



Prousa.info Калифорния на карте США

Выход из себя — не лучший выход из ситуации. Но калифорнийцы так не думают, похоже, многие из них вообще не особо задумываются о перспективе. Большие решения в состоянии аффекта — не лучшая тактика… Жители штата, активные борцы за свободу — это часто «понаехавшие» вундеркинды всех мастей с разных концов света. Сейчас они ведут себя, как нашкодившие подростки, которые, собрав пожитки в экологические пакеты, планируют ночной побег от родителей.

А как же память отцов, Гражданская война, деды-воевали-за-независимость и отмену рабства? — Теперь все забыто: «Пришел шовинист Трамп и отбирает у нас…» — вот только четко сформулировать, что же такого жизненно важного отнимает у них Трамп, почти никто из калифорнийцев не может. Калифорнийцы закатывают глаза и сквозь зубы цедят: «Он не наш президент — и точка!» Но на что будет похож силиконовый хиппи-яппи рай в реальности?

Левые колледжи приспустили американский флаг после того, как Дональд Трамп выиграл. Затем флаги сжигали. А теперь радикальные колледжи решили запретить американский флаг вообще, тем самым «прогрессисты» наказывают «патриотов» за то, что произошло. Налицо раскол. Он происходит на наших глазах: этический, ценностный. Трудно поверить, но именно прогрессисты-демократы сейчас отстали от политического процесса в своей родной стране.

Республиканцы уже давно не «размахивают красной рубашкой» и не кричат о том, что «деды воевали». Они просто хотят отстроить свою страну для своих нужд и ставят национальный приоритет выше вседозволенности. Но дети нового тысячелетия хотят жить по-другому, иметь отдельный дом, разъехаться с родителями, и это, наверное, нормально. Но что это будет значить для государственного устройства Соединенных Штатов? Что это? Сепаратизм или право нации на самоопределение? Если нация — это социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность со своей этикой, то проблем нет — с вещами на выход к радужному будущему. А если этническая общность? Проблема в том, что понятие это довольно зыбкое, особенно учитывая молодость американской нации, где подобная проблема появилась чуть ли не впервые.

Ясно одно — пассионарности разгневанным калифорнийцам сейчас не занимать… «Жители штата разозлились из-за результатов президентских выборов. Протесты возникли практически во всех крупных городах и во многих университетских общинах. Сенат штата недавно опубликовал заявление, обещая, что он будет делать все, что в его силах, чтобы отвергнуть всякую попытку федерального вмешательства в политику Калифорнии. Хештег #notmypresident (#немойпрезидент) появился у многих жителей Калифорнии и в Орегоне в первые же часы после выборов. Это неудивительно. Весь этот пар привел в движение машину под названием Calexit — движение за выход из состава страны.

«Многие наутро после выборов вышли на улицы с табличками: «Калифорния — нация, а не штат». А 13 000 добровольцев отправились собирать подписи для петиции о выходе», — писало издание Lоs Angeles Times.

«Идея в том, что Калифорния (и, возможно, штаты, прилегающие к ней, — Орегон и Вашингтон, которые скорее высказываются «за») должна отделиться от Соединенных Штатов Америки. Основная причина — тот факт, что Калифорния отклонила Дональда Трампа с перевесом примерно 62% — наибольшая разница в сравнении с любым штатом, и в том, что идеалы подавляющего большинства (почти 40 миллионов жителей Калифорнии) не совпадают с идеалами страны.

Попытка выхода, конечно, не новая идея для Калифорнии (не говоря уже о Техасе, который пытается отделиться с тех пор, как он стал Техасом). Существуют организации, такие как «yescalifornia.org», которые наживают свой политический капитал на низменных людских чувствах неуверенности и паники (нужно сказать, очень успешно) и распространяют информацию об отделении через социальные медиа. Движение постепенно завоевало популярность и доверие, а крупные национальные новостные агентства даже размышляют о том, как именно Calexit будет выглядеть.

Тем не менее «выход» сейчас крайне маловероятен; потребуются не только голоса избирателей на референдуме в Калифорнии, но и конституционная поправка. Тем не менее прежде чем рассматривать долгосрочную перспективу, калифорнийцам следует начать с самого важного вопроса: «Действительно ли мы хотим отделиться?»

Начать с того, что в теории Калифорния, вероятно, будет самая крутая страна из когда-либо созданных. Подумайте об экологической «утопии». Подумайте о социальной медицинской помощи. Подумайте об LGBTQ и расовом/религиозном убежище меньшинств. Независимая Калифорнии будет «навороченной». И многие жители считают, что отделение от Союза предоставило бы Калифорнии возможность полностью реализовать свой потенциал.

Сторонники отделения чаще всего цитируют размер экономики Калифорнии. Это шестая по величине экономика в мире (по объему ВВП — $2.496 трлн на 2015 год, по данным МВФ — возможно, пятая, если отнести сюда Орегон и Вашингтон). Штат все равно будет основным актором в мировой торговле, особенно с точки зрения сельского хозяйства и технологий. Независимость даст Калифорнии возможность устанавливать свои собственные правила торговли, которые соответствуют ее уникальным экономическим условиям, и контролировать, каким образом ее ресурсы управляются на локальном уровне», — пишет журналист Дилан Париси на страницах издания Daily Nexus.

В общем, стандартный набор заблуждений, которыми руководствуются все новоявленные «сепаратисты — индивидуалисты». Но подобные речи, скорее, напоминают лозунги крыс, бегущих с корабля на воображаемый бал.

«Другие аргументы в пользу отделения включают в себя качественные преобразования государственных школ путем отказа от федеральных требований в учебном плане и в распределении денег (в том числе вероятный разрыв с традицией религиозного учения о сотворении мира), возможность справиться с иммиграционным вызовом… Для этого, как видится калифорнийцам, нужно вырваться из текущей правовой и налоговой политики и нелепых военных расходов, которые заставляют Соединенные Штаты жить в постоянном состоянии задолженности.

Как калифорнийский либерал из пригорода Сан-Франциско, я почувствовал гордость за свой штат после выборов, и новая страна Калифорния кажется мне моим местом для жизни. Я не экономист и не антрополог, но даже я могу видеть, что выход из состава Соединенных Штатов может означать улучшения для уникального штата, который жаждет уникальной социально-экономической политики. Но, несмотря на это, я не собираюсь убеждать, что нужно двигаться к Calexit. И я готов объяснить, почему.

Во-первых, как я уже упоминал ранее, Дональд Трамп получил 33% голосов в Калифорнии, а это означает, что примерно четыре миллиона человек были достаточно увлечены им, чтобы встать в день выборов к урнам ради консервативного кандидата, хоть они и знали, что он все равно проиграет в этом штате. Легко и просто поставить этих людей перед фактом, но мы должны помнить, что сам размер и разнообразие нашего штата означает, что существуют целые районы Калифорнии, которые последовательно голосуют за консерваторов, и нереально ожидать, что эти люди просто заберут свои вещи и уйдут.

Napa Valley считается одним из лучших производителей высококачественного вина в мире — это одна из немногих консервативных областей. Многие фермеры Калифорнии также идентифицируют себя с консерваторами. Давайте не будем забывать, что быстро растущая экономика Калифорнии отчасти зависит и от этих людей.

Во-вторых, мы должны посмотреть на других либералов в Соединенных Штатах. Хотя некоторые утверждают, что Калифорния не имеет права голоса при выборе президента, и что результаты часто уже определены и голоса заранее посчитаны… Потому что всегда предполагается, что 55 голосов выборщиков в Калифорнии обязательно уходят к кандидату от демократов. Без этих 55 голосов выборщиков избрать кандидата от Демократической партии в будущем станет почти невозможным, не говоря уже о том, что это «выведет» в первую очередь демократических депутатов и сенаторов из Конгресса.

Calexit, особенно в сочетании с расколом в Орегоне или Вашингтоне, означал бы, что Республиканская партия будет доминировать в Соединенных Штатах. Именно Калифорния будет в первую очередь ответственна за ультраправую политику по отношению к другим либеральным штатам (таким как Нью-Йорк и Иллинойс), что, возможно, приведет к массовым депортациям, сворачиванию прав женщин и прав ЛГБТ и к экологическому дерегулированию. Наша либеральная утопия будет делить границу с одной из самых консервативных стран свободного мира — Рейганистаном.

Конечно, когда я вижу оживленную дискуссию о Calexit как о правовом движении, это меня возбуждает. Это заставляет понять, что мой штат не идет на поводу у ханжества. Это заставляет меня задаться вопросом, как бы я сам вписался в эту прекрасную реальность. Но в конце концов, Calexit может стать только способом повернуться спиной к проблеме и позволить ей существовать в другом месте; а это не должно быть целью прогрессивного движения», — приходит к выводу Дилан Париси.

Для многих калифорнийцев стоны и плач родного народа за будущей «стеной свободы» кажутся несовместимыми с сытой жизнью в виртуальных розовых очках. Пока в них живо сопереживание собратьям. Но будет ли так всегда?

«Когда придет 2018-й, давайте сосредоточим наши усилия на том, чтобы отвоевать обратно Конгресс и настоять на прогрессивной повестке дня. Америка рассчитывает на нас», — пишет Морган Ом в независимой студенческой газете Университета Джона Хопкинса.

Но так думают далеко не все. Один из авторов идеи выхода из союза — венчурный инвестор и один из соучредителей Hyperloop [проект вакуумного поезда, предложенный в 2012 году] Шервин Пишвар. Он заявил, что хочет помочь Калифорнии отделиться от Соединенных Штатов и президентства Дональда Трампа. Как только выборы закончились, он объявил «о создании законной кампании по превращению Калифорнии в независимую нацию». Пишвар заявил CNBC, что он серьезен в своих намерениях и что у него есть имя для нового суверенного образования.

«Это самая патриотическая вещь, которую я могу сделать», — сказал он. «Страна находится на серьезном перепутье… Новое название — Новая Калифорния — New California».

Он описывает свой «план Калифорния» как катализатор для запуска «национального диалога», так как страна достигла «критической точки». «Мы можем вновь вступить в союз после того, как Калифорния станет [отдельной] нацией», — сказал он. «Как шестая по величине экономика в мире, экономический двигатель страны и поставщик огромного процента федерального бюджета, Калифорния имеет большой вес». По его словам, страна должна «противостоять системным проблемам, которые эти выборы выявили».

«Луис Маринелли — лидер группы, который давно поддерживает Calexit, сказал Los Angeles Times еще в 2015 году, что идея — не в выходе из страны. «Мы не пытаемся разорвать, как в 1860-е годы; мы говорим о Калифорнии, которую необходимо признать как нацию в нации, как Шотландию в Соединенном Королевстве», — сказал Маринелли. «Мы считаем, что Калифорния больше, чем просто штат».

По словам издания Tech Crunch, Силиконовая долина готова «упаковать свои игрушки и уйти», оставляя за собой право вернуться, если уйдет «хулиган» Трамп.

Calexit черпает свое вдохновение и из волнений в Техасе 2012 года, когда штат хотел выйти из союза после того, как президент США Барак Обама был избран на второй срок. Тогда удалось собрать подписи более 100 000 человек (необходимый порог) и направить петицию с просьбой разрешить штату отделиться. Отказ администрации демократов был вежливый, но жесткий: «Извините, но нет».

«Мы ценим здоровую дискуссию, но не позволим, чтобы эта дискуссия нас разлучила», — ответил тогда Джон Карсон, бывший директор Белого дома по связям с общественностью. «Наши отцы-основатели провозгласили Конституцию Соединенных Штатов, «чтобы образовать более совершенный союз» с помощью сложной и часто полной разочарования, но необходимой работы с самоуправлением. Они закрепили в этом документе право менять наше национальное правительство с помощью бюллетеней — право, за которое боролись поколения американцев, чтобы обеспечить его для всех, но они не закрепили право выхода [из Союза]».

В 1869 году во время дела «Техас против Уайта» (ставшего прецедентом) суд постановил, что Техас остаётся частью США и что конституция США не разрешает штатам в одностороннем порядке выходить из состава государства, а также то, что все документы об отделении, изданные законодательными органами мятежных штатов, были «совершенно недействительными».

То есть когда Техас стал одним из Соединенных Штатов, он вошел в неразрывную связь. Все обязательства вечного союза и все гарантии республиканского правительства в Союзе сразу применялись к штату. Акт, завершивший прием в Союз, был чем-то большим, чем вступивший в силу договор; это было введение нового члена в политический орган. И это было окончательно. Союз между Техасом и другими государствами стал таким же полным и вечным, а также неразрывным, как и союз между штатами-основоположниками. Не было места для пересмотра или аннулирования, за исключением революции или согласия всех штатов. Став штатом, Техас согласился помочь «образовать более совершенный союз».

«Калифорния отдает себе в этом отчет», — пишет издание News.mic. «Что Калифорния реально может предпринять — так это попробовать провести референдум, и если большинство штата поддержит Calexit, штат направит делегата в Вашингтон, который предложит поправку в Конституцию США, которая затем должна быть утверждена двумя третями голосов в обеих палатах и Сенате. И если голосование пройдет в пользу «Yes Калифорнии», вопрос затем перейдет к правительствам всех 50 штатов; и если 38 из них согласятся на поправку к закону «Техас против Уайта», штат сможет выйти из Союза.

Или можно созвать конвенцию штатов, чтобы одобрить этот шаг, — и с одобрением 38 из них добиться независимости. Но, как указал Tech Crunch, полагаться в этом смысле на остальные штаты, которые нуждаются в экономике Калифорнии, слегка бессмысленно. Как и в случаях с другими недавними попытками государственного раскола, Калифорнию, вероятно, тоже ждет провал.

Калифорния — не просто «одна большая интерактивная площадка», как отметил в журнале Reason Magazine Скотт Шэкфорд. От многих достижений лидера свободного мира «сепаратисты» и не собираются отказываться. «Независимая Калифорния будет продолжать использовать американскую валюту. Доллар США — «международная валюта, а это значит, любая страна может использовать его, если захочет, не требуя разрешения правительства США», как это делают Эквадор, Сальвадор и Британские Виргинские острова.

Группа Calexit продолжает набирать популярность. Калифорнийцы считают, что Дядя Сэм превратился в Робин Гуда, который берет больше налогов у богатых и раздает пропорционально более бедным — таким, как Миссисипи. «У нас больше людей, чем в Канаде, экономика сильнее, чем во Франции, и достаточно ферм, чтобы накормить полмира», — заявляют калифорнийские пассионарии. Но они не учитывают, что взамен от федерального правительства тоже получают очень многое. «Калифорния и ее предприятия раскошеливаются на сумму около $330 млрд в виде федеральных налогов, но получают около $350 млрд взамен. Это включает в себя зарплату федеральных служащих, оплату затрат на исследования», — цитирует Линдсей Кошгарьян (директора по статистическим исследованиям) издание Mercury News.

«Самый большой кусок пирога — 193 миллиарда долларов — это федеральные льготы: выплаты по социальному страхованию, талоны на питание, страхование по безработице и гранты Пелла (для нуждающихся студентов). Ежегодно на Калифорнию из оборонного бюджета уходит $72 миллиарда. Возникает вопрос: сколько штат сам готов выделять на свои военные расходы — не говоря уже о собственной почтовой службе, программе социального обеспечения и дипломатическом корпусе? «Один только выход вполне может разорить штат», — сказала Кошгарьян. «Всю эту бюрократию» Калифорния явно недооценивает.

Многие жители Области залива уже в середине ноября заявили, что будут голосовать против предложения по выходу. Лорен Уилсон, 21-летний республиканец, который голосовал за Хиллари Клинтон, говорит, что его одноклассники-сепаратисты пишут на Facebook, что они не хотят иметь ничего общего с теми, кто не голосовал за Клинтон. «Вместо того, чтобы пытаться работать вместе и исправлять наши проблемы, кажется, все просто хотят убежать, потому что им не нравится то, что произошло», — говорит Уилсон в интервью Mercury News.