующими регионами. Затем нужно положить конец конфликту в Сирии, ввести большее число сторон в соглашение между Москвой и Вашингтоном о предотвращении военных инцидентов, а также пойти на такие же шаги в области построения доверия между двумя вооруженными силами двух государств. Все эти меры должны поспособствовать снижению риска.

Тем не менее новый глава Белого дома должен также продолжить наращивание убедительной силы сдерживания, чтобы не давать России проводить открыто или тайно агрессию против союзников США. В Вашингтоне не должны забывать при этом, что такие шаги еще больше оттолкнут Россию и могут привести к военно-политическому сближению Москвы и Пекина.

Новому президенту следует также перестать свысока говорить с лидерами России. Их политика, нравится это США или нет, отражает желание российской общественности увидеть возвращение величия своей страны. К России нужен реалистический подход, в рамках которого признавалось бы, что пока новая перезагрузка невозможна, но пути для конструктивного диалога для разрешения конфликта на Украине и в Сирии, установлению правил в игры в кибернетическом пространстве по-прежнему существуют.

Что важнее, Вашингтон должен идти на сотрудничество с Москвой в областях взаимных интересов. Нравится ли это кому-то или нет, но путинская Россия никуда не денется в ближайшем будущем. При этом она оказывает прямое воздействие на интересы США, и это будет продолжаться еще очень долго.

Коллега Эллисона по аналитическому цеху научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер предлагает провести «красные черты» в одноименном докладе. Он подчеркивает, что новый президент должен сразу же определить четкие границы политики в отношении России.

Автор обращает внимание на то, что Путин, по всей видимости, оставил дверь для улучшения отношений с Трампом «приоткрытой». И хотя понятно, что Кремль хочет от Белого дома, неясно только, что он готов отдать взамен. Среди шагов, которые, по мнению Пайфера, должен сделать новый глава Белого дома, следующие:

Во-первых, нужно поддержать решение НАТО в небольшой степени усилить военное присутствие альянса в Прибалтике и Польше в ответ на «агрессивную позицию» России. Такая поддержка тем не менее должна совмещаться с попытками отыскать пути снижения напряженности между североатлантическим блоком и Москвой.

Во-вторых, необходимо оказать помощь Украине и работе канцлера ФРГ Ангелы Меркель по окончанию конфликта на востоке Украины. Трампу, возможно, стоит продемонстрировать готовность пойти на более прямое участие, если это подтолкнет стороны к разрешению конфликта. Если не признавать российскую сферу влияния или право вето на членство тех или иных стран в блоке, тогда, возможно, стоит гарантировать Москве, что членство Украины в НАТО является отдаленной перспективой.

В-третьих, нужно быть готовым сотрудничать с Кремлем в тех областях, в которых происходит пересечение интересов США и России, таких как, например, СНВ-3.

В вопросе Сирии новый президент США должен определить политику Вашингтона по отношению к правительству Башара Асада и сирийской оппозиции, прежде чем идти на сотрудничество с Россией. Готовность России к совместной работе с США будет зависеть, в свою очередь, от того, какое влияние Белый дом готов оказать в Сирии.

Трамп, заключает Пайфер, должен с самого начала прочертить эти красные линии, а также указать области, в которых уместны переговоры. Затем нужно твердо придерживаться высказанной политики. Как только Москва поймет, как выглядит политика нового президента и её состоятельность, можно будет понять, что Кремль готов отдать для продвижения процесса.

С необходимостью уделять внимание наиболее ключевым вопросам в отношении России согласен и исполнительный директор Центра национальных интересов Пол Дж. Сондерс, выступивший с докладом «Нужно поместить Россию в контекст». Он отмечает, что все более опасные стычки могут привести к прямому конфликту между вооруженными силами США и России. При этом необходимо искать новые подходы к кризисам на Украине и в Сирии, а также провести переоценку целей США по отношению к Москве.

Первоочередной задачей для новой администрации должно стать расширение контактов между военными двух стран для предотвращения случайного конфликта в Сирии, а также для установления пределов провокационному поведению на границе России с ЕС.

Параллельно, администрация должна тщательно переоценить интересы США на Украине и Сирии, прежде чем приступать к диалогу с Москвой на высоком уровне по этим вопросам. Трамп также должен проконсультироваться с союзниками в ЕС и на Ближнем Востоке перед началом сотрудничества. Так он сможет лучше понять точки зрения в регионе и попытается получить поддержку для выбранной стратегии Вашингтона.

Иными словам, новая администрация должна уделить все свое внимание достижимым решениям, которые удовлетворяют жизненно важные интересы, а не пытаются достигнуть недостижимых идеальных результатов за счет большого числа целей США.

Администрации также стоит определить свои общие внешнеполитические цели таким образом, чтобы поместить политику в отношении России в контекст. Поддержание стабильной мировой системы, возглавляемой США, будет становиться все сложнее, если продолжится сближение Москвы и Пекина. Хотя маловероятно, что Москва пойдет на союз с Вашингтоном против КНР, но если удастся избежать включения России в это соперничество, США только выиграют.

Подождать, пока российская власть сгниет изнутри предлагает президент аналитического центра Eurasia Group Иан Бреммер в статье «Не забывайте о будущем».

Он отмечает, что Трамп, скорее всего, предложит Путину односторонние уступки, примет позицию России по Украине и Сирии, не получив взамен ничего. Если же Трамп пойдет на отмену санкций, он должен делать это постепенно в обмен на уступки со стороны России.

Основным преимуществом США перед Россией является то, что у Вашингтона есть друзья и союзники, тогда как Москва располагает только «клиентами, нервными соседями и партнерами по интересам». Помимо попыток урегулировать конфликт на Украине, сделав из неё мост между Россией и ЕС, Трамп, считает автор, должен оставить свою агрессивную риторику в отношении КНР. Только так Пекин и Москва не окажутся в еще более близких отношениях.

По мнению Джозефа Найя, профессора Гарвардского университета, перед Дональдом Трампом стоит дилемма. С одной стороны, важно продолжать противодействовать вызовам со стороны России сложившемуся после 1945 года миропорядку, в рамках которого государства, как считает автор, не используют силу для захвата территорий у своих соседей. Также важно не дать Путину вбить клин между США и ЕС, а также ослабить НАТО.

С другой стороны, необходимо избежать полной изоляции страны, с которой у США пересекаются интересы в таких областях как ядерная безопасность, ядерное нераспространение, борьба с терроризмом, сотрудничество в Арктике, а также сотрудничество по вопросам Ирана и Афганистана.

Финансовые и энергетические санкции важны для сдерживания, однако у США есть реальные интересы во взаимодействии с Москвой по этим вопросам. Основной вопрос состоит в том, сможет ли Трамп сбалансировать эти цели.

В свою очередь, директор Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы в Джорджтаунском университете Анжела Стент напоминает в своем докладе «Маленькие шаги или крупные сделки?», что новой администрации нужно не забывать о двух ключевых фактах. Во-первых, о том, что каждая новая администрация США с 1991 года пыталась улучшить отношения с Россией, и каждый раз такие попытки оканчивались разочарованием. Это связано с тем, что США и Россия по-разному понимают, как должны выглядеть конструктивные отношения.

Во-вторых, президент Путин дал ясно понять, что он предлагает, а именно — возвращение к Ялтинскому соглашению в качестве ключевого элемента сделки. Будучи опытным бизнесменом Трамп должен сделать так, чтобы интересы США достигались в наибольшей мере, на какую бы сделку он бы ни пошел.

В сложившихся условиях очень важно для Трампа восстановить связи с Кремлем. Пока что Трамп дал лишь общие контуры того, как будет выглядеть новое соглашение. В него могут входить признание Крыма частью России и отмена экономических санкций против России. Такие шаги поставят крест на трансатлантическом консенсусе в отношении Украины и уберут один из основных источников напряженности с Россией. Однако что готова Россия дать взамен, спрашивает автор.

Если же цель состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие США и России в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда Трампу нужно оставить нынешнюю позицию о том, что Асад должен уйти в отставку. Однако, считает Стент, неясно, является ли уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приоритетной задачей Москвы в Сирии.

Возможно, что более продуктивным путем станут мелкие шаги, вместо крупных сделок. Демонизация США, отмечает она, является неотъемлемой частью российской политики, и так просто эту проблему не преодолеть. Однако если в Белом доме и Кремле будут находиться политики-прагматики, то есть возможность того, что связи будут постепенно восстанавливаться.